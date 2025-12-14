Η-καλύτερη-χρονιά-στην-ιστορία-των-ευρωπαϊκών-τραπεζών:-oι-προοπτικές-για-το-2026

Οι ευρωπαϊκές τραπεζικές μετοχές γνώρισαν μια άνευ προηγουμένου άνοδο το 2025, σηματοδοτώντας μια από τις καλύτερες χρονιές που έχουν καταγραφεί ποτέ για τον κλάδο και μια σημαντική αλλαγή στο επενδυτικό κλίμα μετά από μια δεκαετία κακών επιδόσεων.

Ο δείκτης EURO STOXX Banks σημείωσε αύξηση 76% από την αρχή του έτους έως τις 12 Δεκεμβρίου, γεγονός που τον οδηγεί με σιγουριά στην καλύτερη ετήσια απόδοσή του, ξεπερνώντας ακόμη και την άνοδο 74% που σημειώθηκε το 1997.

Αυτό που κάνει αυτή την άνοδο ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι η έκτασή της. Όλα τα στοιχεία του δείκτη έχουν παρουσιάσει θετικές αποδόσεις, ενώ ένας αυξανόμενος αριθμός τραπεζών έχει επιτύχει τριψήφια κέρδη.

Μεταξύ των εταιρειών με τις καλύτερες επιδόσεις είναι η Société Générale και η Commerzbank, των οποίων οι μετοχές έχουν αυξηθεί κατά 139% και 136% αντίστοιχα. Η ισπανική Banco Santander έχει αυξηθεί κατά 110%, ενώ η ABN Amro σημειώνει άνοδο 102%.

Άλλες μετοχές με υψηλές πτήσεις είναι η BBVA (+101%), η CaixaBank (+96%), η Deutsche Bank (+92%), η Bankinter (+86%) και η Bank of Ireland (+84%).

Γιατί οι ευρωπαϊκές τράπεζες έκαναν ράλι το 2025;

Ο τομέας επωφελήθηκε από αυτό που πολλοί στρατηγικοί περιγράφουν ως ένα μακροοικονομικό “γλυκό σημείο”.

Τα επιτόκια παρέμειναν αρκετά υψηλά για να στηρίξουν τα περιθώρια κέρδους, η οικονομική ανάπτυξη αποδείχθηκε αρκετά ισχυρή για να προστατεύσει την ποιότητα του ενεργητικού και τα κεφαλαιακά αποθέματα ήταν αρκετά άφθονα για να ανταμείψουν τους μετόχους.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σταμάτησε τον κύκλο μείωσης των επιτοκίων της τον Ιούνιο του 2025, διατηρώντας έκτοτε το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων στο 2%. Αν και αρκετά χαμηλότερα από τις κορυφές του 2023-24, τα επιτόκια πολιτικής παρέμειναν άνετα πάνω από τα προ της πανδημίας πρότυπα, επιτρέποντας στους δανειστές της ευρωζώνης να διατηρήσουν αυξημένα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια.

Ταυτόχρονα, τα αποτελέσματα της ανάπτυξης ξεπέρασαν τις συγκρατημένες προσδοκίες της αγοράς. Η Γερμανία απέφυγε μια βαθιά βιομηχανική ύφεση, η νότια Ευρώπη συνέχισε να επωφελείται από τον ισχυρό τουρισμό και τις επενδυτικές ροές στην ΕΕ και η δημοσιονομική πολιτική σε όλο το μπλοκ παρέμεινε ήπια υποστηρικτική.

Ακόμα και οι φόβοι για ένα ευρύτερο οικονομικό σοκ που προέκυψε από την ανανεωμένη ατζέντα δασμών του Ντόναλντ Τραμπ δεν υλοποιήθηκαν με ουσιαστικό τρόπο. Οι πιστωτικές συνθήκες διατηρήθηκαν, οι ζημίες από δάνεια παρέμειναν περιορισμένες και η εμπιστοσύνη στους τραπεζικούς ισολογισμούς βελτιώθηκε. Οι αποδόσεις κεφαλαίου αποτέλεσαν επίσης κεντρικό μέρος της ιστορίας των μετοχών.

Οι περισσότερες ευρωπαϊκές τράπεζες λειτουργούν σαφώς πάνω από τις κανονιστικές κεφαλαιακές απαιτήσεις, με τους δείκτες CET1 να βρίσκονται άνετα στα μέσα της δεκαετίας. Οι δείκτες αυτοί χρησιμοποιούνται για να προσδιοριστεί η ικανότητα των δανειστών να επιβιώσουν σε ένα δύσκολο νομισματικό γεγονός.

Οι ισχυρές κεφαλαιακές απαιτήσεις επέτρεψαν στις διοικητικές ομάδες να αυξήσουν τα μερίσματα, τις επαναγορές μετοχών και άλλες μορφές διανομής στους μετόχους.

Οι αποτιμήσεις ενίσχυσαν το ράλι. Οι ευρωπαϊκές τράπεζες εισήλθαν στη χρονιά με βαθιές εκπτώσεις σε σχέση με τη λογιστική αξία και σε σχέση με τις παγκόσμιες ομοειδείς τράπεζες, αντανακλώντας χρόνια αρνητικών επιτοκίων, αυστηρής ρύθμισης και υποτονικών αποδόσεων.

Τέλος, οι παγκόσμιες ροές χαρτοφυλακίου έπαιξαν το ρόλο τους. Οι διεθνείς επενδυτές στράφηκαν σε ευρωπαϊκές μετοχές αξίας και χρηματοοικονομικές εταιρείες, ενώ το ισχυρότερο ευρώ βελτίωσε τη σχετική ελκυστικότητα των περιουσιακών στοιχείων της ζώνης του ευρώ για τους επενδυτές που βασίζονται στο δολάριο.

Προοπτικές των ευρωπαϊκών τραπεζών για το 2026: Τι θα επακολουθήσει;

Κοιτάζοντας μπροστά, οι αναλυτές των επενδυτικών τραπεζών παραμένουν σε γενικές γραμμές εποικοδομητικοί για τους Ευρωπαίους δανειστές.

Σε πρόσφατο σημείωμά του για τον κλάδο, ο αναλυτής της Goldman Sachs Chris Hallam δήλωσε ότι η εστίαση των επενδυτών είναι πιθανό να μετακινηθεί από τα επιτόκια και τις πιστώσεις προς την ανάπτυξη και την αποτελεσματικότητα το 2026.

Η Goldman αναμένει ότι η δυναμική της ανάπτυξης θα καθοδηγείται από τις συνεχιζόμενες εισροές καταθέσεων, τις στρατηγικές με επίκεντρο τις καταθέσεις και τη σταδιακή ενίσχυση της αύξησης των δανείων.

Οι αναλυτές περιγράφουν το λειτουργικό σκηνικό ως “καλύτερο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα”, με τις αποδόσεις να διατηρούνται σε επίπεδα μεσαίων δεκάδων ετών μεσοπρόθεσμα.

Ο τομέας, υποστηρίζει η Goldman, παραμένει καλά κεφαλαιοποιημένος και εξαιρετικά κεφαλαιακά παραγωγικός, υποστηρίζοντας τη συνεχή διάθεση κεφαλαίων μέσω οργανικής ανάπτυξης, επιλεκτικών εξαγορών και συγχωνεύσεων και διανομών στους μετόχους.

Οι αποτιμήσεις, εν τω μεταξύ, εξακολουθούν να φαίνονται μη απαιτητικές.

Η Goldman προβλέπει διψήφια αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) για τον κλάδο, παρά τους μονοψήφιους πολλαπλασιαστές τιμής προς κέρδη. Με άλλα λόγια, οι τράπεζες βγάζουν χρήματα, αλλά οι αποτιμήσεις τους δεν συμβαδίζουν.

Οι ευρωπαϊκές τραπεζικές μετοχές με τις υψηλότερες εκτιμήσεις της Goldman με βάση το δυνητικό περιθώριο ανόδου περιλαμβάνουν τις UBS Group (34%), UniCredit (29%), Banco BPM (29%), Julius Baer (25%), Alpha Bank (21%) και KBC Group (21%). Αυτό υποδηλώνει ότι, ακόμη και μετά από ένα blockbuster 2025, το ράλι του κλάδου μπορεί να μην έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Μετά από ένα ιστορικό 2025, οι ευρωπαϊκές τράπεζες εισέρχονται στο 2026 όχι πλέον ως ένα εμπόριο ανάκαμψης με βαθιά αξία, αλλά ως ένας τομέας που κρίνεται ολοένα και περισσότερο από την εκτέλεση της ανάπτυξης, την αύξηση της αποτελεσματικότητας και την κεφαλαιακή πειθαρχία.