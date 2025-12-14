Η-fed-ανοίγει-τη-στρόφιγγα

Η κίνηση της ισοτιμίας EUR/USD δεν μπορεί να διαβαστεί ως μια συνηθισμένη μεταβολή τάσης. Αυτό που εξελίσσεται είναι μια ευρύτερη επαναχάραξη νομισματικών ισορροπιών, με αφετηρία τις αποφάσεις της Fed και κατάληξη σε όλο το φάσμα των αγορών. Η πρόσφατη μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, με το εύρος να διαμορφώνεται στο 3,50%–3,75%, ήταν το ορατό σκέλος της απόφασης. Το ουσιαστικό μήνυμα, όμως, βρισκόταν στην επανεκκίνηση αγορών αμερικανικών κρατικών ομολόγων ύψους 40 δισ. δολαρίων τον μήνα, λίγες μόλις ημέρες μετά το τέλος του κύκλου Quantitative Tightening.

Η χρονική εγγύτητα των δύο κινήσεων δεν αφήνει πολλά περιθώρια για παρερμηνείες. Η Fed δείχνει ότι επιδιώκει να επαναφέρει τη ρευστότητα στο σύστημα με ελεγχόμενο τρόπο, χωρίς να διακινδυνεύσει αποσταθεροποίηση στις αγορές ομολόγων. Δεν πρόκειται για μια επιστροφή στο μαζικό QE της πανδημίας, αλλά για μια στοχευμένη παρέμβαση που λειτουργεί ως δικλείδα ασφαλείας σε μια περίοδο όπου οι μακροοικονομικές ισορροπίες γίνονται πιο εύθραυστες.

Οι δηλώσεις του Jerome Powell αποτύπωσαν μια κεντρική τράπεζα που δεν κινείται πλέον σε ενιαία γραμμή. Από τη μία πλευρά, αναγνωρίζεται ότι οι κίνδυνοι στην αγορά εργασίας αυξάνονται και ότι τα επιτόκια έχουν πλησιάσει σε επίπεδα που μπορούν να θεωρηθούν ουδέτερα. Από την άλλη, ο πληθωρισμός συνεχίζει να εμφανίζει επιμονή, με τις τιμές αγαθών να επανέρχονται σε ανοδική τροχιά. Οι τρεις διαφωνίες εντός της Fed ήταν ένδειξη ότι το εύρος των απόψεων διευρύνεται όσο το περιβάλλον γίνεται πιο σύνθετο.

Η αναθεώρηση προς τα πάνω της πρόβλεψης για την ανάπτυξη του 2026 προσθέτει ακόμη ένα επίπεδο αντίφασης. Η οικονομία δείχνει ανθεκτικότητα, αλλά η Fed επιλέγει να χαλαρώσει τις χρηματοοικονομικές συνθήκες πριν εμφανιστούν εντονότερα σημάδια κόπωσης. Αυτή η επιλογή μεταφράζεται άμεσα σε πιέσεις στο δολάριο, καθώς η προσδοκία αυξημένης ρευστότητας αλλάζει τη σχετική ελκυστικότητα των νομισμάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η αντίδραση του EUR/USD αποκτά μεγαλύτερη σημασία. Από τα χαμηλά της περιοχής των 1,1480 δολαρίων, το ευρώ κινήθηκε με σταθερότητα προς υψηλότερα επίπεδα, περνώντας διαδοχικά τις ζώνες των 1,1600 και 1,1655. Η περιοχή των 1,1780–1,1800 λειτουργεί πλέον ως σημείο δοκιμής της νέας ισορροπίας, καθώς εκεί συμπυκνώνονται τόσο τεχνικές αντιστάσεις όσο και μακροοικονομικές προσδοκίες.

Το κρίσιμο ερώτημα δεν αφορά μια βραχυπρόθεσμη διάσπαση, αλλά τη διάρκεια της κίνησης.

Αν η αυξημένη ρευστότητα του δολαρίου αποκτήσει πιο μόνιμα χαρακτηριστικά, τότε το σενάριο προσέγγισης της ζώνης των 1,2200 δολαρίων παύει να είναι ακραίο και μετατρέπεται σε λειτουργική προέκταση της τάσης. Σε μια τέτοια περίπτωση, δεν θα μιλάμε μόνο για ενίσχυση του ευρώ, αλλά για την αρχή μιας ευρύτερης αναδιάταξης στο σύμπαν των νομισμάτων, με επιπτώσεις σε κεφάλαια, εμπορεύματα και διεθνείς ροές.

Η Fed, ανοίγοντας ξανά τη στρόφιγγα, αλλάζει το πλαίσιο μέσα στο οποίο τιμολογούνται οι κίνδυνοι. Και αυτό είναι κάτι που οι αγορές σπάνια αγνοούν.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται με ανανεωμένα και περισσότερα δεδομένα και στοιχεία.

