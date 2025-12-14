Κυριάκος-Μητσοτάκης:-Θα-συναντηθεί-αύριο-με-την-πρόεδρο-της-Μολδαβίας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αύριο Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου στις 12.00 θα συναντηθεί με την πρόεδρο της Μολδαβίας Mάϊα Σάντου, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών σε εκπροσώπους του Τύπου.

- sofokleous10.gr

