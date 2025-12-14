Λιβάνιος-για-επιστολική-ψήφο-στις-εθνικές-εκλογές:-«Τώρα-είναι-η-ώρα-της-πλήρους-ισοτιμίας»

Του Γιάννη Ανυφαντή

Στην καθιέρωση της επιστολικής ψήφου για τους Έλληνες του εξωτερικού και στις εθνικές εκλογές αναφέρθηκε από το βήμα της Ολομέλειας ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, χαρακτηρίζοντάς την «αναγκαία θεσμική μεταρρύθμιση».

«Η επιτυχία των ευρωεκλογών έδειξε ότι το εγχείρημα μπορεί να γίνει με πλήρη ασφάλεια και διαφάνεια. Τώρα είναι η ώρα της πλήρους ισοτιμίας. Tώρα είναι η ώρα όλες οι πολιτικές δυνάμεις να ενώσουν τη φωνή τους με τους Έλληνες εκλογείς που ζουν στο εξωτερικό και να στηρίξουμε όλοι μαζί αυτή τη μεγάλη τομή», τόνισε ο Υπουργός, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η διάταξη θα πάει στη Βουλή εντός του α’ εξαμήνου του 2026.

Ο κ. Λιβάνιος, επεσήμανε πως οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι από 1,8 δισ. ευρώ το 2019, θα φτάσουν τα 2,8 δισ. ευρώ το 2026, υποστηρίζοντας πως η κυβέρνηση στηρίζει την τοπική αυτοδιοίκηση, πλην όμως «δεν πρόκειται να υποκαταστήσει την εκτελεστική ευθύνη των αιρετών, ούτε να γίνει άλλοθι για να κρύβουν ορισμένοι την ανικανότητά τους, πίσω από φωνές για υποχρηματοδότηση».

Μάλιστα, όπως επισήμανε, το πρώτο τρίμηνο του 2026 θα βρει την Τοπική Αυτοδιοίκηση να λειτουργεί με έναν ενιαίο, σύγχρονο Κώδικα. «Με την ολοκλήρωσή του, πάνω από 1.000 αποσπασματικές διατάξεις που αφορούσαν την αυτοδιοίκηση καταργούνται», πρόσθεσε ο ίδιος.

