Τσουκαλάς: Κάθε προσπάθεια συμψηφισμού που επιχειρεί με χυδαίο τρόπο η ΝΔ πέφτει στο κενό μετά τις αποκαλύψεις
«Ο εγκέφαλος του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σήμερα στην Κρήτη, είναι κεντρικό και σημαίνον στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας», δήλωσε ο Κ. Τσουκαλάς
Your browser does not support the
audio element.
«Ω του θαύματος, ο εγκέφαλος του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σήμερα στην Κρήτη, είναι κεντρικό και σημαίνον στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, στο οποίο ευχόταν συγχαρητήρια ο κ. Αυγενάκης και το οποίο συνόδευε σε σειρά κομματικών και κοινωνικών εκδηλώσεων τον Πρωθυπουργό», δήλωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.
Ο ίδιος πρόσθεσε πως: «Η κυβέρνηση δεν έχει ακόμα απαντήσει: ποιόν προστάτευσε χθες με τη σιωπή του ο κ. Ξυλούρης;
Κάθε προσπάθεια συμψηφισμού που επιχειρεί με χυδαίο τρόπο η Νέα Δημοκρατία πέφτει στο κενό, μετά τις συνταρακτικές αποκαλύψεις και τις κωμικοτραγικές εικόνες που βλέπουμε στην εξεταστική.
Ό,τι και να κάνει η Κυβέρνηση, όσα εμπόδια και θέλει να βάλει, στο τέλος η δικαιοσύνη θα κάνει ανεπηρέαστη τη δουλειά της».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο sofokleous10.gr
Διαβάστε επίσης περισσότερες ειδήσεις από το sofokleous10.gr