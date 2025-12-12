politico:-Από-το-grexit-στην-προεδρία-του-eurogroup:-Η-ιστορία-της-ελληνικής-ανάκαμψης

Η Ελλάδα, η χώρα που πριν από μια δεκαετία βρέθηκε στα πρόθυρα εξόδου από την ευρωζώνη, αναλαμβάνει πλέον την προεδρία του Eurogroup, καθώς ο Κυριάκος Πιερρακάκης επικράτησε στην ψηφοφορία, σηματοδοτώντας την εντυπωσιακή μεταστροφή της Αθήνας από «αδύναμο κρίκο» σε παράδειγμα δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Η χώρα που κάποτε βρέθηκε ένα βήμα πριν από την έξοδο από την ευρωζώνη, βρίσκεται πλέον επικεφαλής του θεσμικού οργάνου που τη διέσωσε από τη χρεοκοπία, σημειώνει το Politico.

Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης επικράτησε την Πέμπτη του Βέλγου αντιπροέδρου της κυβέρνησης Βίνσεντ βαν Πετέγκεμ στη «μονομαχία» για την προεδρία του Eurogroup. Παρότι άτυπο όργανο, το Eurogroup έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση ευρωπαϊκών κρίσεων και ιδίως της κρίσης χρέους που οδήγησε την Ελλάδα σε τρία προγράμματα διάσωσης.

Ήταν πριν από δέκα χρόνια όταν ο προκάτοχος του Πιερρακάκη είχε περιγράψει το Eurogroup ως «μέρος κατάλληλο μόνο σε ψυχοπαθείς». Σήμερα, η Αθήνα προβάλλει ως υπόδειγμα δημοσιονομικής πειθαρχίας, έχοντας μειώσει δραστικά το δημόσιο χρέος της στο 147% του ΑΕΠ, αν και παραμένει το υψηλότερο στην ευρωζώνη.

«Η γενιά μου διαμορφώθηκε από μια υπαρξιακή κρίση που ανέδειξε τη δύναμη της ανθεκτικότητας, το κόστος της αδράνειας, την αναγκαιότητα των μεταρρυθμίσεων και τη στρατηγική σημασία της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης», έγραψε ο Κυριάκος Πιερρακάκης στην επιστολή υποψηφιότητάς του για την προεδρία του Eurogroup. «Η ιστορία μας δεν είναι μόνο εθνική. Είναι βαθιά ευρωπαϊκή».

Λίγοι διπλωμάτες ανέμεναν αρχικά ότι ο 42χρονος επιστήμονας της πληροφορικής και πολιτικός οικονομολόγος θα κέρδιζε την κούρσα για την ηγεσία του Eurogroup, μετά την αιφνίδια παραίτηση του Πασκάλ Ντόναχιου τον προηγούμενο μήνα. Ο Βέλγος Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ διέθετε περισσότερη εμπειρία και έχαιρε ευρείας εκτίμησης στην ευρωζώνη, γεγονός που τον κατέστησε από νωρίς φαβορί.

Ωστόσο, η συνεχής απροθυμία του Βελγίου να στηρίξει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, με στόχο τη χρηματοδότηση δανείου αποζημιώσεων ύψους 165 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, τελικά συνέβαλε στην ήττα του.

Όχι ο «τυπικός» υποψήφιος

Ο Πιερρακάκης δεν αποτελεί τον τυπικό εκπρόσωπο της κεντροδεξιάς Νέας Δημοκρατίας, που ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Έχει σοσιαλιστικό πολιτικό υπόβαθρο, έχοντας υπηρετήσει ως σύμβουλος του ΠΑΣΟΚ από το 2009, την περίοδο που η Ελλάδα βυθίστηκε στην οικονομική κρίση. Υπήρξε μάλιστα ένας από τους τεχνοκράτες που διαπραγματεύονταν με τους πιστωτές της χώρας, σημειώνει το Politico.

Απόφοιτος του Harvard και του MIT, εντάχθηκε στη Νέα Δημοκρατία για να στηρίξει την υποψηφιότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ηγεσία του κόμματος το 2015, θεωρώντας ότι μοιράζονταν κοινό πολιτικό όραμα.

Το μεγάλο πολιτικό του άλμα ήρθε μετά τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 2019, έπειτα από τετραετή θητεία ως διευθυντής του think tank diaNEOsis. Τότε ορίστηκε υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αναλαμβάνοντας την εκτεταμένη προσπάθεια ψηφιακού μετασχηματισμού του ελληνικού Δημοσίου για όλα – από τις συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου έως τη συνταγογράφηση.

Οι προσπάθειες αυτές τον κατέστησαν έναν από τους πιο δημοφιλείς υπουργούς της ελληνικής κυβέρνησης – σε τέτοιο βαθμό που ο Πιερρακάκης συχνά προβάλλεται από τον ελληνικό Τύπο ως ο πιθανός διάδοχος του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.

Μετά την επανεκλογή της Νέας Δημοκρατίας το 2023, ο Πιερρακάκης ανέλαβε το υπουργείο Παιδείας, όπου στήριξε το αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο που άνοιξε τον δρόμο για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα.

Με τον ανασχηματισμό του Μαρτίου τοποθετήθηκε στο υπουργείο Οικονομικών, όπου επιτάχυνε τα σχέδια για την αποπληρωμή του ελληνικού χρέους προς τους πιστωτές και δεσμεύτηκε να μειώσει τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ κάτω από το 120% πριν από το 2030.

