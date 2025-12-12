Φουντώνει-η-μάχη-των-τσιπ:-Η-Κίνα-θέλει-να-ρίξει-επιπλέον-70-δισ.-δολάρια-στην-αγορά

Πακέτο κινήτρων αξίας έως και 70 δισ. δολαρίων για τη χρηματοδότηση και ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανίας κατασκευής τσιπ, εξετάζει η Κίνα.

Πακέτο κινήτρων αξίας έως και 70 δισ. δολαρίων για τη χρηματοδότηση και ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανίας κατασκευής τσιπ, εξετάζει η Κίνα, διοχετεύοντας ακόμη περισσότερα κρατικά κεφάλαια σε έναν τομέα που θεωρεί καθοριστικό για την τεχνολογική της κόντρα με τις ΗΠΑ.

Αξιωματούχοι συζητούν προτάσεις για τη δέσμευση πακέτου επιδοτήσεων και άλλων μορφών χρηματοδοτικής στήριξης ύψους από 200 δισ. γουάν (28 δισ. δολάρια) έως 500 δισ. γουάν, αναφέρει το -, επικαλούμενο πηγές με γνώση του θέματος. Οι τελικές λεπτομέρειες των κινήτρων, τα ακριβή ποσά και οι εταιρείες-στόχοιδεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμη, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

Δείτε επίσης: Έσπασε το φράγμα του 1 δισ. η ελληνική αγορά μικροτσίπ – Έρχεται εθνική στρατηγική

Η κλίμακα της προσπάθειας -η οποία προσεγγίζει το ύψος των κεφαλαίων που διέθεσε αντίστοιχα η Ουάσινγκτον μέσω του Chips Act- υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα του Πεκίνου να μειώσει την εξάρτησή του από ξένους κατασκευαστές τσιπ όπως η Nvidia Corp. Υποδηλώνει επίσης ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει εταιρείες όπως η Huawei Technologies Co. και η Cambricon Technologies, ακόμη και μετά την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να εγκρίνει την πώληση τσιπ της Nvidia -όπως το ισχυρό H200- στην Κίνα.

Εάν η αξία φτάσει στο μέγιστο όριο, θα πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα κρατικών κινήτρων για ημιαγωγούς που έχει σχεδιαστεί ποτέ, σε μια περίοδο κατά την οποία χώρες από την Ευρώπη μέχρι τη Μέση Ανατολή επιδιώκουν να διασφαλίσουν την τοπική παραγωγή και τον εφοδιασμό ενός εξαρτήματος που θεωρείται κρίσιμο για την τεχνητή νοημοσύνη και την εθνική ασφάλεια.

Το κινεζικό πρόγραμμα θα λειτουργήσει ανεξάρτητα από τρέχοντα κρατικά χρηματοδοτικά σχέδια, όπως το Big Fund III -ένα όχημα επενδύσεων σε μετοχικό κεφάλαιο ύψους 50 δισ. δολαρίων- διευκρίνισαν οι πηγές.