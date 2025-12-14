Μητσοτάκης για Σίδνει: «Είμαι βαθιά σοκαρισμένος από τις σημερινές επιθέσεις»
«Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στις εβραϊκές κοινότητες παντού – Ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας»
«Είμαι βαθιά σοκαρισμένος από τις σημερινές επιθέσεις στο Σίδνεϊ κατά τη διάρκεια του εορτασμού της Χανουκά», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Καταδικάζω αυτή τη βία με τον πιο έντονο τρόπο. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στις εβραϊκές κοινότητες παντού. Ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας», προσθέτει.
Deeply shocked by today’s attacks in Sydney during Hanukkah celebration. I condemn this violence in the strongest terms. We stand in solidarity with the Jewish communities everywhere. Antisemitism and hatred have no place in our societies.
— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) December 14, 2025
