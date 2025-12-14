Ο ανοδικός κύκλος κρατά

Ο S&P 500 κινείται πλέον σε έδαφος όπου οι αριθμοί αρχίζουν να μιλούν πιο δυνατά από τους τίτλους. Το νέο ιστορικό υψηλό κλείσιμο, το 37ο μέσα στη χρονιά έρχεται ως αποτέλεσμα συσσώρευσης ισχύος από μια οικονομία που παράγει ρεκόρ σε κερδοφορία, ρευστότητα και αποτιμήσεις.

Την ίδια στιγμή, η εικόνα των αγορών θυμίζει πολλαπλό “all-time high”: μετοχές, ακίνητα, χρυσός, προσφορά χρήματος και δημόσιο χρέος κινούνται όλα σε αχαρτογράφητα επίπεδα, ενώ ο πληθωρισμός παραμένει επίμονα πάνω από τον στόχο της Fed και η νομισματική πολιτική αλλάζει βηματισμό, ευνοώντας εκ νέου τη ροή χρήματος.

Σε θεμελιώδες επίπεδο, η εικόνα δικαιολογεί σε μεγάλο βαθμό τη δυναμική. Με το 96% των εταιρειών να έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα, τα λειτουργικά κέρδη του δείκτη αυξάνονται κατά 22% σε ετήσια βάση, καταγράφοντας τον ισχυρότερο ρυθμό από τα τέλη του 2021. Ακόμη πιο κρίσιμο στοιχείο είναι ότι τα περιθώρια κέρδους εκτινάχθηκαν στο 13,6%, ιστορικό υψηλό, δείχνοντας ότι οι μεγάλες εισηγμένες όχι μόνο αντέχουν το αυξημένο κόστος, αλλά το μετακυλούν με επιτυχία.

Η άλλη όψη του νομίσματος βρίσκεται στην αποτίμηση: με τον δείκτη να αποτιμάται στις 26,2 φορές την κορύφωση της κερδοφορίας του, η αγορά κινείται σε επίπεδα που ιστορικά προϋποθέτουν διατηρήσιμη ανάπτυξη και περιορισμένο περιθώριο λαθών.

Κομβικός παραμένει ο ρόλος των επτά μεγαλύτερων εταιρειών (NVDA, AAPL, MSFT, GOOGL, AMZN, AVGO, META), που συγκεντρώνουν το 36% της κεφαλαιοποίησης και πάνω από το ένα τέταρτο των κερδών. Σύμφωνα με τη Goldman Sachs, αυτές θα παράγουν σχεδόν το μισό της αύξησης των κερδών ανά μετοχή το 2026, σε ένα σενάριο EPS +12% για το 2026 και +10% για το 2027.

Τεχνικά τώρα το διάγραμμα επιβεβαιώνει την εικόνα ισχύος. Η ζώνη των 6.800 με 6.790 μονάδων λειτουργεί ως σταθερό αμυντικό όριο, ενώ η υπέρβαση των 6.930 μονάδων ανοίγει τον δρόμο προς τη ψυχολογική περιοχή των 7.000 μονάδων. Όσο οι στηρίξεις κρατούν και η τάση παραμένει ανοδική, η αγορά δείχνει διατεθειμένη να συνεχίσει να «αγοράζει χρόνο» μέσω κερδοφορίας και όχι μέσω βαθιάς διόρθωσης.

Dow Jones με διάχυση ανόδου

Ο Dow Jones ανεβαίνει με ρυθμό που δεν αφήνει πολλά περιθώρια παρερμηνειών. Το εβδομαδιαίο διάγραμμα δείχνει μια αγορά που χτίζει βήμα-βήμα υψηλότερα επίπεδα, απορροφώντας τις διορθώσεις χωρίς να χάνει τον βηματισμό της.

Η ζώνη των 45.200 μονάδων λειτούργησε ως σημείο επανεκκίνησης της τάσης, ενώ η υπέρβαση των 47.100 και στη συνέχεια των 48.400 μονάδων έδωσε καύσιμο για την κίνηση προς την περιοχή των 50.000 μονάδων, που πλέον δεν μοιάζει μακρινό σενάριο αλλά φυσική προέκταση της δομής. Το μεσοπρόθεσμο τασικό ανοδικό κανάλι “C2” παραμένει άθικτο και κάθε επιστροφή προς την κάτω πλευρά του αξιοποιείται ως ευκαιρία επανατοποθέτησης.

Το θετικό είναι ότι η εικόνα αυτή δεν στηρίζεται σε λίγα ονόματα. Ο ανοδικός χάρτης των τελευταίων τριών μηνών δείχνει έντονη διάχυση αποδόσεων από τις επιμέρους μετοχές του δείκτη.

Η Caterpillar (+45,8%) οδηγεί την κούρσα, με τις Apple (+21,3%), IBM (+20,9%), Cisco (+18,5%), Johnson & Johnson (+18,2%), American Express (+16,8%), Goldman Sachs (+16,3%), Merck (+17,0%), Walmart (+12,7%) και Amgen (+12,9%) να συμπληρώνουν τη δεκάδα. Το μήνυμα που προκύπτει είναι συγκεκριμένο: η άνοδος του Dow Jones δεν βασίζεται σε στενή ομάδα τίτλων, αλλά σε ευρεία συμμετοχή – στοιχείο που συνήθως συνοδεύει πιο ανθεκτικές τάσεις.

