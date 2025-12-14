Έκτακτο-συνέδριο-του-Κινήματος-Δημοκρατίας-στις-7-8-Φεβρουαρίου-ανακοίνωσε-ο-Κασσελάκης:-Μαζί-θα-αποφασίσουμε-εάν-και-πώς-θα-συνεχίσουμε

Τη διεξαγωγή Έκτακτου Συνεδρίου, στο οποίο θα κληθούν όλα τα μέλη του Κινήματος Δημοκρατίας να αποφασίσουν για τα επόμενα βήματα του κόμματος, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στα κοινωνικά δίκτυα ο Στέφανος Κασσελάκης.

Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την ίδρυση του Κινήματος, ο κ. Κασσελάκης θέτει σε εφαρμογή τη δέσμευση που είχε αναλάβει απέναντι στη βάση, παραπέμποντας τις κρίσιμες αποφάσεις αποκλειστικά στα μέλη.

Θέτει, δε, ζήτημα οικονομικής βιωσιμότητας του κόμματος, σημειώνοντας: «Φυσικά, ένας νέος τέτοιος φορέας χρειάζεται πόρους. Και εδώ δυστυχώς, δεν υπάρχει η κουλτούρα του νόμιμου fundraising που υπάρχει στο εξωτερικό. Εδώ υπάρχει η κουλτούρα των μαύρων ταμείων, των τραπεζών με τα δανεικά και αγύριστα, των κρυφών χορηγών, ενώ εμείς ποτέ δεν μπήκαμε σε αυτό το παιχνίδι».

Όπως διευκρινίζεται, χωρίς την εμπλοκή κομματικών οργάνων ή μηχανισμών, τα μέλη θα αξιολογήσουν την μέχρι σήμερα πορεία του Κινήματος, θα υποδείξουν τις οργανωτικές αλλαγές που θεωρούν απαραίτητες και θα αποφασίσουν εάν, μετά τις εκλογές, το κόμμα θα συνεχίσει την αυτόνομη πορεία του ή θα επιδιώξει συμμετοχή σε κυβερνητικά σχήματα. Η συμμετοχή στο Συνέδριο θα είναι καθολική, με υβριδικό τρόπο, ώστε να έχουν λόγο όλα τα εγγεγραμμένα μέλη.

Στο μήνυμά του προς τη βάση, ο Στέφανος Κασσελάκης περιγράφει τα πολιτικά διλήμματα της επόμενης περιόδου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Υπάρχουν δύο δρόμοι μπροστά μας. Ο ένας είναι να δημιουργηθούν νέα κινήματα από την κοινωνία, με άφθαρτους ανθρώπους. Ο δεύτερος, ο πλέον πιθανός, είναι μια συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και άκρας δεξιάς, ένα μοντέλο που ήδη εξαπλώνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη και που θα χτυπήσει δικαιώματα, ελευθερίες και δημοκρατικές κατακτήσεις δεκαετιών».

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι «η ιδανική λύση για τη χώρα θα ήταν ένας νέος φορέας, φιλοευρωπαϊκός, φιλελεύθερος και προοδευτικός, στο Κέντρο της Αλλαγής, ο οποίος θα συνεργαζόταν με αυτά τα νέα κινήματα για να υλοποιήσει την οικονομική πολιτική και τη ριζική θεσμική κάθαρση που απαιτεί η κοινωνία», επισημαίνοντας ότι αυτή ακριβώς ήταν η πρόθεση του Κινήματος Δημοκρατίας.

Όπως αναφέρει, ωστόσο, «δεν φαίνεται να υπάρχει αυτή τη στιγμή ο αναγκαίος ζωτικός χώρος για να πρωταγωνιστήσει ένας τέτοιος νέος φορέας αλλαγής».

Ο πρόεδρος του Κινήματος κάνει, επίσης, λόγο για έλλειψη κουλτούρας κυβερνητικών συμφωνιών, σημειώνοντας ότι το πολιτικό σύστημα έχει πείσει την κοινωνία πως κυβερνούν τα πρόσωπα και όχι οι πολιτικές. «Για εμάς σημασία δεν έχουν τα πρόσωπα, αλλά οι πολιτικές που επιλέγεις να υπηρετήσεις -αν δηλαδή υπηρετείς τον λαό ή τα συμφέροντα» τονίζει, παραπέμποντας στην εμπειρία των μνημονίων, όπου «τα πρόσωπα άλλαζαν, αλλά οι πολιτικές παρέμεναν ίδιες».

Κλείνοντας, απευθύνεται εκ νέου στα μέλη, λέγοντας πως «τώρα η απόφαση επιστρέφει σε εσάς». Όπως αναφέρει, στις 7 και 8 Φεβρουαρίου, στο Έκτακτο Συνέδριο που συγκαλείται, «θα πάρουμε όλοι μαζί την απόφαση για το μέλλον του Κινήματος Δημοκρατίας».