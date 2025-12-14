Η-Αίγυπτος-και-η-al-mana-holding-του-Κατάρ-υπέγραψαν-συμφωνία-200-εκατ.-δολαρίων-για-βιώσιμα-αεροπορικά-καύσιμα

Η Αίγυπτος υπέγραψε σύμβαση με την Al Mana Holding του Κατάρ για μια επένδυση πρώτης φάσης ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων για την παραγωγή βιώσιμων καυσίμων αεροπορίας από χρησιμοποιημένο μαγειρικό λάδι στην Οικονομική Ζώνη της Διώρυγας του Σουέζ στην περιοχή Άιν Σούχνα, ανακοίνωσε το υπουργικό συμβούλιο της Αιγύπτου την Κυριακή.

Το έργο θα αναπτυχθεί σε τρεις φάσεις και θα εκτείνεται σε 100.000 τετραγωνικά μέτρα στην Ολοκληρωμένη Ζώνη της Σούχνα στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας της Αιγύπτου. Η πρώτη φάση θα έχει εκτιμώμενη ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 200.000 τόνων, ανέφερε το υπουργικό συμβούλιο σε ανακοίνωσή του.

Η συμφωνία σηματοδοτεί την πρώτη βιομηχανική επένδυση του Κατάρ στην Οικονομική Ζώνη της Διώρυγας του Σουέζ, ανέφερε η Αίγυπτος.

Η Αίγυπτος πιέζει εδώ και χρόνια για την εξασφάλιση ξένων επενδύσεων, ιδίως από πλούσιες χώρες του Κόλπου, καθώς επιδιώκει να αντιμετωπίσει τα βαριά εξωτερικά χρέη και το μεγάλο έλλειμμα του προϋπολογισμού.

«Αντανακλά τη θετική δυναμική στις σχέσεις μεταξύ Καΐρου και Ντόχα»

Ο πρωθυπουργός Μουσταφά Μαντμπούλι δήλωσε ότι το έργο «αντανακλά τη θετική δυναμική στις σχέσεις μεταξύ Καΐρου και Ντόχα, που καθοδηγείται από την κοινή πολιτική βούληση για προώθηση της διμερούς συνεργασίας μέσω κοινών επενδύσεων και αύξησης του εμπορίου».

Τον περασμένο μήνα, ο βραχίονας ακινήτων του κρατικού επενδυτικού ταμείου του Κατάρ δήλωσε ότι θα επενδύσει 29,7 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη ενός έργου πολυτελών ακινήτων και τουρισμού στις μεσογειακές ακτές της Αιγύπτου.

Η συμφωνία αυτή σηματοδότησε τη μεγαλύτερη επένδυση του Κατάρ στη χώρα από την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων μετά από μια οικονομική ρήξη του 2017-2021, όταν η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ και το Μπαχρέιν διέκοψαν τους δεσμούς με το Κατάρ, κατηγορώντας το ότι υποστηρίζει την τρομοκρατία και ότι ευθυγραμμίζεται υπερβολικά στενά με το Ιράν, κατηγορίες που η Ντόχα αρνήθηκε.

- Reuters