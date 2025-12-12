eurobank:-Έναρξη-προγράµµατος-αγοράς-ιδίων-μετοχών

Στην έγκριση θέσπισης προγράµµατος επαναγοράς ιδίων µετοχών προχώρησε η ΓΣ των μετοχών της Eurobank, το οποίο αφορά στην απόκτηση µέχρι και 363.151.080 μετοχών.

Στην έγκριση θέσπισης προγράµµατος επαναγοράς ιδίων µετοχών προχώρησε η ΓΣ των μετοχών της Eurobank, το οποίο αφορά στην απόκτηση µέχρι και 363.151.080 μετοχών, µε εύρος τιµής αγοράς ανά µετοχή από το κατώτατο όριο των €0,22 έως το ανώτατο όριο των €10,00.

Όπως αναφέρεται, το συνολικό κόστος του Προγράµµατος δεν θα ξεπεράσει το ποσό των €122.919.881,27 και η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του ορίζεται η Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου.

Ακολουθεί η ανανοίνωση:

Η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» («Τράπεζα») σε συνέχεια (α) της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της που έλαβε χώρα στις 22.10.2025, δυνάµει της οποίας εγκρίθηκε, µεταξύ άλλων, η θέσπιση προγράµµατος επαναγοράς ιδίων µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 49 Ν. 4548/2018, σε συνέχεια του προγράμματος της «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» («Eurobank Holdings») το οποίο θεσπίστηκε δυνάμει της από 30.04.2025 Τακτικής Γενικής Συνέλευσής της τελευταίας, («Πρόγραµµα») και η παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συµβούλιο, καθώς και (β) της από 22.10.2025 απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου της, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό την έναρξη εφαρµογής του Προγράµµατος ως ακολούθως:

Το Πρόγραµµα αποφασίσθηκε σύµφωνα µε το εφαρµοστέο νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, λαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες κανονιστικές εγκρίσεις.

Το Πρόγραµµα αφορά στην απόκτηση µέχρι και 363.151.080 ιδίων Μετοχών κατ’ ανώτατο όριο, µε εύρος τιµής αγοράς ανά µετοχή από το κατώτατο όριο των €0,22 έως το ανώτατο όριο των €10,00.

Το συνολικό κόστος του Προγράµµατος δεν θα ξεπεράσει το ποσό των €122.919.881,27, το οποίο αντιστοιχεί στο εναπομείναν ποσό από το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων µετοχών της Eurobank Holdings, το οποίο θεσπίστηκε δυνάμει της από 30.04.2025 Τακτικής Γενικής Συνέλευσής της τελευταίας.

Ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής του Προγράµµατος ορίζεται η 15.12.2025, ήτοι η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Τράπεζας. Το Πρόγραμμα θα λήξει την 29η Απριλίου 2026.

Σκοπός του Προγράµµατος είναι η Τράπεζα να χρησιμοποιήσει τις ίδιες μετοχές που θα αποκτήσει για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και/ή για εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από χρεωστικά χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι μετατρέψιμα σε μετοχικούς τίτλους και/ή προς διάθεση στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησής της ή/και εταιρειών συνδεδεμένων με αυτήν.

Οι αγορές των ιδίων µετοχών θα πραγµατοποιούνται χρηµατιστηριακά µέσω του µέλους του Χρηµατιστηρίου Αθηνών «Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών», το οποίο θα ενεργεί ως κύριος ανάδοχος του Προγράµµατος («Ανάδοχος»).

Ο Ανάδοχος θα λαµβάνει τις αποφάσεις διαπραγµάτευσης σχετικά µε τις αγορές µετοχών της Τράπεζας στο πλαίσιο του Προγράµµατος ανεξάρτητα και χωρίς καμία επιρροή από την Τράπεζα και θα συµµορφώνεται πάντα µε τις απαιτήσεις, τα όρια και προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 («MAR») και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισµό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016 («Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισµός»).

Οι διενεργούµενες κατά τα ανωτέρω πράξεις επί των μετοχών στο πλαίσιο του Προγράµµατος θα αναφέρονται στις αρµόδιες αρχές και θα γνωστοποιούνται στο κοινό σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 5 παρ. 1 περ. β) του MAR.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύµφωνα µε τον MAR, τον Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισµό και τον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.