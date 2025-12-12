ft:-Αυτό-είναι-το-πρόσωπο-της-χρονιάς-για-το-2025

Θα μπορούσε κανείς να πει ότι το 2025 ήταν αναμφίβολα η χρονιά του Ντόναλντ Τραμπ. Οι Financial Times, ωστόσο, έχοντας ήδη χαρίσει τον τίτλο του προσώπου της χρονιάς στον Αμερικανό πρόεδρο από το 2024 (εξελέγη τον Νοέμβριο εκείνου του έτους), για το τρέχον έτος επέλεξαν τον κορυφαίο – όπως εκτιμούν – αρχιτέκτονα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Δεν είναι άλλος από τον Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia (ο οποίος φιγουράρει μαζί με τα άλλα μεγάλα ονόματα του χώρου, όπως οι Σαμ Όλτμαν, Έλον Μασκ) ως πρόσωπο της χρονιάς και στο εξώφυλλο του περιοδικού Time.

Με μια τούρτα γενεθλίων στο σπίτι και τα σκυλιά του να γαβγίζουν στο βάθος, ο Τζένσεν Χουάνγκ κοιτάζει την οθόνη του κινητού και βλέπει αναπάντητες κλήσεις από άγνωστο αριθμό. Προσπαθεί να τις αγνοήσει — μέχρι που το κινητό χτυπά ξανά. «Hello Jensen: this is President Trump», ακούει. Για μια στιγμή νομίζει ότι κάποιος του κάνει πλάκα. Η κλήση, όπως αφηγείται στους Financial Times, θα εξελιχθεί σε μια 45λεπτη συνομιλία που συμπυκνώνει την πιο χαρακτηριστική μετάβαση της χρονιάς: από την τεχνολογία στην εξουσία.

Ακριβώς γι’ αυτό, οι Financial Times επιλέγουν τον CEO της Nvidia ως πρόσωπο της χρονιάς: γιατί, όπως υπογραμμίζει η εφημερίδα, ο Χουάνγκ βρίσκεται στο κέντρο της επένδυσης-μαμούθ που τροφοδότησε την παγκόσμια μανία της τεχνητής νοημοσύνης, στήριξε την αμερικανική ανάπτυξη μέσω του κύκλου των data centers και κράτησε ζωντανό το χρηματιστηριακό ράλι — ενώ ταυτόχρονα ανέβασε τα chips από «αθέατους εργάτες» της ψηφιακής εποχής στον πιο στρατηγικό πόρο του πλανήτη.

Η στιγμή που ο CEO βγαίνει από τη Silicon Valley «στο φως»

Για χρόνια, ο Χουάνγκ ήταν γνωστός κυρίως σε όσους ζούσαν μέσα στο οικοσύστημα της Silicon Valley. Τα chips ήταν «ο αφανής ήρωας»: όλοι κοιτούσαν τις συσκευές και τις εφαρμογές, όχι τα κυκλώματα που τα κινούσαν. Το 2025, όμως, τα πάντα αντιστρέφονται. Τα chips γίνονται το μπουκάλι με τον στενό λαιμό που καθορίζει ποιος θα τρέξει πρώτος στην κούρσα της AI.

Και μαζί, ο άνθρωπος που τα έβαλε στην καρδιά της υπολογιστικής επανάστασης μετατρέπεται σε δημόσια φιγούρα — σε έναν tech «προφήτη» που μιλά για μια νέα βιομηχανία: την παραγωγή «ψηφιακής νοημοσύνης».

Nvidia: από εταιρεία gaming σε “υποδομή” του κόσμου

Οι Financial Times σημειώνουν ότι η Nvidia έγινε μέσα στη χρονιά η πολυτιμότερη εταιρεία του κόσμου, φτάνοντας σε κάποια φάση να ξεπεράσει τα 5 τρισ. δολάρια σε κεφαλαιοποίηση (με αποτίμηση 4,4 τρισ. δολάρια σε πρόσφατη αποτίμηση που αναφέρεται στο κείμενο). Η προσωπική περιουσία του Χουάνγκ εκτιμάται ότι τον οδηγεί να κλείσει το 2025 με άνω των 160 δισ. δολαρίων, στην «δεκάδα» των πλουσιότερων παγκοσμίως.

Το επιχείρημα των FT δεν είναι απλώς χρηματιστηριακό. Είναι μακρο-οικονομικό: το 2025 είναι η χρονιά που τα data centers μπαίνουν στην καθημερινή συνείδηση, καθώς η κατασκευή τεράστιων υπολογιστικών εγκαταστάσεων γίνεται φωτεινή εξαίρεση σε μια κατά τα άλλα υποτονική οικονομία. Και με τα chips να αντιστοιχούν περίπου στο μισό κόστος ενός data center, η Nvidia γίνεται ο βασικός «προμηθευτής» του νέου κύκλου επενδύσεων.

Διαδρομή 33 ετών: τα μεγάλα στοιχήματα και το προβάδισμα που αντέχει

Στο πορτρέτο τους, οι FT θυμίζουν ότι η Nvidia δεν χτίστηκε γραμμικά. Χτίστηκε μέσα από στοιχήματα που «δεν ζήτησε κανένας πελάτης». Ένα από τα πρώτα ήταν ότι οι παραδοσιακές αρχιτεκτονικές chips δεν θα αντέξουν τις αυξανόμενες απαιτήσεις και ότι η τεχνολογία των γραφικών (gaming) μπορεί να γίνει διάδοχος σε πιο βαριές χρήσεις — πρώτα στην επιστημονική υπολογιστική και ύστερα στη μηχανική μάθηση.

Το δεύτερο μεγάλο στοίχημα ήταν το software layer, το Cuda, που άνοιξε τις δυνατότητες των chips σε πολύ μεγαλύτερη κοινότητα προγραμματιστών και τελικά έγινε στρατηγικό «όπλο» απέναντι στους ανταγωνιστές: έκανε την ανάπτυξη AI πάνω σε Nvidia πιο εύκολη, πιο γρήγορη, πιο «φυσική».

Τρία χρόνια μετά το σοκ του ChatGPT που άναψε την παγκόσμια κούρσα, η θέση της Nvidia —όπως επισημαίνουν οι FT— αποδεικνύεται αξιοσημείωτα ανθεκτική, παρά την πίεση από κινέζους παίκτες και τις προσπάθειες των μεγάλων τεχνολογικών ομίλων (με πρώτο το Google) να φτιάξουν δικά τους chips.

Ο «μηχανικός» που μιλά σαν να χτίζει βιομηχανία τρισεκατομμυρίων

Ο Χουάνγκ εμφανίζεται στο κείμενο ως CEO με σχεδόν διδακτικό ύφος — ένας άνθρωπος που γεμίζει στάδια με μαραθώνιες ομιλίες, ακόμη κι όταν το κοινό δεν παρακολουθεί όλες τις λεπτομέρειες αρχιτεκτονικής που αναλύει. Με το δερμάτινο μπουφάν να γίνεται προσωπικό brand, θυμίζοντας το «uniform» των μεγάλων τεχνολογικών ηγετών, ο ίδιος μιλά με βεβαιότητα για μια νέα εποχή: «χτίζουμε μια ολόκληρη νέα βιομηχανία που παράγει ψηφιακή νοημοσύνη».

Και επιμένει στο πιο «γήινο» επιχείρημα για τη διάρκεια του κύκλου: η παγκόσμια ψηφιακή υποδομή χρειάζεται συνολική αναβάθμιση. «Χρειάστηκαν 60 χρόνια για να φτάσουμε εδώ — θα πάρει περισσότερο από δύο χρόνια για να εκσυγχρονίσουμε όλους τους υπολογιστές του κόσμου», λέει.

Ο φόβος των κυκλικών επενδύσεων και της φούσκας

Οι FT καταγράφουν και την κριτική: ότι η Nvidia επενδύει σε εταιρείες AI, ακόμη και σε εταιρείες-πελάτες της, δημιουργώντας έναν επικίνδυνο κύκλο που μπορεί να φουσκώνει τεχνητά τη ζήτηση για chips. Ο Χουάνγκ το περιγράφει αλλιώς: ως «σπορά» ενός οικοσυστήματος AI, υποστηρίζοντας ότι αυτά τα ποσά είναι μικρά σε σχέση με το μέγεθος της αγοράς και δεν αρκούν για να «χρηματοδοτήσουν» αγορές πελατών.

Παράλληλα, μέσα στη χρονιά η Nvidia και ο ίδιος συνδέονται με υποσχέσεις τεράστιας κλίμακας — ακόμη και για επενδύσεις που φτάνουν δεκάδες δισ. δολάρια. Η συζήτηση περί «φούσκας» δυναμώνει, αλλά ο Χουάνγκ κρατά την κλασική στάση του μηχανικού: βλέπει το πρόβλημα ως project που πρέπει να εκτελεστεί, όχι ως αφήγημα που πρέπει να φοβηθεί.

Ο άνθρωπος-γέφυρα ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Πεκίνο

Το πιο πολιτικό —και ίσως πιο «2025»— στοιχείο του πορτρέτου είναι η μετατόπιση του Χουάνγκ στη γεωπολιτική σκακιέρα. Οι FT περιγράφουν μια ιδιότυπη σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ, που απέδωσε απτό αποτέλεσμα: την ανακοίνωση ότι η Nvidia θα μπορεί ξανά να πουλά προηγμένα AI chips στην Κίνα, κάτι που πολλοί στο αμερικανικό κατεστημένο εθνικής ασφάλειας έβλεπαν με καχυποψία.

Την ίδια ώρα, ο Χουάνγκ κάνει «shuttle diplomacy» και προς το Πεκίνο, σε μια προσπάθεια να κρατήσει ανοιχτές πόρτες μέσα στο χάσμα ΗΠΑ–Κίνας. Γνωρίζει, όπως υπενθυμίζουν οι FT μέσω επικριτικών φωνών, ότι το Πεκίνο δεν θα δεχθεί να εξαρτάται μακροπρόθεσμα από αμερικανικούς ημιαγωγούς. Εκείνος απαντά με τον τρόπο της αγοράς: «πρέπει να κερδίζουμε το δικαίωμά μας να είμαστε εδώ».

Στο τέλος, η επιλογή των Financial Times δεν αφορά μόνο έναν άνθρωπο, αλλά αυτό που συμβολίζει: ότι το 2025 ήταν η χρονιά που η τεχνητή νοημοσύνη πέρασε από «υπόσχεση» σε βιομηχανικό πρόγραμμα τεράστιας κλίμακας — με chips, data centers, γεωπολιτική διαπραγμάτευση, και μια αγορά που κινείται ανάμεσα στον ενθουσιασμό και τον φόβο της υπερβολής.

Και στο κέντρο όλων, ο Τζένσεν Χουάνγκ: ένας CEO που για δεκαετίες έχτιζε μακριά από τα φώτα, για να βρεθεί ξαφνικά να συνομιλεί με προέδρους, να ισορροπεί ανάμεσα σε υπερδυνάμεις και να μιλά σαν να σχεδιάζει —κυριολεκτικά— την επόμενη υποδομή του κόσμου.