financial-times:-Το-«Πρόσωπο-της-Χρονιάς»-για-το-2025

Ο Τζένσεν Χουάνγκ, CEO της Nvidia αποτελεί την κινητήρια δύναμη πίσω από το «AI boom», το άτομο που οι FT επέλεξαν να αναδείξουν ως «Πρόσωπο της Χρονιάς»

Η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι εταιρείες που την υποστηρίζουν, αναδιαμορφώνουν με εντυπωσιακούς ρυθμούς την κοινωνία, με τις επενδύσεις στον συγκεκριμένο κλάδο να σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ αποτελεί την κινητήρια δύναμη πίσω από το τεράστιο boom του ΑΙ, το άτομο που οι Financial Times επέλεξαν να αναδείξουν ως «Πρόσωπο της Χρονιάς». Δεν είναι τυχαίο πως και το περιοδικό Time τον επέλεξε να φιγουράρει στο εξώφυλλό του, μαζί με άλλα μεγάλα ονόματα του χώρου της Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως οι Έλον Μασκ και Σαμ Άλτμαν, υπερθεματίζοντας στον αντίκτυπο που έχει η καινοτομία στην σημερινή πραγματικότητα.

Είναι ο άνθρωπος που ο Ντόναλντ Τραμπ (πρόσωπο της χρονιάς για τους FT την προηγούμενη χρονιά), μπορεί να του τηλεφωνήσει και να μιλήσει μαζί του για 45 ολόκληρα λεπτά.

Για ένα στέλεχος τεχνολογίας που για το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του ήταν ελάχιστα γνωστός εκτός της Σίλικον Βάλεϊ και τα τσιπ της Nvidia δεν θεωρούνταν μέρος της κυρίαρχης τεχνολογίας, η κλήση σηματοδότησε την έναρξη μιας ασυνήθιστης σχέσης μεταξύ του Τραμπ και του Χουάνγκ, σηματοδοτώντας την μετάβαση της χρονιάς, αφού η τεχνολογία έφτασε πιο κοντά από ποτέ στην εξουσία.

«Οι πολιτικοί δεν μιλούν την γλώσσα της τεχνολογίας, τη μητρική μου γλώσσα»

Ο επικεφαλής της Nvidia είναι ο πρώτος που παραδέχεται ότι η ώθησή του στο προσκήνιο της γεωπολιτικής σκηνής φέτος, αποδείχθηκε μία πρόκληση. Οι πολιτικοί ηγέτες και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής «δεν μιλούν την γλώσσα της τεχνολογίας, η οποία είναι η μητρική μου γλώσσα», τονίζει.

Μόλις το 2021, το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων της Nvidia αφορούσε την κατασκευή τσιπ γραφικών για τους λάτρεις των παιχνιδιών και ο Χουάνγκ ζούσε σε έναν σχετικά περιορισμένο κόσμο τεχνολογίας. Ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του Χουάνγκι, ωστόσο, ήταν η ικανότητά του να αντιμετωπίζει τον Λευκό Οίκο του Τραμπ. Εκτός από το ότι κολάκευε τον πρόεδρο κατά τη διάρκεια κοινών εμφανίσεων, έχει δείξει ότι είναι επιδέξιος στο είδος των συμφωνιών στις οποίες αρέσκεται ο Τραμπ – πρώτα με μια μεγάλη πώληση τσιπ στη Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ για να συνοδεύσει μια προεδρική επίσκεψη στην περιοχή, και στη συνέχεια συμφωνώντας να παραχωρήσει ένα ποσοστό των πωλήσεων της Nvidia στην Κίνα στις ΗΠΑ με αντάλλαγμα άδειες εξαγωγής.

Ειδικά το τελευταίο, έχει ενοχλήσει τους αντιπάλους, τονίζουν οι Financial Times.

Η κάλυψη του αυξανόμενου χάσματος μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας όσον αφορά την τεχνολογία γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη. Τον περασμένο μήνα ο Χουάνγκ προέβλεψε ότι η Κίνα θα κέρδιζε την κούρσα της Τεχνητής Νοημοσύνης με τις ΗΠΑ, το είδος της «απρόσεκτης» άποψης που γενικά φρόντιζε να κρατάει για τον εαυτό του, επισημαίνουν οι FT. Επίσης, δείχνει σαφή θαυμασμό για την τεχνοκρατική ώθηση πίσω από την τεχνολογική άνοδο της Κίνας.

«Οι Κινέζοι ηγέτες είναι κατασκευαστές. Είναι μηχανικοί», επισημαίνει. Όσον αφορά την Τεχνητή Νοημοσύνη, «τρέχουν γρήγορα και οι ρυθμιστικοί έλεγχοι είναι πολύ, πολύ ήπιοι». Αντίθετα, προσθέτει, «οι περισσότεροι δυτικοί ηγέτες είναι δικηγόροι, ρυθμιστικοί φορείς. Προσπαθούμε να αποφύγουμε τα προβλήματα πριν καν συμβούν».

Ωστόσο, έσπευσε γρήγορα να επιστρέψει στην διπλωματική γλώσσα. «Κάθε σύστημα έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του», επισημαίνει, λέγοντας ότι υπάρχουν επίσης αδυναμίες στην προσέγγιση της Κίνας (όπως η τάση δημιουργίας πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας σε νέες βιομηχανίες).

Μετασχηματισμός και τρισεκατομμύρια

Όπως σημειώνουν οι FT, τα τσιπ ήταν για καιρό τα αντιπαθή, θετά παιδιά του ψηφιακού κόσμου, τα οποία σε μεγάλο βαθμό τα παρέβλεπαν για χάρη των συσκευών και των υπηρεσιών που λειτουργούσαν μέσω αυτών. Ωστόσο φέτος, έχουν αναδειχθεί ως η κινητήρια δύναμη πίσω από τη μανία της τεχνητής νοημοσύνης που σαρώνει τον επιχειρηματικό και χρηματοοικονομικό κόσμο.

Οι Financial Times ανακήρυξαν τον Χουάνγκ ως το πρόσωπο της χρονιάς λόγω του ρόλου που έχει διαδραματίσει σε αυτόν τον μετασχηματισμό. Ο Χουάνγκ βρίσκεται στο επίκεντρο ενός από τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα που έχουν διεξαχθεί ποτέ από τον ιδιωτικό τομέα – ένα πρόγραμμα που έχει στηρίξει την οικονομία των ΗΠΑ και έχει διατηρήσει μια άνθηση της χρηματιστηριακής αγοράς. Και έχει αποτελέσει κινητήρια δύναμη στην υιοθέτηση μιας τεχνολογίας που έχει την ικανότητα να αναδιαμορφώσει ολόκληρες βιομηχανίες.

Η Nvidia είναι πλέον η πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο και, σε κάποιο στάδιο κατά τη διάρκεια του έτους, έγινε η πρώτη που είχε κεφαλαιοποίηση αγοράς άνω των 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων (το βράδυ της Πέμπτης, η αξία της ήταν 4,4 τρισεκατομμύρια δολάρια). Ο ίδιος ο Χουάνγκ αναμένεται να κλείσει το 2025 με καθαρή αξία άνω των 160 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κατατάσσοντάς τον στη λίστα των 10 πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο. Ακόμα κι αν αποδειχθεί ότι οι τρέχουσες αποτιμήσεις είναι διογκωμένες και η τιμή της μετοχής μειωθεί κατά το ήμισυ, η Nvidia θα εξακολουθεί να αξίζει τρεις φορές περισσότερο από ό,τι στο τέλος του 2021.

Δερμάτινο μπουφάν και πεποιθήσεις

«Δεν έχω κανένα χόμπι. Το παν, πρωτίστως, είναι η φροντίδα της οικογένειας και, στη συνέχεια, 100% η δουλειά». Αυτή η ακόρεστη όρεξη για δουλειά και η ιδιαίτερη προσοχή στη λεπτομέρεια έχουν διαμορφώσει μια εταιρεία με μια ασυνήθιστα επίπεδη δομή διαχείρισης που περιστρέφεται γύρω από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ο Χουάνγκ αναφέρει ότι 50-60 από τα στελέχη της εταιρείας αναφέρονται απευθείας σε αυτόν – δεν είναι σίγουρος για τον ακριβή αριθμό – και απορρίπτει τις παραδοσιακές εταιρικές ιεραρχίες.

«Ο τρόπος με τον οποίο ταξιδεύουν οι πληροφορίες είναι επιρρεπής σε σφάλματα και οι άνθρωποι δεν αισθάνονται ισχυροί» τονίζει ο Τζέι Πουρί, επικεφαλής πωλήσεων της Nvidia και ένας από τους στενότερους συνεργάτες του Χουάνγκ. Μέρος του σχεδίου είναι να καταρρεύσουν τα κέντρα εξουσίας που παρατηρούνται στις περισσότερες άλλες εταιρείες, όπου «οι άνθρωποι προσπαθούν να αποκτήσουν εξουσία κρατώντας πληροφορίες», επισημαίνει.

Ο Χουάνγκ, παιδί μεταναστών από την Ταιβάν που σπούδασε στο Στάνφορντ, έχει ως κορυφαία προτεραιότητα να φροντίζει τους χιλιάδες υπαλλήλους του, αλλά και να βοηθά από τους προγραμματιστές μέχρι τους επιχειρηματίες, να λύνουν προβλήματα και να επαναπροσδιορίζουν το μέλλον.

Το δερμάτινο μπουφάν του Χουάνγκ αποτελεί πλέον ένα κομμάτι της tech κουλτούρας. Όπου εμφανίζεται με αυτό ο CEO και ιδρυτής της Nvidia, άπαντες κρέμονται από τα χείλη του για να ακούσουν ποια τάση θα υποδείξει πως καταφθάνει το επόμενο διάστημα στο χώρο του ΑΙ, της ψηφιακής βιολογίας, της επιστήμη του κλίματος, των αυτοκινούμενων οχημάτων και της ρομποτικής. Το jacket μοιάζει να έχει πάρει τη θέση του περίφημου ζιβάγκο του Στιβ Τζομπς, του ιδρυτή της Apple και ο Χουάνγκ τη θέση του μεγάλου οραματιστή στα σημερινά τεχνολογικά δεδομένα.

«Βρισκόμαστε στην iPhone στιγμή του ΑI. Οι startups κοντράρονται να φτιάξουν καινοτόμα προϊόντα και επιχειρηματικά μοντέλα ενώ τα παραδοσιακές επιχειρήσεις προσπαθούν να ανταποκριθούν. Το generative AΙ έχει πυροδοτήσει μία αίσθηση του επείγοντος στις επιχειρήσεις παγκοσμίως για να αναπτύξουν ΑΙ στρατηγικές» είχε δηλώσει παλιότερα.

Η Nvidia διαμορφώθηκε από μια σειρά από ρίσκα που άλλοι είτε δεν είδαν είτε δεν ήταν διατεθειμένοι να ρισκάρουν. Ο Χουάνγκ τα αποδίδει στην εμπιστοσύνη στη δική του ικανότητα – ενισχυμένη από μια μικρή ομάδα στενών συνεργατών – να εντοπίσει τεχνικές δυνάμεις ικανές να αναδιατάξουν τον κόσμο.

«Η ικανότητα να βλέπεις το μέλλον και η ικανότητα να αναπτύσσεις βαθιά πεποίθηση για μια ιδέα τελικά καταλήγει στην ικανότητα να αναλύεις κάτι μέχρι τις βασικές αρχές», λέει. Ο Χουάνγκ τονίζει ότι τεστάρει τις πεποιθήσεις του «κάθε πρωί».

«Φούσκα» και επενδύσεις

Ο αγώνας για την κατασκευή τεράστιων νέων εγκαταστάσεων υπολογιστών για την τροφοδότηση της μελλοντικής ζήτησης τεχνητής νοημοσύνης μετέτρεψε την κατασκευή τους σε ένα φωτεινό σημείο για την υποτονική οικονομία, αντιπροσωπεύοντας ένα σημαντικό μέρος της αύξησης του ΑΕΠ των ΗΠΑ. Ως ο κύριος προμηθευτής τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ του κόστους των κέντρων δεδομένων, η τύχη της Nvidia έχει εκτοξευθεί.

Για ορισμένους επικριτές, η απόφαση του Χουάνγκ να επενδύσει τα χρήματα της εταιρείας του σε άλλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των δικών της πελατών, ισοδυναμεί με μια επικίνδυνη μορφή κυκλικής σύναψης συμφωνιών που θα μπορούσε να διογκώσει τεχνητά τη ζήτηση για τα τσιπ της, επισημαίνουν οι FT.

Ωστόσο, ο ίδιος ο Χουάνγκ περιγράφει την κατανομή των μετρητών ως έναν τρόπο για να «σπείρει» ένα ευρύτερο οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Λέει ότι οι επενδύσεις της Nvidia έχουν περιλάβει «δισεκατομμύρια δολάρια, για ένα χώρο που αξίζει εκατοντάδες δισεκατομμύρια», γεγονός που τις καθιστά πολύ μικρές για να έχουν μεγάλο αντίκτυπο στη συνολική ζήτηση: «Δεν επαρκούν για να χρηματοδοτήσουμε τις αγορές των πελατών μας».

Από το καλοκαίρι, η Nvidia έχει επίσης δώσει κάποιες ιλιγγιώδεις υποσχέσεις, συμπεριλαμβανομένης της επένδυσης έως και 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην OpenAI τα επόμενα χρόνια. Καθώς οι ανησυχίες για μια φούσκα έχουν αυξηθεί, άλλοι ηγέτες της τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένου του Σαμ Άλτμαν της OpenAI, έχουν προειδοποιήσει ανοιχτά για τους κινδύνους. Ωστόσο, ο Χουάνγκ αρνείται να κοιτάξει πέρα ​​από τη σύναψη συμφωνιών που έχει υπό τον έλεγχό του.

«Υπάρχει υπερβολικός ενθουσιασμός στις συζητήσεις περί επενδύσεων, ωστόσο οι ίδιοι οι επενδυτές είναι πολύ πειθαρχημένοι», επιμένει. «Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που έχω δει να γράφουν επιταγές είναι αρκετά πειθαρχημένοι» προσθέτει.