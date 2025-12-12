Το-διπλό-πλάνο-της-metaxa-για-διψήφιο-ρυθμό-ανάπτυξης

Το πιο αναγνωρίσιμο ελληνικό αλκοολούχο ποτό παγκοσμίως, το ΜΕΤΑΧΑ, ανεβάζει στροφές, αναζητώντας ανάπτυξη πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εταιρεία, που ανήκει στον γαλλικό όμιλο Remy Cointreau, υλοποιεί μια επιθετική εμπορική και επενδυτική στρατηγική με στόχο την επαναφορά σε διψήφιους ρυθμούς αύξησης.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, βασική προτεραιότητα για την περίοδο 2025/2026 παραμένει η ανάπτυξη των πωλήσεων ΜΕΤΑΧΑ και ΜΕΤΑΧΑ ΟΥΖΟ. Για τον σκοπό αυτό, η εταιρεία επενδύει στην αναζωογόνηση της εικόνας του brand και στην προσέλκυση νεότερων κοινών, ιδιαίτερα μέσω της προγραμματισμένης κυκλοφορίας προϊόντων RTD (ready-to-drink).

Παράλληλα, ενισχύει την παρουσία της εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναζητώντας νέες αγορές με μακροπρόθεσμη προοπτική. Περίπου 80% του όγκου παραγωγής εξάγεται ήδη σε 60 χώρες, με τη ΜΕΤΑΧΑ να παράγει περισσότερα από 10 εκατ. φιάλες ετησίως.

Στη χρήση που ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου του 2025 οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 23,421 εκατ. ευρώ από 26,649 εκατ. ευρώ στη χρήση που ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου του 2024. Την περίοδο 1/4/2024 μέχρι 31/3/2025 ο συνολικός όγκος πωλήσεων μειώθηκε 11,33%, με τις καθαρές πωλήσεις σε αξία να έχουν υποχωρήσει 12,11%.

Το μικτό αποτέλεσμα μειώθηκε 5,26% στα 7,996 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 2,570 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν στα 1,937 εκατ. ευρώ από 2,075 εκατ. ευρώ. Πάντως παρά τη μείωση της κερδοφορίας, τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν στα 4,6 εκατ. ευρώ, από 2,52 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν.

Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής χρήσης, σημειώθηκαν δύο κρίσιμες εξελίξεις. Η έκτακτη γενική συνέλευση (30/9/2025), όπως είχε αποκαλύψει το Euro2day.gr, ενέκρινε αύξηση κεφαλαίου κατά 100 εκατ. ευρώ. Επίσης με την απόφαση 1417/2025 του Συμβουλίου της Επικρατείας (31/7/2025), έγινε δεκτή η αίτηση αναίρεσης της εταιρείας, η οποία δικαιούται επιστροφή 1,417 εκατ. ευρώ για αχρεωστήτως παρακρατηθέντα ποσά φόρου μερισμάτων.

Σημειώνεται επίσης πως αποκλειστικός παραγωγός των προϊόντων αποτελεί η Optimal Supply Chain ΑΕ, βάσει μακροχρόνιας συνεργασίας ενώ αποκλειστικός διανομέας στην Ελλάδα είναι η Β.Σ. Καρούλιας.