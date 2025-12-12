Τι σημαίνει η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup – Τα στοιχήματα της επόμενης μέρας

Μετά τους Γιούνκερ, Σεντένο, Ντάισελμπλουμ και Ντόναχιου, ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών θα κρατήσει τα ηνία του ισχυρού οργάνου τουλάχιστον για τα επόμενα 2,5 χρόνια και θα κληθεί να χειριστεί κρίσιμα θέματα για την οικονομία της Ευρωζώνης, με άμεσες επιπτώσεις και στην ελληνική οικονομία.

Η πρώτη συνεδρίαση στην οποία θα προεδρεύσει o Κυριάκος Πιερρακάκης θα είναι αυτή της 19ης Ιανουαρίου του 2026. Το 2026 το σώμα των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης θα κληθεί να αντιμετωπίσει κρίσιμα ζητήματα.

Μεταξύ άλλων, η επιβολή «πράσινης φορολογίας» στα τσιγάρα και στα καύσιμα της αεροπλοΐας και της ναυσιπλοΐας, θέματα που «καίνε» την ελληνική πλευρά.

Και πριν από την εκλογή Πιερρακάκη στη θέση του Eurogroup η Ελλάδα είχε ζητήσει μια μακρά περίοδο προσαρμογής, καθώς οι συγκεκριμένοι φόροι μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τη χώρα και δημοσιονομικά αλλά και σε επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας.

Άλλωστε η Ελλάδα είναι μια χώρα που καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες τα τελευταία χρόνια να αντιμετωπίσει το λαθρεμπόριο στα καπνικά προϊόντα -και μια αύξηση του φόρου θα ήταν μια μεγάλη ποσότητα λαδιού στη φωτιά για τη συγκεκριμένη προσπάθεια-, ενώ η επίπτωση σε μια έντονα νησιωτική χώρα από την αύξηση της φορολογίας στο καύσιμο είναι περισσότερο από αυτονόητη.

Και αν αυτά είναι θέματα της «άμεσης επικαιρότητας», στην ατζέντα το επόμενο χρονικό διάστημα θα βρεθούν και τα «μεγάλα ζητήματα» της επόμενης περιόδου. Εκτός από το φλέγον θέμα των ρωσικών δεσμευμένων κεφαλαίων, το Eurogroup θα βρει μπροστά του τις προετοιμασίες για το ψηφιακό ευρώ, την προώθηση της Ενιαίας Αγοράς, την προσπάθεια δημιουργίας «ευρωπαίων πρωταθλητών», αλλά και τη συζήτηση για την υιοθέτηση των προτάσεων από την έκθεση Ντράγκι ώστε να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Για την Ελλάδα, τα οφέλη από αυτή την εκλογή είναι χειροπιαστά: Ταχύτερη πληροφόρηση για τις εξελίξεις στους κόλπους των ισχυρότερων οικονομιών της Ευρώπης, αλλά και δυνατότητα συνδιαμόρφωσης αποφάσεων, ειδικά για τα θέματα που έχουν άμεση επίπτωση στην ελληνική οικονομία.

Στα οφέλη συγκαταλέγεται, βέβαια, και η περαιτέρω ενίσχυση της εικόνας της χώρας, η οποία μέσα σε μια 10ετία βρέθηκε από το να κινδυνεύει να απενταχθεί από το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα να καταλαμβάνει την προεδρία σε ένα από τα κρισιμότερα όργανα της Ευρωζώνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι λόγοι που οδήγησαν στην επικράτηση του Έλληνα υπουργού Οικονομικών είναι: