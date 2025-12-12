Φειδάς ΑΕ: Το αβέβαιο βήμα της Boxer μετά τη συμφωνία εξυγίανσης – Το νέο business plan

Μείωση τζίρου και διεύρυνση ζημιών για την ιστορική βιομηχανία υποδημάτων. Πού βρίσκεται δέκα μήνες μετά την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης.

Σε τροχιά αβεβαιότητας εξακολουθεί να κινείται η Δ.Ι. Φειδάς ΑΕ, γνωστή για το δημοφιλές brand Boxer. Δέκα μήνες μετά την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσής της, η ιστορική βιομηχανία υποδημάτων επιχειρεί να βρει σταθερό βηματισμό, την ώρα που οι ζημιές της διευρύνονται και τα επίπεδα ρευστότητάς της περιορίζονται.

Ωστόσο, η διοίκηση έχει εκπονήσει ένα φιλόδοξο επιχειρηματικό σχέδιο με στόχο τη δυναμική επάνοδο της εταιρείας.

Το νέο business plan

Το νέο επιχειρηματικό σχέδιο μιας ιστορικής βιομηχανίας υποδημάτων με περισσότερα από 100 χρόνια πορείας βασίζεται στους εξής άξονες:

-μεταμόρφωση της εταιρείας από μια αμιγώς παραγωγική σε μια εμπορική και παραγωγική εταιρεία με την εφαρμογή ενός νέου σχεδίου πωλήσεων και μάρκετινγκ

-προσαρμογή των λειτουργικών δαπανών με σκοπό τη σταδιακή μείωση του κόστους παραγωγής κατά 3% ετησίως την πρώτη τριετία (χωρίς αποσβέσεις) ώστε να καταστούν ανταγωνιστικά τα προϊόντα στην εγχώρια και διεθνή αγορά

-υποχρεωτική στροφή προς τις εξαγωγές κυρίως προς τη ρωσική αγορά όπου δραστηριοποιούνταν παλαιότερα η εταιρεία

-δημιουργία και προώθηση νέων προϊόντων (τσάντα, πορτοφόλι, ζώνη) και μοντέλων υποδημάτων

-εφαρμογή ενός σχεδίου μάρκετινγκ με ναυαρχίδα τη διαφήμιση που θα απορροφά το 3 – 3,5% των πωλήσεων κάθε χρόνο με σκοπό την αναγνωρισιμότητα των προϊόντων και τη διευκόλυνση των πωλήσεων είτε μέσω του e-shop που ξεκίνησε δυναμικά το 2021, είτε μέσω καταστημάτων τρίτων.

Μείωση τζίρου και διεύρυνση ζημιών το 2024

Όπως προκύπτει από τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις της γνωστής βιομηχανίας υποδημάτων, τις οποίες υπογράφει ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Παναγιώτης Νταής, το 2024 ο κύκλος εργασιών υποχώρησε στα 5,80 εκατ. ευρώ έναντι 6,76 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, ήτοι παρουσίασε μείωση κατά 14,17%.

Το κόστος πωλήσεων διαμορφώθηκε σε 5 εκατ. ευρώ έναντι 5,57 εκατ. ευρώ το 2023, καταγράφοντας μείωση κατά 10,17%, ενώ τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και λειτουργίας διάθεσης της επιχείρησης αυξήθηκαν κατά 77.909,08 ευρώ ή κατά ποσοστό 3,64%.

Τέλος, το καθαρό αποτέλεσμα της χρήσης 2024 διαμορφώθηκε σε ζημιές μετά από φόρους, ύψους 2,34 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,72 εκατ. ευρώ το 2023, αυξημένο κατά 35,56%.

Συσσωρευμένες ζημιές, αρνητικά ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις

Όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση της Δ.Ι. Φειδάς ΑΕ, η εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και εντόπισε του ακόλουθους παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα:

-Οι σωρευμένες ζημίες ανέρχονται στο ποσό των 26.814.852,32 ευρώ (31/12/2024) και 24.473.034,63 ευρώ (31/12/2023) αντίστοιχα.

-Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων έχουν καταστεί αρνητικά και ανέρχονται στο ποσό των -10.227.589,37 ευρώ την 31/12/2024 και -7.885.771,68 ευρώ την 31/12/2023 αντίστοιχα.

-Η αξία των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά 22.656.608,72 ευρώ.

-Η εταιρεία έχει ρυθμισμένες υποχρεώσεις προς το Δημόσιο και ασφαλιστικούς οργανισμούς συνολικού ποσού 14,4 εκατ. ευρώ περίπου και γενικά αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα ρευστότητας, δεδομένου ότι έχει εξαντλήσει τα πιστωτικά όρια δανεισμού που της έχουν χορηγήσει οι τράπεζες.

Πώς η εταιρεία έφτασε σε αυτή την κατάσταση

Σύμφωνα με τη διοίκηση, οι κυριότερες αιτίες για τη διαμορφωθείσα κατάσταση είναι

α) η ολοκλήρωση της κατασκευής του νέου εργοστασίου με την έναρξη της οικονομικής κρίσης

β) η μείωση του κύκλου εργασιών ως συνέπεια της μείωσης της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών τα χρόνια της οικονομικής κρίσης και το κλείσιμο μίας σειράς εμπόρων λιανικής,

γ) ο αποκλεισμός της εταιρείας από το 2014 έως σήμερα σε τραπεζικό δανεισμό,

δ) η μη χρηματοδότηση της εταιρείας από τις πιστώτριες τράπεζες το 2018 στο πλαίσιο της επικυρωθείσας δικαστικά συμφωνίας εξυγίανσης με βάση τον προηγούμενο ΠτΚ (άρθρο 106β του ν. 3588/2007),

ε) η απόφαση της πολιτείας για αναστολή λειτουργίας του λιανεμπορίου κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ του Μαρτίου του 2020 έως και τον Μάιο του 2021 ως μέτρο πρόληψης της εξάπλωσης της πανδημίας (Covid-19),

στ) η απόφαση της Πολιτείας για αναστολή πληρωμής των αξιογράφων (επιταγών κλπ.) ως μέτρο οικονομικής ενίσχυσης των εμπόρων του λιανεμπορίου κατά το χρονικό διάστημα από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Ιούνιο του 2021

ζ) ο συνδυασμός των πρόσφατων γεωπολιτικών εντάσεων, της ενεργειακής κρίσης και της διατήρησης του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα που είχαν ως συνέπεια την μείωση της αγοραστικής δύναμής των καταναλωτών και την αύξηση του κόστους παραγωγής.

«Τα γεγονότα αυτά τα οποία μεμονωμένα και συνολικά αναμένεται να συνεχιστούν κατά τη διάρκεια των επομένων δώδεκα μηνών από την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της εταιρείας να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία της», αναφέρεται στην οικονομική έκθεση της εταιρείας.

Σοβαρός ο κίνδυνος ρευστότητας

Μάλιστα η εταιρεία έχει εξαντλήσει τα πιστωτικά όρια δανεισμού που της έχουν χορηγήσει οι τράπεζες και λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην αγορά δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη της δραστηριότητας της από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Παρά την έλλειψη χρηματοδότησης η ρευστότητά της εταιρείας είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο, σημειώνει ωστόσο η διοίκηση καθώς έχει βελτιωθεί η εισπραξιμότητα από τους πελάτες χονδρικής όπου σε συνδυασμό με την αύξηση των λιανικών πωλήσεων έχει οδηγήσει σε επάρκεια ρευστότητας.

«Η νέα συμφωνία εξυγίανσης που έχει κατατεθεί την 19/1/2022 αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας της επιχείρησης και απαλείφει οριστικά τους κινδύνους», τονίζεται στην οικονομική έκθεση. «Η διοίκηση διατηρεί ισχυρές προσδοκίες για την αίσια έκβαση στη νέα συμφωνία εξυγίανσης, βάσει του οποίου θα βελτιωθεί το κεφάλαιο κίνησης και θα διατηρηθεί η χρηματοδότηση των κύριων λειτουργιών της επιχείρησης», σημειώνεται επίσης.

Η συμφωνία εξυγίανσης

Την 21/01/2022 κατατέθηκε για δικαστική επικύρωση ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών , η συμφωνία εξυγίανσης που υπεγράφη μεταξύ της εταιρείας και των βασικών πιστωτών της με την οποία ρυθμίστηκαν οι οφειλές της.

Συνοπτικά οι ρυθμίσεις αφορούν σε:

-Αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων ύψους 8.695,8 χιλ. ευρώ την 31.10.2021 σε 14 ετήσιες δόσεις μετά από διαγραφή οφειλής 8.504,7 χιλ. ευρώ από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης και έσχατη ημερομηνία αποπληρωμής την 31/12/2037 και περίοδο χάριτος 2 ετών.

-Διαγραφή υποχρεώσεων σε προμηθευτές και πιστωτές ύψους 5.139.046,40 ευρώ από τη συνολική υποχρέωση ύψους 6.136.578.92 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό των υποχρεώσεων θα αποπληρωθεί κατά το ποσό των 997.532,52 ευρώ σε διάστημα 16 ετών.

-Αποπληρωμή υποχρεώσεων προς τους εργαζόμενους ύψους 99.151,54 ευρώ σε διάστημα 3 ετών.

-Αποπληρωμή των υποχρεώσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία ύψους 1.184.152,82 ευρώ και προς το Ελληνικό Δημόσιο ύψους 4.968.392,76 ευρώ σε 192 δόσεις, ενώ θα διαγραφούν ποσά 1.144.726,60 ευρώ και 4.802.970,72 ευρώ αντίστοιχα.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι τελικώς η συμφωνία εξυγίανσης της Δ.Ι. Φειδάς ΑΕ επικυρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2025 με την αριθμό 33/2025 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και δη τρία ολόκληρα χρόνια μετά την κατάρτισή της μεταξύ της εταιρείας και των πιστωτών της.