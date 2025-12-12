Υπερκαλύφθηκε το SAFE – Η Κομισιόν εξετάζει νέο πρόγραμμα δανεισμού για άμυνα

Υπενθυμίζεται πως το αρχικό πρόγραμμα των 150 δισ. ευρώ έχει υπερκαλυφθεί και ως αποτέλεσμα ορισμένα μέλη της ΕΕ ζητούν τώρα ένα δεύτερο πρόγραμμα.

Το ενδεχόμενο έναρξης μιας δεύτερης έκδοσης του προγράμματος δανείων SAFE για αμυντικά έργα, εξετάζει η Κομισιόν σύμφωνα με το Reuters, oι αυξανόμενοι φόβοι για τη Ρωσία και οι αμφιβολίες για τις δεσμεύσεις ασφαλείας των ΗΠΑ, ωθούν τα κράτη – μέλη να ενισχύσουν τις δαπάνες για την προστασία τους. Στον ευρωπαϊκό μηχανισμό, περιλαμβάνονται 691 αμυντικά έργα, εκ των οποίων «μόνο το 65% αφορούν κοινές προμήθειες», σύμφωνα με τον αρμόδιο εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τομάς Ρενιέ.

Υπενθυμίζεται πως το αρχικό πρόγραμμα των 150 δισ. ευρώ έχει υπερκαλυφθεί και ως αποτέλεσμα ορισμένα μέλη της ΕΕ ζητούν τώρα ένα δεύτερο πρόγραμμα, με την Κομισιόν να μην απορρίπτει την ιδέα. Ο Τ. Ρενιέ εξήγησε ότι ο κανονισμός του SAFE προβλέπει ότι τα εθνικά έργα είναι επιλέξιμα μόνο «σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις», ωστόσο στα 19 εθνικά σχέδια που κατατέθηκαν, το 35% των προγραμμάτων είναι στην πραγματικότητα αιτήματα για εθνικές προμήθειες.

Στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE, η ΕΕ προχώρησε σε κοινό δανεισμό από τις αγορές για να τα χορηγήσει στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για αμυντικά έργα. Για τις περισσότερες χώρες που δεν έχουν πιστοληπτική αξιολόγηση AAA όπως η ΕΕ, αυτό σημαίνει σημαντική εξοικονόμηση κόστους. Επιπλέον, τα δάνεια μπορούν να έχουν διάρκεια έως και 45 έτη και έχουν περίοδο χάριτος 10 ετών για τις αποπληρωμές του κεφαλαίου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει το ποσό των 787,7 εκατ. για δάνεια προς την Ελλάδα, από το σύνολο των 150 δισ. ευρώ που διαθέτει το SAFE. Τη μερίδα του λέοντος έχει η Πολωνία, για την οποία εγκρίθηκε ποσό ύψους 43,73 δισ. ευρώ. Ακολουθούν η Ρουμανία (16,7 δισ. ευρώ), η Γαλλία και η Ουγγαρία (16,2 δισ. ευρώ η καθεμία), η Ιταλία (14,9 δισ. ευρώ), το Βέλγιο (8,34 δισ. ευρώ), η Λιθουανία (6,37 δισ. ευρώ) και η Λετονία (5,68 δισ. ευρώ).

Για την Κύπρο η Επιτροπή έχει εγκρίνει δάνεια ύψους 1,18 δισ. ευρώ. Η Γερμανία, δεν έχουν ζητήσει δάνεια από το SAFE, δεδομένων των ευνοϊκών επιτοκίων που λαμβάνουν στις χρηματοπιστωτικές αγορές. «Ήμασταν εξαιρετικά σαφείς από την αρχή ότι το SAFE προορίζεται για κοινές προμήθειες με τα κράτη μέλη μας. Επομένως, η αξιολόγηση θα συνεχιστεί και θα διασφαλίσουμε ότι οι κοινές προμήθειες θα ξεπεράσουν το 65%», τόνισε ο εκπρόσωπος.