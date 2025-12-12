Τι-πουλάει-η-ισπανική-mango-στην-Ελλάδα

Η ισπανική MANGO Garments δεν έχει την πορεία της επίσης Ισπανικής Inditex. Ο κύκλος εργασιών της MANGO Garments στην Ελλάδα -σ.σ. το master franchisee είναι η Sportswind του ομίλου Fais- παραμένει σχεδόν σταθερός και κάτω από τα 10 εκατ. ευρώ.

Πέρυσι οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 9,81 εκατ. ευρώ, ένα αποτέλεσμα που εκ πρώτης όψεως δείχνει ανθεκτικότητα της ζήτησης, αλλά δεν αρκεί για να αντισταθμίσει τις αυξανόμενες δαπάνες παραγωγής και λειτουργίας.

Το κόστος πωληθέντων ενισχύθηκε στα 5,75 εκατ. ευρω από 5,49 εκατ. ευρώ το 2023, συμπιέζοντας το μικτό αποτέλεσμα στα 4,06 εκατ. ευρώ. Η υποχώρηση αυτή υποδεικνύει ότι η εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη με πιο μόνιμες αυξήσεις κόστους, από τις πρώτες ύλες έως τις δαπάνες μεταφοράς και ενέργειας.

Τα λειτουργικά έξοδα, μαζί με τις προβλέψεις, παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, πιέζοντας το καθαρό λειτουργικό αποτέλεσμα στα 123,27 χιλ. ευρώ, μειωμένο από τα 147,01 χιλ. ευρώ.

Το κυκλοφορούν ενεργητικό αυξήθηκε στα 1,68 εκατ. ευρώ, βελτιώνοντας τις ενδείξεις ρευστότητας ωστόσο, η παράλληλη αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων αφήνει να εννοηθεί εντονότερη reliance σε άμεση χρηματοδότηση.

Η καθαρή θέση μειώθηκε στα 4,58 εκατ. ευρώ από 4,89 εκατ. ευρώ, πτώση, αν και μικρή, επιβεβαιώνει την πίεση που δέχεται η εταιρεία σε μια περίοδο που η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης είναι κρίσιμη.

Την ίδια στιγμή, η MANGO κλήθηκε να αντιμετωπίσει τον περασμένο Οκτώβριο και έναν διαφορετικό, αυξανόμενο κίνδυνο. Την κυβερνοεπίθεση. Η εταιρεία επιβεβαίωσε περιστατικό παραβίασης μέσω συνεργάτη digital marketing, που οδήγησε σε διαρροή μη ευαίσθητων δεδομένων πελατών. Αν και δεν επηρεάστηκαν οικονομικές πληροφορίες, το συμβάν ανέδειξε το πόσο ευάλωτες έχουν γίνει οι αλυσίδες λιανικής.

Η MANGO ενεργοποίησε άμεσα τα πρωτόκολλα ασφαλείας και ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές, ενώ κάλεσε τους πελάτες να επιδείξουν προσοχή σε ύποπτες επικοινωνίες.