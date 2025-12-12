Τσουκαλάς-για-δίκη-Χρυσής-Αυγής:-Ευχόμαστε-να-απονεμηθεί-δικαιοσύνη

«Δεν ξεχνάμε τις δολοφονίες, τη βία, την τρομοκρατία. Δεν ξεχνάμε τον φασισμό, τη μισαλλοδοξία, την ακροδεξιά επέλαση, το μίσος το οποίο έσπειρε η Χρυσή Αυγή», αναφέρει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς για τη δίκη της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο.

«Το ΠΑΣΟΚ, από την αρχή, τήρησε έναν συνεπή αγώνα και με πρωτοβουλίες νομοθετικές για να μην επαναληφθεί η συμμετοχή ενός τέτοιου επικίνδυνου κόμματος στη δημοκρατία.

Η δημοκρατία οφείλει να είναι σε επαγρύπνηση, είναι θέμα μόνιμου αγώνα. Και η καρδιά της δημοκρατίας είναι η δικαιοσύνη και η απονομή της», σημειώνει ο κ. Τσουκαλάς και τονίζει:

«Ευχόμαστε να απονεμηθεί δικαιοσύνη, να μην υπάρχει ατιμωρησία και να μην έχουμε ξανά την επανάληψη τέτοιων φασιστικών φαινομένων επικίνδυνων για τη δημοκρατία και την κοινωνική συνοχή».



