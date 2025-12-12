metaxa-hospitality-group:-Συνεχίζει-τις-επενδύσεις-και-δείχνει-τον-δρόμο-για-την-«αναγεννητική-φιλοξενία»

Από την αναγεννητική γεωργία έως το mega-project Cape Tholos, ο όμιλος χαρτογραφεί το νέο μοντέλο βιώσιμης φιλοξενίας.

Το μοντέλο της «αναγγενητικής φιλοξενίας» συνεχίζει να υπηρετεί η Metaxa Hospitality Group, θέτοντας ως στόχο πέρα από την τουριστική ανάπτυξη μέσω των επενδύσεων και την αναγέννηση αγροτικών περιοχών, για την τόνωση της περιφέρειας. Με τον τρόπο αυτό δείχνει το δρόμο για μιας τουριστική ανάπτυξη που δεν λειτουργεί αποκλειστικά ως καταναλωτής πόρων αλλά και ως παράγοντας αναγέννησης βιώσιμων οικοσυστημάτων.

Η «Αναγεννητική Γεωργία» στο Οροπέδιο Λασιθίου

Το πρόγραμμα Αναγεννητική Γεωργία για το Οροπέδιο Λασιθίου και τους Ανθρώπους του – Towards a Sustainable Food Destination», το οποίο παρουσιάστηκε επίσημα στην Αθήνα στις 10 Δεκεμβρίου, μέσω ενός του ντοκιμαντέρ «2258: Μια ιστορία για την αναγέννηση της γης», που δημιουργήθηκε με την υποστήριξη του ομίλου, αποτελεί ένα στοίχημα με ορίζοντα δεκαετίας.

Η προετοιμασία του διήρκεσε τέσσερα χρόνια και σήμερα εξελίσσεται σε μια πρωτοβουλία που φαίνεται να επηρεάζει τον παραγωγικό ιστό της περιοχής. Από τους τρεις καλλιεργητές που ξεκίνησαν πιλοτικά, το δίκτυο έχει διευρυνθεί πλέον σε δέκα παραγωγούς, με συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον. Σημειωτέον ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα που επανεκπαιδεύει αγρότες με την βοήθεια γεωπόνων ώστε να ακολουθούν μοντέλα καλλιέργειας που προστατεύουν τους φυσικούς πόρους, ενώ παράλληλα δημιουργεί και ένα νέο μοντέλο συνεργασίας ανάμεσα σε ξενοδοχεία και παραγωγούς.

Χάρη σε αυτή την πρωτοβουλία, από τα περίπου 13.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης στο Οροπέδιο, αρκετές εκατοντάδες βρίσκονται ήδη σε αναγεννητική μετάβαση, δημιουργώντας ένα νέο μοντέλο τοπικής αγροτικής οικονομίας. Σύμφωνα με τους αγρότες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και οι οποίο έδωσαν το παρών στην εκδήλωση, το πρόγραμμα αυτό εξασφαλίζει ένα σταθερό και προβλέψιμο εισόδημα, θωρακίζει απέναντι στις μεγάλες διακυμάνσεις των τιμών και εμπλουτίζει την δραστηριότητα με νέες γεωργικές πρακτικές, που έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο για τους ίδιους τους παραγωγούς και τον τόπο όσο και για τους καταναλωτές.

Η φιλοδοξία του Ανδρέα Μεταξά ωστόσο, διευθύνοντος συμβούλου του Ομίλου, δεν περιορίζεται στο Οροπέδιο. Στόχος είναι το πρόγραμμα να λειτουργήσει ως υπόδειγμα για άλλες περιοχές. «Σέρνουμε τον χορό και θέλουμε να ακολουθήσουν κι άλλοι», ανέφερε, χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνοντας ότι υπάρχουν επαφές με ξενοδόχους της Κρήτης και κυρίως του Λασιθίου, για την προοπτική συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.

Την ίδια στιγμή γίνονται και κινήσεις ώστε το μήνυμα της αναγγενητικής φιλοξενίας να διαχυθεί ευρύτερα, μέσω της προβολής του ντοκιμαντέρ σε διεθνείς streaming πλατφόρμες, τύπου Netflix.

Η βιώσιμη στόχευση του ομίλου δεν σταματά εκεί. Επεκτείνεται και στις ξενοδοχειακές γαίες του όπου το 2025 -χρονιά σταθμό για το Metaxa Hospitality Group καθώς κλείνει τα 50 tου χρόνια -πιστοποιήθηκαν με το πρότυπο O.R.A. (Organic–Regenerative Agriculture) από τον οργανισμό ΔΗΩ.

Ο όμιλος έγινε ο πρώτος στην Ελλάδα που απέκτησε αυτή την πιστοποίηση. Σημειωτέον ότι το Metaxa Hospitality Group έχει αναπτύξει ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά αγροτικά οικοσυστήματα που συνδέονται με ξενοδοχειακή δραστηριότητα στη χώρα. Σε περίπου 2.000 στρέμματα καλλιεργούνται 75 διαφορετικές ποικιλίες φρούτων, λαχανικών και αρωματικών φυτών, με αποκλειστική χρήση βιολογικών και αναγεννητικών πρακτικών. Η σοδειά των 6,8 τόνων που παρήχθη το 2024 κατέληξε απευθείας στα εστιατόρια και bars των μονάδων του ομίλου, ενισχύοντας την τοπικότητα και μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Την ίδια στιγμή στρατηγική του ομίλου είναι η σχεδόν αποκλειστική συνεργασία με τοπκούς παραγωγούς και προμηθευτές – το 90% των προμηθευτών του ομίλου είναι εγχώριοι, ενώ το 80% των εργαζομένων προέρχεται από τις τοπικές κοινωνίες, ενισχύοντας τον δεσμό με τον τόπο αλλά και την αυθεντικότητα των εμπειριών των επισκεπτών.

Όπως επισημαίνουν τα στελέχη του άλλωστε, η σύνδεση τουριστικής εμπειρίας με υπεύθυνη επιχειρηματικότητα αποτελεί κεντρικό στοιχείο της ταυτότητας του Metaxa Hospitality Group, του ομίλου που ιδρύθηκε από τον Νίκο Μεταξά και τη σύζυγό του Θεανώ, δημιουργώντας το πρώτο πεντάστερο ξενοδοχείο της Κρήτης, το θρυλικό Creta Maris στη Χερσόνησο.

Το project «Cape Tholos»

Στο μέτωπο των επενδύσεων, η Metaxa Hospitality Group συνεχίζει να εστιάζει στο φιλόδοξο αναπτυξιακό σχέδιο του «Cape Tholos» στο Καβούσι Ιεράπετρας. Με προϋπολογισμό που αγγίζει τα 250 εκατ. ευρώ, το έργο φιλοδοξεί να μεταμορφώσει μια παρθένα περιοχή σε πρότυπο βιώσιμης και υψηλής ποιότητας τουριστικής ανάπτυξης.

Η διαδικασία ωρίμανσης του έργου βέβαια προχωρά αργά καθώς η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων βρίσκεται προς ολοκλήρωση. Σημειωτέον ότι για την επένδυση έχει ήδη δημοσιευτεί το Προεδρικό Διάταγμα που εγκρίνει το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης. Ωστόσο μετά και την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα πρέπει να εκδοθεί η αναμενόμενη ΚΥΑ, που θα ανοίξει τον δρόμο για την έκδοση των επιμέρους αδειών, γεγονός που θα μπορούσε να παρατείνει τον πλήρης κύκλος αδειοδότησης έως και το τέλος του 2026.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκρότημα στο Καβούσι, θα περιλαμβάνει κεντρικό κτίριο, δύο εστιατόρια, spa ως ειδική υποδομή, γυμναστήριο, κοινόχρηστες πισίνες, 189 δωμάτια ξενοδοχείου, 136 κατοικίες διαφόρων μεγεθών, ελικοδρόμιο και τελεφερίκ. Η μαρίνα θα έχει δυνατότητα ελλιμενισμού 33 σκαφών. Το κατάλυμα θα είναι πέντε αστέρων (5*), με συνολική δυναμικότητα 1.044 κλινών, και θα λειτουργήσει με τη συνεργασία διεθνώς αναγνωρισμένου διαχειριστή.

Η δόμηση θα φθάνει τα 55.000 τ.μ. με συντελεστή 0,045. Το έργο αναμένεται να δημιουργήσει 46 μόνιμες θέσεις εργασίας και περίπου 1.640 εποχικές, ενώ κατά την υλοποίηση θα απασχοληθούν 250–300 εργαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων. Και εκεί δε, ο όμιλος θα στοχεύει στην βιώσιμη ανάπτυξη επενδύοντας σε πράσινες και καινοτόμες πρακτικές φιλοξενίας.

Σαντορίνη: σε εκκρεμότητα το «Lapilli» της Μαρμάρι Α.Ε.

Την ίδια στιγμή, ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι του επενδυτικού παζλ του ομίλου παραμένει σε αναμονή. Πρόκειται για το project «Lapilli» της θυγατρικής Μαρμάρι Α.Ε. στη Σαντορίνη, μια πεντάστερη μονάδα 237 κλινών και συνολικής δόμησης 9.000 τ.μ., που προορίζεται να ενισχύσει την upscale παρουσία του Metaxa Hospitality Group στο νησί.

Το έργο έχει βρεθεί αντιμέτωπο με πολεοδομικές εμπλοκές, καθώς οι οικοδομικές άδειες ανακλήθηκαν από την Πολεοδομία Θήρας. Η εταιρεία έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και αναμένει πλέον τη δικαστική απόφαση που θα κρίνει την πορεία της επένδυσης.

Ο όμιλος Metaxa

Να υπενυμίσουμε ότι το Metaxa Hospitality Group διατηρεί ήδη ένα από τα ισχυρότερα χαρτοφυλάκια πολυτελών μονάδων στην Ελλάδα, με παρουσία σε δύο από τους πιο δυναμικούς τουριστικούς προορισμούς της χώρας: την Κρήτη και τη Σαντορίνη.

Συγκεκριμένα, ο όμιλος λειτουργεί: