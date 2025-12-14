Παγκόσμια άνοδος με διάρκεια. Η μεγάλη εικόνα των αγορών

Το ETF του MSCI All Country World Index (ACWI) λειτουργεί αυτή την περίοδο ως καθρέφτης μιας παγκόσμιας αγοράς που κινείται με σταθερό βηματισμό και σαφή προσανατολισμό. Δεν πρόκειται για μια άνοδο που στηρίζεται σε αποσπασματικά επεισόδια ή σε μεμονωμένες γεωγραφίες, αλλά για μια τάση που χτίζεται διαχρονικά και σε ευρύ φάσμα αγορών. Στο μηνιαίο διάγραμμα, η τιμή διατηρείται καθαρά πάνω από τον μακροπρόθεσμο ανοδικό στροφέα “S”, στοιχείο που επιβεβαιώνει ότι η μεγάλη εικόνα παραμένει ενεργή και λειτουργική.

Οι διορθώσεις που καταγράφονται δεν αποκτούν χαρακτήρα αποσταθεροποίησης, αλλά οδηγούν σε νέες βάσεις ανόδου. Ενδεικτικά επίπεδα όπως τα 106,85 και τα 123,80 δολάρια λειτούργησαν ως σημεία επαναφόρτισης της τάσης, πριν ο δείκτης κινηθεί προς υψηλότερες περιοχές.

Η τρέχουσα προσέγγιση της ζώνης των 150 δολαρίων έρχεται σε απόλυτη συνάφεια με μια χρονιά κατά την οποία ο ACWI καταγράφει άνοδο +21,5%, απόδοση σχεδόν διπλάσια από τον μέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας. Το στοιχείο αυτό από μόνο του δείχνει ότι η αγορά δεν κινείται απλώς εντός ενός τυπικού ανοδικού κύκλου, αλλά σε φάση επιτάχυνσης.

Σε επίπεδο κεφαλαιοποίησης, η εικόνα είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή. Από τις αρχές του 2023, οι παγκόσμιες αγορές έχουν προσθέσει περίπου 42 τρισ. δολάρια, καταγράφοντας μία από τις ισχυρότερες τριετίες που έχουν καταγραφεί ιστορικά. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη δυναμική διαδραματίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 65% της στάθμισης του δείκτη και συνεχίζουν να καθορίζουν τον ρυθμό μέσω κερδοφορίας, τεχνολογικής υπεροχής και βάθους αγοράς.

Για τον μακροπρόθεσμο επενδυτή, ο ACWI παραμένει ένα εργαλείο που δεν κυνηγά την υπερβολή, αλλά αποτυπώνει τη μεγάλη τάση. Όσο η δομή παραμένει άθικτη και οι διορθώσεις λειτουργούν περισσότερο ως ανασυντάξεις παρά ως σημάδια κόπωσης, η παγκόσμια αγορά δείχνει ότι εξακολουθεί να παράγει απόδοση με διάρκεια και εσωτερική συνοχή.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται με ανανεωμένα και περισσότερα δεδομένα και στοιχεία.

