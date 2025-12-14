Κώστας-Τσιάρας:-Με-διάλογο-και-στοχευμένες-παρεμβάσεις-η-επανεκκίνηση-του-πρωτογενούς-τομέα

Σαφές μήνυμα υπέρ του διαλόγου με τον αγροτικό κόσμο και της ανάγκης για ουσιαστικές, βιώσιμες λύσεις για το μέλλον της πρωτογενούς παραγωγής έστειλε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

Μιλώντας στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2026 άσκησε έντονη κριτική σε τμήμα της αντιπολίτευσης για τη στάση της απέναντι στη μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ, θέτοντας το ζήτημα της διαφάνειας και των ελέγχων στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης.

«Τα προβλήματα λύνονται με διάλογο, όχι με κλειστούς δρόμους»

Αναφερόμενος στις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι στις δημοκρατίες «τα προβλήματα λύνονται με διάλογο και όχι με αντιπαραθέσεις στις εθνικές οδούς», καλώντας τους αγρότες να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα θεσμικής συζήτησης στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο. Όπως υπογράμμισε, ο διάλογος δεν μπορεί να εξαντλείται στη διαχείριση της καθημερινότητας, αλλά οφείλει να αφορά τη συνολική στρατηγική για το μέλλον της αγροτικής παραγωγής.

Η επανεκκίνηση του πρωτογενούς τομέα και οι τέσσερις πυλώνες

Ο υπουργός σημείωσε ότι το 2025 αποτέλεσε μεταβατική χρονιά, κατά την οποία αναδείχθηκαν χρόνιες παθογένειες στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ το 2026 σηματοδοτεί –όπως είπε– τη μεγάλη επανεκκίνηση του πρωτογενούς τομέα. Η νέα αυτή φάση στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: έναν απολύτως διαφανή και εκσυγχρονισμένο ΟΠΕΚΕΠΕ, νέο σύστημα πληρωμών, στοχευμένες ενισχύσεις και ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο για το μέλλον της ελληνικής γεωργίας.

ΟΠΕΚΕΠΕ – ΑΑΔΕ: «Όποιος αρνείται, αρνείται τη διαφάνεια»

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο κ. Τσιάρας απέναντι σε όσους αντιδρούν στη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, υποστηρίζοντας ότι πίσω από την άρνηση της μεταρρύθμισης «βρίσκεται στην πραγματικότητα η άρνηση της διαφάνειας». Όπως ανέφερε, μόνο η ΑΑΔΕ διαθέτει τη δυνατότητα ουσιαστικών και διασταυρωτικών ελέγχων σε όλα τα επίπεδα – από το Κτηματολόγιο και το Ε9 έως το myDATA – διασφαλίζοντας δικαιοσύνη και ίσους όρους για τους έντιμους παραγωγούς.

Ξεκαθάρισε, παράλληλα, ότι η χάραξη της αγροτικής πολιτικής και η κατανομή των πόρων της ΚΑΠ παραμένει στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με την ΑΑΔΕ να έχει αυστηρά ελεγκτικό ρόλο.

Πληρωμές, ενισχύσεις και στήριξη της κτηνοτροφίας

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η κυβερνητική στήριξη προς τον αγροτικό κόσμο αποτυπώνεται σε μετρήσιμα στοιχεία. Όπως ανέφερε, μόνο τον Δεκέμβριο οι πληρωμές προς τους παραγωγούς ξεπερνούν τα 1,2 δισ. ευρώ, ενώ έως το τέλος του έτους οι συνολικές πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ φτάνουν τα 3,8 δισ. ευρώ – τα υψηλότερα των τελευταίων ετών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη ζωική παραγωγή, η οποία δοκιμάστηκε έντονα από ζωονόσους, σημειώνοντας ότι διατέθηκαν περίπου 185 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις και ζωοτροφές, με αποζημιώσεις ανά ζώο από τις υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Το μέλλον της υπαίθρου είναι εθνική υπόθεση»

Κλείνοντας, ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε ότι ο διάλογος με τον αγροτικό κόσμο αφορά το μέλλον της ελληνικής υπαίθρου και τη μετάβαση από ένα μοντέλο παραγωγής επιβίωσης σε ένα σύγχρονο, αναπτυξιακό μοντέλο. Όπως τόνισε, ο Προϋπολογισμός του 2026 θέτει τις βάσεις για έναν πρωτογενή τομέα σύγχρονο, ανταγωνιστικό και ελκυστικό για τις νεότερες γενιές, καταλήγοντας ότι «η επιβίωση, ο εκσυγχρονισμός και η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα είναι υπόθεση εθνική».