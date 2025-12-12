Tο ελληνικό παράδοξο στην αγορά εργασίας: Xαμηλή ανεργία, ακριβή εργασία, φθηνοί μισθοί

Η ανεργία υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008, οι επιχειρήσεις δεν βρίσκουν προσωπικό, αλλά οι μισθοί δεν ακολουθούν το κόστος ζωής. Παράλληλα, το μη μισθολογικό κόστος και η φορολογία κρατούν τις επιχειρήσεις εγκλωβισμένες σε ένα φαύλο κύκλο που κανείς δεν κερδίζει.

Η ελληνική αγορά εργασίας παρουσιάζει το 2025 ένα εντυπωσιακό παράδοξο: ενώ η ανεργία έχει πέσει στο 8% (Ιούλιος 2025), το χαμηλότερο επίπεδο από το 2008, και οι επιχειρήσεις αναφέρουν δυσκολίες στην εύρεση προσωπικού, οι μισθοί παραμένουν σταθερά πίσω από το κόστος ζωής. Πώς είναι δυνατόν σε μια αγορά που «βράζει» από ελλείψεις, οι εργαζόμενοι να μην το νιώθουν στην τσέπη τους;

Τα εντυπωσιακά στοιχεία της ανεργίας

Τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ καταγράφουν μια ιστορική πτώση της ανεργίας. Από το 27,5% που είχε φτάσει κατά την κορύφωση της κρίσης το 2013, η ανεργία συρρικνώθηκε στο 8,3% τον Απρίλιο 2025 – το χαμηλότερο ποσοστό από το Δεκέμβριο του 2008. Το δεύτερο τρίμηνο του 2025, η ανεργία διαμορφώθηκε στο 8,6%, με τους απασχολούμενους να φτάνουν τα 4,39 εκατομμύρια άτομα.

Η μείωση είναι συνεχής και εντυπωσιακή: μόνο το 2024 δημιουργήθηκαν 93.312 νέες θέσεις εργασίας, με τον ρυθμό αύξησης να διπλασιάζεται σε σχέση με την περίοδο 2022-2023. Παράλληλα, το ποσοστό της πλήρους απασχόλησης αυξήθηκε στο 76,4% το 2024, έναντι 69,2% το 2019.

Ωστόσο, πίσω από τα θετικά νούμερα κρύβεται μια πιο σύνθετη πραγματικότητα.

Οι μισθοί: Μικρές αυξήσεις σε υψηλό κόστος ζωής

Ο κατώτατος μισθός έφτασε τα 880 ευρώ από την 1η Απριλίου 2025, αυξημένος κατά 50 ευρώ σε σχέση με το 2024 (830 ευρώ) και κατά 230 ευρώ από το 2019 (650 ευρώ). Η σωρευτική αύξηση από το 2019 ανέρχεται σε 35,4%, που σε ετήσια βάση (14 μισθοί) αντιστοιχεί σε 1.026,67 ευρώ.

Ο μέσος μισθός στην Ελλάδα παρουσιάζει μια πιο ενθαρρυντική εικόνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εργάνης, το 2024 διαμορφώθηκε στα 1.342 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 7,2% σε σχέση με το 2023 (1.251 ευρώ) και συνολική αύξηση 28,3% από το 2019 (1.046 ευρώ).

Η θετική είδηση είναι ότι για πρώτη φορά από το 2013, πάνω από τους μισούς εργαζόμενους (53,7%) λαμβάνουν μισθό άνω των 1.000 ευρώ, έναντι 36,3% το 2019. Επιπλέον, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης έφτασε τα 1.476 ευρώ το 2024, με αύξηση 18%.

Ωστόσο, παρά τις αυξήσεις αυτές, ο μέσος μισθός στην Ελλάδα παραμένει σήμερα χαμηλότερος από το 2009, σε πραγματικούς όρους. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη στην οποία οι εργαζόμενοι έχουν χαμηλότερους μισθούς συγκριτικά με πριν από 10 χρόνια.

Η «αόρατη» επιβάρυνση: το μη μισθολογικό κόστος

Εδώ εντοπίζεται ένα από τα κρίσιμα προβλήματα της ελληνικής αγοράς εργασίας. Για κάθε ευρώ που λαμβάνει ο εργαζόμενος, ο εργοδότης πληρώνει σημαντικά περισσότερα, ενώ ο εργαζόμενος λαμβάνει σημαντικά λιγότερα καθαρά.

Η ανατομία του κόστους:

Για έναν εργαζόμενο με κατώτατο μισθό 830 ευρώ (στοιχεία 2024):

Μικτός μισθός: 830 ευρώ

Εργοδοτικές εισφορές (21,79%): 181 ευρώ

Συνολικό κόστος εργοδότη: 1.015 ευρώ

Εισφορές εργαζόμενου (14,4%): 119 ευρώ

Φόρος εισοδήματος: 5 ευρώ

Καθαρές απολαβές: 706 ευρώ

Το αποτέλεσμα; Ο εργοδότης πληρώνει 1.015 ευρώ, αλλά ο εργαζόμενος παίρνει στα χέρια του μόνο 706 ευρώ – μια διαφορά 309 ευρώ ή 30,4%. Αυτή είναι η λεγόμενη «φορο-ασφαλιστική σφήνα» (tax wedge), η οποία στην Ελλάδα διαμορφώνεται σε 36,7% (στοιχεία 2021), υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 24,6%.

Παρότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε μειώσεις εισφορών κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες από το 2019, με στόχο τις 5,9 ποσοστιαίες μονάδες μέχρι το 2027, το μη μισθολογικό κόστος παραμένει σημαντικό εμπόδιο. Οι εργοδοτικές εισφορές στην Ελλάδα αποτελούν το 50% του μη μισθολογικού κόστους, έναντι 39% κατά μέσο όρο στον ΟΟΣΑ.

Για σύγκριση, οι εργοδοτικές εισφορές ως ποσοστό του συνολικού κόστους εργασίας είναι:

Ελλάδα: 25,5%

Πορτογαλία: 20,7%

Ιρλανδία: 7,9%

Γερμανία: 35%

Το παράδοξο της «έλλειψης» προσωπικού

Την ίδια στιγμή που η ανεργία υποχωρεί, οι επιχειρήσεις αναφέρουν μαζικές ελλείψεις προσωπικού – ένα φαινόμενο που δημιουργεί ερωτήματα.

Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της ManpowerGroup για το 2025, το 80% των εργοδοτών στην Ελλάδα δηλώνει δυσκολία στην εύρεση εργαζομένων με τις κατάλληλες δεξιότητες. Οι μικρές επιχειρήσεις (10-49 εργαζόμενοι) αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες προκλήσεις, με το 84% να αναφέρει δυσκολίες.

Οι κλάδοι με τις μεγαλύτερες ελλείψεις:

Υπηρεσίες Επικοινωνίας: 89%

Ενέργεια και Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας: 86%

Χρηματοοικονομικά και Real Estate: 86%

Βιομηχανία και Κατασκευές: 80%

Στον τουρισμό, η κατάσταση είναι ακόμα πιο οξυμένη. Για τη σεζόν του 2025, εκτιμάται ότι υπάρχουν 80.000 κενές θέσεις σε ξενοδοχεία και εστίαση – μάγειρες, σερβιτόρους, καμαριέρες, τεχνικούς υποστήριξης. Πολλές επιχειρήσεις στράφηκαν σε εργαζομένους από το εξωτερικό ή αναγκάστηκαν να λειτουργήσουν με μειωμένο προσωπικό.

Στις κατασκευές, τα ημερομίσθια για ανειδίκευτους εργάτες έχουν φτάσει σε επίπεδα που μέχρι πριν λίγα χρόνια λάμβαναν έμπειροι τεχνίτες. Παρόλα αυτά, οι εργολάβοι εξακολουθούν να μην βρίσκουν αρκετούς εργάτες.

Ποιες δεξιότητες λείπουν περισσότερο;

Πληροφορική και Δεδομένα: 28%

Πωλήσεις και Marketing: 22%

Μηχανική, Κατασκευή και Παραγωγή: 19%

Ωστόσο, υπάρχει και μια εναλλακτική ανάγνωση. Τα επίσημα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι η Ελλάδα έχει το χαμηλότερο ποσοστό κενών θέσεων εργασίας στην Ευρώπη – μόλις 0,3%. Αυτή η αντίφαση εξηγείται: δεν είναι τόσο “έλλειψη” προσωπικού όσο έλλειψη προσωπικού με τις κατάλληλες δεξιότητες και στο σωστό επίπεδο αμοιβών.

Το κόστος ζωής τρέχει, οι μισθοί περπατούν

Η πραγματική αιτία που οι εργαζόμενοι δεν αισθάνονται βελτίωση παρά τις αυξήσεις των μισθών είναι ο πληθωρισμός και το αυξημένο κόστος ζωής.

Οι αριθμοί της ακρίβειας:

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το 2024 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο 2,7%, ενώ τον Νοέμβριο 2025 επιταχύνθηκε στο 2,9%. Αυτό όμως είναι μόνο ο μέσος όρος. Σε συγκεκριμένες κατηγορίες, οι αυξήσεις είναι δραματικές:

Αυξήσεις τιμών (Αύγουστος 2025 vs 2024):

Ενοίκια: +11%

Φρούτα: +11,6%

Σοκολάτες: +23,2%

Καφές: +18,5%

Ένδυση: +7,7%

Αυξήσεις από το 2019:

Τρόφιμα και μη αλκοολούχα: +20% έως +25%

Ενέργεια (ηλεκτρικό/καύσιμα): +30% έως +35%

Συνολικό κόστος ζωής: +20%

Το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο έντονο όταν συνειδητοποιούμε ότι ο δομικός πληθωρισμός (χωρίς τρόφιμα και ενέργεια) παραμένει πιο επίμονος, με τις υπηρεσίες να καταγράφουν αύξηση 4,7% τον Νοέμβριο 2025. Αυτή η κατηγορία – που περιλαμβάνει ενοίκια, εκπαίδευση, υγεία – είναι εκείνη που επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα.

Γιατί δεν ακολουθούν οι μισθοί; Η εξήγηση του παραδόξου

Το ελληνικό παράδοξο έχει πολλαπλές εξηγήσεις που συνδυάζονται και δημιουργούν έναν φαύλο κύκλο:

1. Το «ψαλίδι» του μη μισθολογικού κόστους

Οι επιχειρήσεις, ειδικά οι μικρές και μεσαίες, βρίσκονται εγκλωβισμένες: θέλουν να προσλάβουν και να αυξήσουν μισθούς, αλλά το υψηλό μη μισθολογικό κόστος τις περιορίζει. Όταν αυξάνουν έναν μισθό κατά 100 ευρώ, το πραγματικό κόστος είναι περίπου 122 ευρώ (εργοδοτικές εισφορές 21,79%). Για μικρές επιχειρήσεις με περιορισμένα περιθώρια κέρδους, αυτό αποτελεί σημαντικό φραγμό.

2. Η απουσία συλλογικών διαπραγματεύσεων

Μόνο 1 στους 3 εργαζόμενους καλύπτεται από κάποια συλλογική σύμβαση. Οι κλαδικές συμβάσεις είναι σήμερα μόλις 17, έναντι 55 πριν από τα μνημόνια. Αυτό σημαίνει ότι η πλειονότητα των εργαζομένων διαπραγματεύεται ατομικά, χωρίς το διαπραγματευτικό βάρος μιας συλλογικής οργάνωσης.

Χαρακτηριστικό είναι ότι μόνο το 19% των εργοδοτών προκρίνει την αύξηση αποδοχών ως λύση στην έλλειψη προσωπικού (μειωμένο από 25% το 2024). Προτιμούν να επενδύουν σε upskilling (22%), ευέλικτες σχέσεις εργασίας (19%), ή να αναζητούν νέες δεξαμενές ταλέντων (20%).

3. Το mismatch δεξιοτήτων

Η πραγματική έλλειψη δεν είναι σε ανθρώπους αλλά σε δεξιότητες. Οι επιχειρήσεις ψάχνουν ειδικευμένο προσωπικό σε IT, μηχανικούς, τεχνίτες με συγκεκριμένα προσόντα. Αυτό εξηγεί γιατί υπάρχει ταυτόχρονα ανεργία 8% και ελλείψεις προσωπικού: υπάρχουν άνεργοι, αλλά όχι με τις δεξιότητες που ζητούνται.

4. Η γεωγραφική ανισορροπία

Οι ελλείψεις εντοπίζονται κυρίως σε τουριστικές περιοχές (νησιά, παραλιακές ζώνες) και σε αστικά κέντρα με έντονη οικοδομική δραστηριότητα. Οι περιοχές με υψηλή ανεργία (π.χ. Δυτική Μακεδονία) δεν ταιριάζουν γεωγραφικά με τις περιοχές των ελλείψεων.

5. Η αδυναμία μετάφρασης της ζήτησης σε αύξηση μισθών

Παρά την έλλειψη προσωπικού, οι επιχειρήσεις προτιμούν να λειτουργούν υποστελεχωμένες, να προσφέρουν μη μισθολογικά κίνητρα (διαμονή, σίτιση), ή να αυξάνουν τις υπερωρίες παρά να προσφέρουν σημαντικά υψηλότερους μισθούς. Ο λόγος; Το υψηλό σταθερό κόστος των εισφορών.

6. Το «κληρονομημένο» χάσμα από την κρίση

Ο μέσος μισθός παραμένει σήμερα χαμηλότερος από το 2009. Η δεκαετία της κρίσης (2010-2019) δημιούργησε ένα τεράστιο χάσμα που δεν μπορεί να καλυφθεί με αυξήσεις 5-7% ετησίως. Θα χρειαστούν χρόνια συνεχών αυξήσεων για να κλείσει αυτό το χάσμα.

Οι συνέπειες του παραδόξου

Το ελληνικό παράδοξο της αγοράς εργασίας έχει πολλαπλές συνέπειες:

Για τους εργαζόμενους:

Μειωμένη αγοραστική δύναμη παρά τις ονομαστικές αυξήσεις

Αίσθημα ότι “δεν φτάνουν τα λεφτά” παρά την απασχόληση

Αδυναμία αποταμίευσης (το 2024 τα ελληνικά νοικοκυριά είχαν αρνητικό ποσοστό αποταμίευσης -2,5%)

Αναζήτηση δεύτερης εργασίας ή υπερωριών

Για τις επιχειρήσεις:

Δυσκολία στελέχωσης που οδηγεί σε απώλεια ευκαιριών

Αυξημένο κόστος αναζήτησης προσωπικού

Υποβάθμιση ποιότητας υπηρεσιών λόγω υποστελέχωσης

Στροφή σε αλλοδαπό προσωπικό

Για την οικονομία:

Περιορισμός της ανάπτυξης λόγω ελλείψεων προσωπικού

Αδυναμία εκμετάλλευσης ευκαιριών (π.χ. αύξηση τουρισμού)

Διατήρηση του χάσματος με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες

Κίνδυνος απώλειας ταλέντων (brain drain) προς χώρες με καλύτερες αμοιβές

Τι χρειάζεται να αλλάξει;

Η επίλυση του παραδόξου απαιτεί συντονισμένες παρεμβάσεις σε πολλά επίπεδα:

Βραχυπρόθεσμα

Περαιτέρω μείωση του μη μισθολογικού κόστους, ειδικά για τις μικρές επιχειρήσεις

Ενίσχυση των προγραμμάτων επανακατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων

Διευκόλυνση της γεωγραφικής κινητικότητας εργατικού δυναμικού

Απλοποίηση διαδικασιών πρόσληψης και ελαστικότερα εργασιακά μοντέλα

Μεσοπρόθεσμα

Ενίσχυση του ρόλου των συλλογικών διαπραγματεύσεων

Στοχευμένη μείωση φορολογίας εργασίας

Επένδυση στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Βελτίωση παραγωγικότητας για να δικαιολογούνται υψηλότεροι μισθοί

Μακροπρόθεσμα

Αναπροσαρμογή του συστήματος εισφορών σε πιο βιώσιμη βάση

Δημιουργία οικονομίας υψηλής προστιθέμενης αξίας

Προσέλκυση επενδύσεων σε τομείς με υψηλές αμοιβές

Σύγκλιση με τα ευρωπαϊκά επίπεδα μισθών

Επίλογος: Ο δρόμος μπροστά

Το ελληνικό παράδοξο της αγοράς εργασίας αποκαλύπτει μια βαθύτερη δομική ανισορροπία της οικονομίας. Δεν αρκεί η δημιουργία θέσεων εργασίας – χρειάζεται να είναι θέσεις με αξιοπρέπεια, με μισθούς που επιτρέπουν σε μια οικογένεια να ζήσει όχι μόνο επιβιώνοντας αλλά και προοδεύοντας.

Η λύση δεν βρίσκεται σε μονομερείς κινήσεις – ούτε μόνο σε αυξήσεις κατώτατου μισθού, ούτε μόνο σε μειώσεις εισφορών. Απαιτείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα περιλαμβάνει:

Μείωση του κόστους εργασίας για τις επιχειρήσεις

Αύξηση των καθαρών αποδοχών για τους εργαζόμενους

Βελτίωση της παραγωγικότητας

Αναβάθμιση δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού

Μέχρι τότε, το παράδοξο θα συνεχίζει: μια αγορά εργασίας που «βράζει» στα χαρτιά, αλλά που στην πράξη κανείς – ούτε εργαζόμενοι, ούτε επιχειρήσεις – δεν αισθάνεται νικητής. Και ενώ οι στατιστικές δείχνουν πρόοδο, η καθημερινή πραγματικότητα των ελληνικών νοικοκυριών παραμένει μια σκληρή μάχη επιβίωσης σε μια οικονομία που υπόσχεται περισσότερα απ’ όσα παραδίδει στην πράξη.

- ΕΛΣΤΑΤ (Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 2024-2025), Υπουργείο Εργασίας (Στοιχεία ΕΡΓΑΝΗ 2024), Τράπεζα της Ελλάδος (Inflation Monitor 2024), ManpowerGroup (Έρευνα Έλλειψης Ταλέντου 2025), Eurostat, ΟΟΣΑ