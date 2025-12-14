Κυριάκος-Μητσοτάκης:-Θα-συναντηθεί-αύριο-με-την-πρόεδρο-της-Μολδαβίας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αύριο Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου στις 12.00 θα συναντηθεί με την πρόεδρο της Μολδαβίας Mάϊα Σάντου, στο Μέγαρο Μαξίμου.
Θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών σε εκπροσώπους του Τύπου.
Μητσοτάκης για Σίδνει: «Είμαι βαθιά σοκαρισμένος από τις σημερινές επιθέσεις»
ΣΥΡΙΖΑ: «Φωνάζει ο αρχηγός των γαλάζιων ακρίδων, για να φοβηθούν οι αγρότες»
Τσουκαλάς: Είναι ύβρις να μιλά για έμπρακτη στήριξη στους συνταξιούχους o πρωθυπουργός
