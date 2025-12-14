Αύξηση-προσλήψεων-έως-129%-σε-5-κλάδους-της-οικονομίας-την-τελευταία-6ετία

Αύξηση που έφτασε στο 129%, στον μέγιστο βαθμό, καταγράφηκε σε πέντε βασικούς κλάδους της αγοράς εργασίας, ως προς το πλήθος των εργαζομένων που απασχολούν, την τελευταία εξαετία.

Τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το υπουργείο Εργασίας δείχνουν αντίστοιχα πού υπήρχαν τα μεγαλύτερα κενά αλλά και ποιες ήταν οι επιλογές που έγιναν από τους εργαζομένους για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Η πρώτη θέση ανήκει στις δραστηριότητες απασχόλησης (προγράμματα ΔΥΠΑ), που δημιούργησαν 26.579 νέες θέσεις εργασίας, με αύξηση 129% από τον Οκτώβριο του 2019 έως τον Οκτώβριο του 2025.

Ακολουθούν οι κατασκευές, που έφτασαν τις 40.928 οι νέες θέσεις εργασίας την αντίστοιχη χρονική περίοδο, με αύξηση 93,7%. Λίγο πιο χαμηλά, στο 92,9% κυμάνθηκε η αύξηση στις δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας και δεδομένων, με 5.525 πρόσθετους εργαζομένους στη συγκεκριμένη αγορά.

Εξαιρετικά θετική πορεία, με αύξηση 86,3%, εντοπίστηκε στις δραστηριότητες που σχετίζονται με τον προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και την παροχή συμβούλων. Ως αποτέλεσμα, οι εταιρείες του συγκεκριμένου κλάδου δημιουργήσαν 22.838 νέες θέσεις εργασίας στην τελευταία εξαετία. Στο 67,5% κινήθηκε η αύξηση στον κλάδο της επισκευής και της εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού, με συνέπεια να προστεθούν 7.608 θέσεις απασχόλησης.

Τα στοιχεία αυτά εξηγούν σε μεγάλο βαθμό πώς, συνολικά, την περίοδο Οκτωβρίου 2019 – Οκτωβρίου 2025, η αύξηση ανήλθε στο 22,2% για τις θέσεις εργασίας, που προστέθηκαν συνολικά στην ελληνική οικονομία και που ξεπερνούν τις 500.000 σε απόλυτους αριθμούς. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει το ζήτημα της εποχικότητας, μιας και ο τουρισμός και η εστίαση καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την ευρύτερη τάση, καταγράφεται η συγκεκριμένη αύξηση στα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το υπουργείο Εργασίας.

Έτσι, διαπιστώνεται ότι μόνο φέτος, στο δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025, δημιουργήθηκαν 188.086 νέες θέσεις εργασίας. Χαρακτηριστικό της δυναμικής που έχει αναπτυχθεί είναι και το γεγονός πως προκύπτει σχεδόν διπλάσιος ρυθμός αύξησης το 2024, σε σχέση με το 2023. Ακριβέστερα καταγράφηκαν 93.312 επιπλέον εργαζόμενοι πέρσι, έναντι 47.246, πρόπερσι.

Ταυτόχρονα, εντοπίζεται μείωση και στο χάσμα μισθωτής απασχόλησης μεταξύ των φύλων. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει ακόμα πρόβλημα, μιας και η εργασία των γυναικών συνεχίζει να κινείται σε χαμηλά επίπεδα, έχει προκύψει βελτίωση της συνολικής εικόνας. Η διαφορά πια βρίσκεται στις 3,7 ποσοστιαίες μονάδες, όταν ήταν 4,08 μονάδες το 2024 και 6,74 μονάδες το 2019.

Απασχόληση και δημογραφικό πρόβλημα

Η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης στις γυναίκες αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους που έχει θέσει το υπουργείο Εργασίας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες που προκύπτουν από το δημογραφικό πρόβλημα. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ, κατά το γ’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους, η απασχόληση στις γυναίκες βρίσκεται μόλις στο 46%, αισθητά μικρότερη κατά 15,1 μονάδες, συγκριτικά με το 61,1% που έχει υπολογιστεί στους άνδρες.

Εκτός από τις γυναίκες, τα προγράμματα απασχόλησης που αναμένεται να ενεργοποιηθούν κατά το νέο έτος θα δίνουν έμφαση και σε άλλες, ειδικές κατηγορίες πολιτών. Στην «πρώτη γραμμή» μπαίνουν οι μακροχρόνια άνεργοι, οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι, αλλά και τα άτομα με αναπηρία. Πρόκειται για συγκεκριμένες κατηγορίες, όπου έχει εντοπιστεί ότι είναι περιορισμένη η συμμετοχή τους στην απασχόληση και αναμένεται να λάβουν περαιτέρω στήριξη.