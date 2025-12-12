Χρηματιστήριο:-Επόμενος-άθλος-η-υπέρβαση-του-ορίου-των-2111-μονάδων

Παράλληλα, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 193,0 εκ. Ευρώ. Οι αγοραστές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία και οδήγησαν το ΓΔ σε θετικό έδαφος. Με οδηγό τις τράπεζες και άλλα blue chips (ΑΔΜΗΕ, ΕΛΧΑ, Τιτάνα, Metlen, MOH) ο ΓΔ κινήθηκε μόνο ανοδικά με το κλείσιμο στις δημοπρασίες να γίνεται σχεδόν στο υψηλό ημέρας. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετων τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,413% με τις ευρωπαικές αγορές να κινούνται ανοδικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+1,27%) κατέγραψε κέρδη με την Εθνική (+2,13%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε ο ΑΔΜΗΕ (+3,80%), η ΕΛΧΑ (+3,99%), η Optima (+1,40%), το ΔΑΑ (+1,07%), η ΜΟΗ (+2,04%), ο Τιτάν (+2,23%), η Metlen (+2,13%), ο ΟΛΠ (+1,6)%), η ΕΕΕ (+0,43%) αλλά και η Crediabank (+4,99%) με την ΕΚΤΕΡ (+1,30%) από τις λοιπές μετοχές. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε ο Aktor (-0,32%), ο ΟΠΑΠ (-0,27%), ο Ελλάκτωρ (- 0,33%), η Aegean (-0,71%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-048%) και η ΔΕΗ (-0,73%). Απολογιστικά, 69 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 43 εκείνων που υποχώρησαν. Η μείωση επιτοκίων από τη Federal αλλά και η προσδοκία συνέχισής τους παρά τις δηλώσεις του Τζέρομ Πάουελ για στάση αναμονής, προκάλεσε γενικευμένη ευφορία στις αγορές, με το Χ.Α. να συγχρονίζεται μαζί τους.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης νέος πρόεδρος του Eurogroup με ομόφωνη εκλογή μετά την απόσυρση του Βέλγου υποψηφίου. Η υπέρβαση του ορίου των 2111 μονάδων θα αποτελέσει τον επόμενο άθλο που καλείται να επιτελέσει ο ΓΔ προσβλέποντας σε year-end rally στη συνέχεια.