Χάος στην εξεταστική για τις συλλήψεις στην Κρήτη – Φωτογραφία του Ανδρουλάκη με τον συλληφθέντα κατέθεσε ο Λαζαρίδης

Του Γιάννη Ανυφαντή

«Κόκκινο» χτύπησε το θερμόμετρο για μία ακόμα φορά στην εξεταστική επιτροπή με φόντο τις συλλήψεις στην Κρήτη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αντιπαράθεση μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ πήρε «φωτιά» με τον Μακάριο Λαζαρίδη να σχολιάζει δηκτικά την ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη.

«Το ΠΑΣΟΚ παραδέχεται εμμέσως πλην σαφώς την κουμπαριά του κ. Ανδρουλάκη με τον Λαμπράκη που έχει συλληφθεί. Θέλω να προσθέσω ότι η κουμπαριά έγκειται στο εξής. Ο Γιώργος Λαμπράκης και η Χρυσάνθη Κουτάντου, σύζυγός, είναι το ζευγάρι που έχει παντρέψει ο κ.Ανδρουλάκης. Πρέπει το ΠΑΣΟΚ, και καλούμε προσωπικά τον κ. Ανδρουλάκη, να βγει και να μας πει και να παραδεχτεί ότι είναι κουμπάρος με τον συλληφθέντα και την προσαχθείσα. Και θέλω να προσθέσω ότι όχι μόνο είναι κουμπάροι αλλά έχουν υπογράψει και οι δύο δήλωση υποστήριξης στον κ. Ανδρουλάκη μαζί με άλλους 128 επιστήμονες από το Ηράκλειο για την υποψηφιότητα του κ. Ανδρουλάκη. Να βγει να παραδεχτεί επίσημα ότι είναι κουμπάροι», τόνισε ο κ. Λαζαρίδης.

Απαντώντας, η Μιλένα Αποστολάκη επέμεινε πως «σε οποιαδήποτε εμπλοκή στελέχους του ΠΑΣΟΚ, το μέλος θα διαγραφεί με αντανακλαστικά δευτερολέπτων από το κόμμα. Έχουμε δώσει δείγματα γραφής», όπως τόνισε, επιμένοντας πως η ΝΔ «προστάτευσε» και «υπέθαλψε» τον Γιώργο Ξυλούρη.

Μάλιστα, η ίδια σχολίασε, απευθυνόμενη στον Μακάριο Λαζαρίδη, πως εκείνος που προεδρεύει της συνεδρίασης είναι ο Ανδρέας Νικολακόπουλος και όχι «κάποιος χωροφύλακας επαρχίας».

«Η κυρία Αποστολάκη με χαρακτηρίζει χωροφύλακα επαρχίας. Εγώ δεν γεννήθηκα σε σαλόνια και κότερα», σχολίασε ο κ. Λαζαρίδης, καταθέτοντας μάλιστα στα πρακτικά φωτογραφία στην οποία είναι κουμπάρος ο κύριος Ανδρουλάκης με το ζεύγος που έχει συλληφθεί.

Η φωτογραφία που κατέθεσε ο κ. Λαζαρίδης:

