Βουλή: Κόντρα αντιπολίτευσης – κυβέρνησης για την ασφάλεια στον σιδηρόδρομο – «Δεν ντρέπεστε λίγο;» – «Εσείς να ντρέπεστε»

Μέσα στο 2026 θα λειτουργήσει το σύστημα τηλεδιοίκησης στο σιδηρόδρομο σε ποσοστό 100%, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή.

Προηγουμένως, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας είχε απευθυνθεί στον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών για το ζήτημα της ασφάλειας των σιδηροδρόμων. “Έχετε δηλώσει ότι μέσα στο καλοκαίρι θα λειτουργεί πλήρως ο σιδηρόδρομος με τα συστήματα ασφαλείας. Με τα συστήματα ασφαλείας, θα μπορείτε το καλοκαίρι του 2026 να πείτε ότι ο σιδηρόδρομος είναι πράγματι επιτέλους ασφαλής ή όχι; Και αν δεν το πείτε τώρα, θέλετε να πείτε ότι από τώρα μέχρι το καλοκαίρι του 2026, ο σιδηρόδρομος θα συνεχίσει να είναι ανασφαλής; Θα πρέπει να το ξεκαθαρίσετε”, είπε ο κ. Καζαμίας. O κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας κάλεσε επίσης τον κ. Κυρανάκη να εξηγήσει “γιατί η εταιρεία η οποία, για επτά ολόκληρα χρόνια, έπαιρνε παρατάσεις από τους υπουργούς Μεταφορών, η Alstom, η οποία καθυστέρησε την υλοποίηση της σύμβασης 717, η οποία αν είχε εκτελεστεί θα είχαν σωθεί οι ζωές των νεκρών στο έγκλημα των Τεμπών, γιατί η ίδια εταιρεία ξαναπήρε τη Σύμβαση 717 τον περασμένο Απρίλιο του 2025 για να ολοκληρώσει το τμήμα που καταστράφηκε από τον Daniel”.

“Η Σύμβαση 717 ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2023. Δεν υπεγράφη καμία νέα Σύμβαση 717, τον Σεπτέμβριο του 2025. Ολοκληρώθηκε η 717 το Σεπτέμβριο του 2023”, ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών και εξήγησε ότι αυτό που υπεγράφη τον Απρίλιο του 2025, δηλαδή αφότου ανέλαβε ο ίδιος μαζί με τον κ. Δήμα, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, είναι τα έργα στη Θεσσαλία, για την αποκατάσταση των ζημιών του Daniel. “Τα έργα αυτά έχουν ένα χρονοδιάγραμμα σύμβασης 15 μηνών. Πρωτοφανές για δημόσιο έργο, αυτού του μεγέθους. Και δεν έχουμε καμία διάθεση να δώσουμε παράταση. Παρακολουθούμε κάθε δύο εβδομάδες την υλοποίησή τους και έχω πει πολλές φορές ότι το καλοκαίρι του 2026, δεκαπέντε μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης, τα έργα θα ολοκληρωθούν”, είπε ο Κώστας Κυρανάκης και πρόσθεσε: “ναι, έχετε δίκιο όσοι λέτε ότι είναι μειωμένη η κυκλοφορία στον άξονα. Δεν πρέπει να γίνουν τα έργα στον άξονα; Να τον αφήσουμε έτσι; Θα τον αφήσουμε με την κατεστραμμένη γραμμή από την πιο σφοδρή κακοκαιρία των τελευταίων 300 ετών; Όσο νερό έπεσε σε ένα χρόνο στη Γερμανία, έπεσε σε δύο μέρες στη Θεσσαλία. Το ξεχνάτε αυτό προφανώς. Η Αlstom είναι μια πανευρωπαϊκή εταιρεία, η οποία έχει συστήματα τηλεδιοίκησης, κατασκευάζει τρένα, κατασκευάζει συστήματα σε όλη την Ευρώπη”.

Στο σημείο αυτό μάλιστα ο κ, Κυρανάκης απευθύνθηκε στα έδρανα της Πλεύσης Ελευθερίας και σχολίασε: “Υπενθυμίζω ότι η 717 προέβλεπε ανάταξη συστημάτων στον άξονα. Το 2015-2017, όταν κυβερνούσε η κυβέρνηση την οποία στήριξε η πρόεδρος σας, εκείνη την περίοδο η κυβέρνηση της αριστεράς, άφηνε βανδαλισμούς ελεύθερα στο δίκτυο, με αποτέλεσμα αυτά που προέβλεπε η Σύμβαση να μην μπορούν να υλοποιηθούν. Αν λοιπόν δεν είχε δοθεί η παράταση τότε, θα είχε διαλυθεί η Σύμβαση και άρα λοιπόν ούτε στο Λάρισα-Πλατύ, ούτε στις περιοχές πέριξ της Αττικής θα υπήρχε τηλεδιοίκηση, άρα θα υπήρχε ρίσκο, με βάση τα λεγόμενά σας, και για άλλα δυστυχήματα”. Ο υφυπουργός Μεταφορών σημείωσε ότι “ασφάλεια στο σιδηρόδρομο υπάρχει όταν τηρούνται ευλαβικά οι κανόνες” και πρόσθεσε ότι το σύστημα αυτόματης πέδησης, το ETCS, δεν υπάρχει στην σύμβαση 717, αλλά το σύστημα αυτό “είναι πρόσθετο που το εγκαθιστά η κυβέρνηση για πρώτη φορά”.

“Για πρώτη φορά, το 2026, θα λειτουργεί ένα σύστημα που ουδέποτε λειτούργησε στην Ελλάδα. Το 2019 παραλάβαμε 1% τηλεδιοίκησης, δηλαδή πέντε χιλιόμετρα από τα πεντακόσια του Αθήνα-Θεσσαλονίκη και σε έξι επτά μήνες θα έχουμε το 100%. Αργήσαμε; Ναι, αργήσαμε. Αλλά εμείς το κάναμε. Όχι εσείς”, είπε ο κ. Κυρανάκης και σχολίασε τα “πυρά” από τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ για την ασφάλεια στο σιδηρόδρομο, λέγοντας: “με βάση το σκεπτικό της αντιπολίτευσης, για κάθε τμήμα γραμμής, στο οποίο επί των ημερών σας, δεν λειτουργούσε τηλεδιοίκηση, για κάθε τμήμα γραμμής ρισκάρατε ανθρώπινες ζωές”.

“Δεν ντρέπεστε λίγο!” ακούστηκε να φωνάζει από το έδρανό της, η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα.

“Εσείς να ντρέπεστε!”, απάντησε ο υφυπουργός Μεταφορών και πρόσθεσε: “για όποιον ενδιαφέρεται ειλικρινά, που αμφιβάλλω ότι ενδιαφέρεστε ειλικρινά, πρέπει να γνωρίζει πως λειτουργεί ο σιδηρόδρομος για να αναβαθμίσει το επίπεδο ασφάλειας. Διότι θα ξέρατε, αν τα βλέπατε στην πράξη τα συστήματα αυτά, ότι πίσω από την τηλεδιοίκηση, πίσω από το σύστημα αυτόματης πέδησης, πάλι έχει ανθρώπινο παράγοντα. Και δεν υπάρχει κανένα μέσο μεταφοράς στον πλανήτη γη που να μην εμπλέκει ανθρώπινο παράγοντα. ‘Αρα λοιπον και τα συστήματα αυτά, που καλώς τα εγκαθιστούμε, που καλώς τα λειτουργούμε, έχουν πίσω ανθρώπινο παράγοντα και γι΄αυτό και μέρος του προϋπολογισμού πάει και στην εκπαίδευση, πάει και στις προσλήψεις, πάει και στις αυστηροποιημένες ποινές, που δεν ψηφίσατε, για όσους κάνουν λάθη στην πρώτη γραμμή. Δεν ψηφίσατε το νόμο που έλεγε ότι αν σταθμάρχης ξαναβάλει τρένο στη λάθος γραμμή, πρέπει να απολυθεί! Μικροκομματικά τους προστατεύσατε!”.

“Εγώ συγκρούστηκα με τον Τσίπρα και έφυγα από την υψηλότερη θέση της Προέδρου της Βουλής, ακριβώς για να μην πουληθεί ο σιδηρόδρομος, για να υιοθετηθεί το τρίτο μνημόνιο που το ψηφίσατε μαζί!”, είπε για την αναφορά στο πρόσωπό της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και κατήγγειλε: “η αλήθεια είναι ότι δίνετε και μπουκώνετε λεφτά την ίδια εταιρεία, η οποία εμπλέκεται στη σύμβαση 717, η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα παραπέμπεται για τις αερομεταφορές, ότι ο κόσμος σκοτώνεται στους δρόμους και ότι εσείς νοιάζεστε μόνο για τα φράγκα”.

Στην ασφάλεια του σιδηροδρόμου αναφέρθηκαν και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος είπε ότι “το πιο μελανό παράδειγμα του μεταφορικού έργου στην Ελλάδα είναι ο σιδηρόδρομος”, ότι η μία και μόνη γραμμή που υπάρχει δεν λειτουργεί καλά καλά και δεν έχει ακόμα, τρία χρόνια μετά το εγκληματικό δυστύχημα των Τεμπών, σύγχρονα συστήματα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης, κάτι που είχε προβλεφθεί το 2014 “με την αμαρτωλή σύμβαση 717, η μη ολοκλήρωση της οποίας οδήγησε στο θάνατο 57 ανθρώπους.

“Αναφερθήκατε στα εκατοντάδες εκατομμύρια που δίνονται με το σιδηρόδρομο. Να ρωτήσω με τη λαϊκή ρήση ‘τι έχουν έρμα και ψοφάνε;΄”, είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος και πρόσθεσε: “για ποιον σιδηρόδρομο στην Ελλάδα μιλάμε; δεν υπάρχει ενεργός άξονας ολοκληρωμένος, υπάρχουν κάποια τμήματα σιδηροδρομικού άξονα, έναν άξονα έχει όλο κι όλο η Ελλάδα και μιλάτε για σιδηρόδρομο; τον 21ο αιώνα; Δηλαδή, ο Τρικούπης τι θα ΄πρεπε να κάνει; και μετά από τόσα δις που έχουν δαπανηθεί;”.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της “Νίκης” Τάσος Οικονομόπουλος είπε ότι οι πολίτες δεν βλέπουν τα έργα υποδομών που έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση, αλλά καθυστερήσεις και ταλαιπωρία σε οδικά έργα, προβλήματα στη συντήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου και περιορισμένες δυνατότητες μετακίνησης στα αστικά κέντρα. “Στο σιδηρόδρομο, οι υποσχέσεις για σύγχρονα τρένα και ασφαλές δίκτυο παραμένουν λόγια. Το δίκτυο παραμένει απαρχαιωμένο, με καθυστερήσεις δρομολογίων που ταλαιπωρούν χιλιάδες πολίτες, ενώ ήταν πιο ασφαλές επί Χαριλάου Τρικούπη δύο αιώνες πριν”, είπε ο βουλευτής της “Νίκης”.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χήτας αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο το υπουργείο να απαγορεύσει την κυκλοφορία των φορτηγών, για τρεις ώρες το πρωί, στον Κηφισσό, λέγοντας ότι υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις από τους οδηγούς φορτηγών.

Ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε και στο θέμα των τρόλει που είχε θέσει νωρίτερα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος και επικαλέστηκε τα στοιχεία για την εξοικονόμηση που συνεπάγεται η αντικατάστασή τους. “Αν είχατε μπροστά σας στοιχεία που σας έλεγαν ότι μπορείτε να εξοινομήσετε 20 εκατομμύρια ευρώ, τόσο θα κόστιζε η αντικατάσταση ολόκληρου του εναέριου δικτύου των τρόλει, και ετησίως θα έχουμε εξοικονόμηση που θα αντιστοιχεί σταδιακά από 2 έως 4 εκατομμύρια ευρώ, όσο θα αντικαθιστούμε τρόλει με ηλεκτρικά λεωφορεία, διότι έχουν το μισό κόστος λειτουργίας, εξηγείστε εσείς για ποιο λόγο να πληρώνει ο φορολογούμενος 20 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω!”, είπε ο υφυπουργός Μεταφορών.

Ο κ. Μάντζος είχε δηλώσει ότι αντί να υποστηριχθούν τα μέσα μεταφοράς, η κυβέρνηση ξηλώνει τα καλώδια του τρόλει, χωρίς αξιολόγηση συγκοινωνιακών και περιβαλλοντικών συνεπειών. “Αν αυτό ήταν το πρόβλημα κύριε υπουργέ, γιατί ο προκάτοχός σας είχε επενδύσει σε αναβάθμιση και σε νέα οχήματα τρόλει; Γιατί αλλάζει ο σχεδιασμός στο υπουργείο όταν αλλάζει η πολιτική ηγεσία; και όλα αυτά επτά χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας; Συγχαρητήρια! Καλή αρχή!”, είχε δηλώσει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση.

