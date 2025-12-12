Eurobank: Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με τη Eurobank Ergasias Υπηρεσιών & Συμμετοχών – Στις 15/12 η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών

Η Eurobank ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συγχώνευσης με απορρόφηση της “Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε.”, κατόπιν της καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της σχετικής απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης (αρ. πρωτ. 3831464 ΑΠ/12.12.2025).

Η συγχώνευση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ν. 4601/2019, ν. 2515/1997, ν. 4548/2018), και είχε εγκριθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Eurobank στις 22.10.2025 και της Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών στις 03.12.2025.

Τα αποτελέσματα της συγχώνευσης

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας:

Η Eurobank κατέστη καθολική διάδοχος της απορροφώμενης εταιρείας, υποκαθιστάμενη σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις, άυλα αγαθά και έννομες σχέσεις της, βάσει του ισολογισμού μετασχηματισμού της 31.12.2024.

Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών λύθηκε χωρίς εκκαθάριση και οι μετοχές της διαγράφηκαν από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Οι εκκρεμείς δίκες της απορροφώμενης εταιρείας συνεχίζονται αυτοδικαίως από τη Eurobank.

Οι μέτοχοι της απορροφώμενης εταιρείας έγιναν μέτοχοι της Eurobank, με σχέση ανταλλαγής 1:1, διατηρώντας τον ίδιο αριθμό μετοχών που κατείχαν.

Εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ενέκρινε στις 12.12.2025 την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση 3.631.510.801 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Eurobank, ονομαστικής αξίας €0,22 έκαστη.

Έναρξη διαπραγμάτευσης στο Χ.Α.: 15 Δεκεμβρίου 2025

Τιμή εκκίνησης: €3,48, ίση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής της απορροφώμενης εταιρείας κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης (09.12.2025)

Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου αναμένεται να ξεκινήσει την ή περί την 19.12.2025.