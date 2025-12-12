Τι-σηματοδοτεί-η-αλλαγή-φρουράς-στην-Μπάρμπα-Στάθης

Το μεγάλο στοίχημα του νέου επικεφαλής Μιχάλη Χαμαλέλλη.

Η επιτάχυνση υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της Μπάρμπα Στάθης, μιας εμβληματικής εταιρείας με πάνω από μισό αιώνα επιχειρηματικής διαδρομής, αποτελεί το μεγάλο στοίχημα για τον νέο επικεφαλής της.

Ο Μιχάλης Χαμαλέλλης αναλαμβάνει Διευθύνων Σύμβουλος της Μπάρμπα Στάθης από την 2η Ιανουαρίου 2026, διαδεχόμενος τον Νικήτα Ποθουλάκη ο οποίος παραμένει αντιπρόεδρος του ΔΣ της εταιρείας.

Οι στόχοι της επόμενης ημέρας και οι επενδύσεις ύψους 50 εκατ. ευρώ

Το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της Μπάρμπα Στάθης που έχει ανακοινωθεί από την Ideal Holdings για την επόμενη τριετία επικεντρώνεται στην περαιτέρω ισχυροποίηση και εξωστρέφεια της εταιρείας, μέσω διεύρυνσης του προϊοντικού της χαρτοφυλακίου και επέκτασης του γεωγραφικού της αποτυπώματος.

«Μόνο ανάπτυξη περιλαμβάνει το business plan της Μπάρμπα Στάθης», δήλωνε πρόσφατα στους δημοσιογράφους ο Νικήτας Ποθουλάκης, συμπληρώνοντας πως «έχουμε τα εχέγγυα να αναπτυσσόμαστε συνέχεια, κάθε μήνα τα τελευταία χρόνια έχουμε αύξηση πωλήσεων».

Από τα 128 εκατ. ευρώ έσοδα που έχει τώρα η εταιρεία, στόχος είναι να φτάσει τα 165 εκατ. ευρώ το 2028, σε μια ανάπτυξη της τάξης του 30%. Στην πρόβλεψη μάλιστα των εσόδων δεν περιλαμβάνεται καμία ενδεχόμενη εξαγορά. Τα EBITDA από τα 15 εκατ. ευρώ σήμερα αναμένεται να αυξηθούν στα 23 εκατ. ευρώ σε ορίζοντα τριετίας, σε μια αύξηση της τάξης του 55%.

Παράλληλα, η Μπάρμπα Στάθης έχει ένα capex 50 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση επενδύσεων τα επόμενα τρία χρόνια. Όπως έχει ήδη γράψει το -, η Ideal Holdings έχει καταρτίσει ένα πλάνο τεσσάρων πυλώνων, μέσα από το οποίο αναπτύσσει τη στρατηγική της για το μέλλον της εταιρείας.

Ο πρώτος πυλώνας αφορά στην επέκταση του προϊοντικού της χαρτοφυλακίου με όχημα την καινοτομία, τις νέες διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών, αλλά και την τάση υιοθέτησης από την πλευράς τους ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής.

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά στην αναβάθμιση των υφιστάμενων μονάδων παραγωγής της εταιρείας, καθώς και την ενίσχυση του δικτύου logistics. Τη δεδομένη στιγμή βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη δύο μεγάλα projects, τα οποία με την ολοκλήρωσή τους θα ενισχύσουν έτι περαιτέρω τη θέση της Μπάρμπα Στάθης. Ο λόγος για τα δύο κέντρα διανομής σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (Σίνδο). Το κέντρο διανομής στη Σίνδο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στο πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ εκείνο της Αθήνας εντός του πρώτου εξαμήνου του 2027.

Ο τρίτος πυλώνας αφορά στην ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας και περιλαμβάνει σχέδια επέκτασης των καλλιεργούμενων εκτάσεων ώστε να αυξηθεί η πρόσβαση σε πρώτες ύλες, καθώς και η δημιουργία νέας μονάδας με στόχο τον διπλασιασμό της παραγωγικής δυναμικότητας της εταιρείας. Το νέο εργοστάσιο αναμένεται να λειτουργήσει στη Λάρισα και θα κατασκευαστεί εκεί όπου λειτουργούσε πριν από δεκαετίες η εταιρεία Froza, σε μια έκταση 50 στρεμμάτων. Να σημειωθεί ότι σήμερα στο σημείο αυτό η Μπάρμπα Στάθης διατηρεί αποθηκευτικούς χώρους. Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία διαθέτει παραγωγικές μονάδες στη Σίνδο στη Θεσσαλονίκη, ενώ η παραγωγή των προϊόντων της Χαλβατζής Μακεδονική ΑΒΕΕ γίνεται στη Σκύδρα, όπου υπάρχει και κέντρο logistics.

Σύμφωνα με τον τέταρτο και τελευταίο πυλώνα του business plan, η Ideal παραμένει ανοιχτή στο ενδεχόμενο υλοποίησης και νέων εξαγορών στον ευρύτερο κλάδο των τροφίμων, προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο επίτευξης συνεργειών με τη Μπάρμπα Στάθης σε λειτουργικό επίπεδο με έμφαση στις παραγωγικές μονάδες και το δίκτυο διανομής, αλλά και να εξεταστεί το ενδεχόμενο επέκτασης της εταιρείας σε συμπληρωματικές προϊοντικές κατηγορίες.

Όπως αποκάλυπτε πρόσφατα στους δημοσιογράφους ο πρόεδρος του ΔΣ της Ideal Holdings, Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, στον κλάδο των τροφίμων ο όμιλος εξετάζει εξαγορές αλλά μόνο συναφείς προς το αντικείμενο και δη σε προϊόντα κατάψυξης, ενώ στο ραντάρ βρίσκονται τόσο εταιρείες στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Ποιος είναι ο Μιχάλης Χαμαλέλλης

Ο Μιχάλης Χαμαλέλλης διαθέτει πολυετή διεθνή σταδιοδρομία σε ανώτατες διοικητικές θέσεις σε ηγέτιδες πολυεθνικές εταιρείες με έδρα στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή και δραστηριότητα στον κλάδο της λιανικής και των FMCG.

Αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου στην Μπάρμπα Στάθης προερχόμενος από τη Reckitt, όπου κατείχε τη θέση του Senior Vice President για τις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και αυτή του Managing Director Πολωνίας. Διαθέτει επίσης περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στην Procter & Gamble, έχοντας αναλάβει σειρά κορυφαίων διοικητικών ρόλων με πιο πρόσφατο εκείνον του Vice President Fabric Care Ευρώπης.

Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ στο παρελθόν υπήρξε αθλητής χειροσφαίρισης με συμμετοχές στην Εθνική Ομάδα.

Το mega deal

Στις 23 Ιανουαρίου 2025 ανακοινώθηκε ότι «έκλεισε» η συμφωνία πώλησης της Μπάρμπα Στάθης, θυγατρικής της Vivartia, στην Ideal Holdings.

Το τίμημα για ένα από τα μεγαλύτερα deal που έχουν σημειωθεί στην εγχώρια αγορά τροφίμων τα τελευταία χρόνια ανήλθε στα 130 εκατ. ευρώ, ενώ η συναλλαγή ολοκληρώθηκε στα τέλη Μαρτίου.

Από το συνολικό τίμημα της συναλλαγής, τα 91,3 εκατ. ευρώ προήλθαν από ίδια κεφάλαια της εταιρείας ενώ τα 38,7 εκατ. ευρώ καλύφθηκαν με τραπεζικό δανεισμό.

Υπενθυμίζεται πως στην «αγκαλιά» της Ideal Holdings πέρασαν το 100% της Μπάρμπα Στάθης, καθώς και το 90% της Χαλβατζής Μακεδονική, θυγατρικής εταιρείας της Μπάρμπα Στάθης.

Η Μπάρμπα Στάθης σε αριθμούς

Η εταιρεία απασχολεί σήμερα περισσότερους από 750 εργαζόμενους, η πλειοψηφία των οποίων εργάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη. Συνεργάζεται με περισσότερους από 1.430 προμηθευτές και εξάγει ετησίως περισσότερους από 4.000 τόνους προϊόντων σε 22 χώρες σε όλον τον κόσμο. Τα λαχανικά της καλλιεργούνται από εκατοντάδες Έλληνες παραγωγούς σε 30.000 στρέμματα εύφορης ελληνικής γης. Η εταιρεία διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο 220 κωδικών προϊόντων, ενώ θεωρείται leader στην αγορά κατεψυγμένων λαχανικών με μερίδιο 58% (52% στο επώνυμο προϊόν και 6% από προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας όπου παρασκευάζει για λογαριασμό τρίτων).

Το σημαντικότερο ωστόσο χαρακτηριστικό της εταιρείας, σύμφωνα με τους ανθρώπους της, είναι η δυναμική του ίδιου του brand της Μπάρμπα Στάθης, καθώς πάνω από 8-8,5 άνθρωποι στους δέκα καταναλώνουν τα προϊόντα της…