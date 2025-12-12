ecofin:-Ώρα-αποφάσεων-για-τις-φθηνές-αγορές-από-shein-και-temu

Την προσωρινή λύση για την επιβολή δασμών στα μικροδέματα από την Κίνα που πωλούνται μέσα από πλατφόρμες όπως το Shein και το Temu συζητούν οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ.

Την προσωρινή λύση για την επιβολή δασμών στα μικροδέματα από την Κίνα που πωλούνται μέσα από πλατφόρμες όπως το Shein και το Temu από την ερχόμενη χρονιά καλούνται να συζητήσουν σήμερα οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

H συζήτηση κατά το σημερινό συμβούλιο (Ecofin) έρχεται σε συνέχεια της συνεδρίασης του Νοεμβρίου κατά την οποία αποφασίστηκε η αλλαγή του σημερινού καθεστώτος απαλλαγής από δασμούς για μικροδέματα αξίας μικρότερης των 150 ευρώ.

Το νέο καθεστώς θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από το 2028, όμως οι υπουργοί Οικονομικών αποφάσισαν στην προηγούμενη συνεδρίαση του Ecofin πως μέχρι τότε θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα προσωρινά μέτρο, καθώς η έκρηξη μικροδεμάτων χαμηλής αξίας από την Κίνα τείνει να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Σύμφωνα με την ΕΣΕΕ τα καίρια ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα και βρίσκονται στη δικαιοδοσία του σημερινού Ecofin είναι:

Πότε ακριβώς εντός του 2026 θα τεθεί σε ισχύ η κατάργηση της απαλλαγής από δασμούς των μικροδεμάτων κάτω των 150 ευρώ; Θα υπάρχει ενιαία ημερομηνία εφαρμογής για όλα τα κράτη-μέλη;

Ποια θα είναι η αρχιτεκτονική της μεταβατικής λύσης για την επιβολή δασμών “από το πρώτο ευρώ” μέχρι να ενεργοποιηθεί το νέο τελωνειακό πλαίσιο της ΕΕ, η έναρξη του οποίου έχει προσδιοριστεί για το 2028;

Πότε και πώς θα καθοριστεί το ύψος, ο χρόνος εφαρμογής και ο υπόχρεος του προτεινόμενου διαχειριστικού τέλους στα μικροδέματα, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα μετακυλιστεί στον καταναλωτή και δεν θα δημιουργηθούν νέες στρεβλώσεις στην Ενιαία Αγορά;

Πώς θα αντιμετωπιστούν οι πλατφόρμες που διαθέτουν ήδη αποθήκες εντός της Ένωσης, ώστε να μην υπάρχουν «παραθυράκια» για την παράκαμψη των νέων κανόνων τελωνειακής επιβολής;

Και, τέλος, ποια θα είναι η ελάχιστη στάθμη ελέγχων και κυρώσεων για την αντιμετώπιση της συστηματικής υποτιμολόγησης και παραπλανητικής δήλωσης περιεχομένου που παρατηρείται σήμερα σε μεγάλο μέρος των εισερχόμενων μικροδεμάτων;

Τι θα αλλάξει στις αγορές από Shein και Τemu

Όπως είχε γράψει το -, η κατάργηση της απαλλαγής αλλά και το ειδικό διαχειριστικό τέλος που σχεδιάζεται να επιβληθεί για κάθε παραγγελία εκτιμάται πως θα αυξήσει το τελικό κόστος ενός προϊόντος χαμηλής αξίας (10 – 20 ευρώ) κατά περίπου 15 με 20%.