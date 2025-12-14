Παπασταύρου:-Ο-φετινός-προϋπολογισμός-είναι-εφαλτήριο-για-ένα-νέο-κεφάλαιο-οικονομικής-προόδου,-ενεργειακής-αυτονομίας-και-γεωπολιτικής-ισχύος

Τα σημαντικά επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας, αλλά και τον ενισχυμένο ρόλο της χώρας στη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα, ο οποίος μεταξύ άλλων περνά μέσα από την ενέργεια και τις πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες, ανέδειξε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στην ομιλία του, κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισμού του 2026, στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι ο προϋπολογισμός για το 2026 αντανακλά την οικονομική και πολιτική σταθερότητα και πρόοδο της χώρας μας, θέτοντας στο επίκεντρο τη στήριξη του εισοδήματος, με έμφαση στους νέους, τις οικογένειες με παιδιά και τη μεσαία τάξη.

Τόνισε, ότι η οικονομία της χώρας για 6η συνεχόμενη χρονιά καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επανέλαβε ότι το κόστους δανεισμού της Ελλάδας είναι πλέον φθηνότερο από χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Γαλλία και η Αγγλία.

«Και όλα αυτά, όταν πριν από 10 χρόνια η χώρα μας βρέθηκε στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, δηλαδή δεν υπήρχε κανένας που θα εμπιστευόταν να δανείσει τη χώρα μας, γιατί φοβόταν ότι θα χάσει τα λεφτά του», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι οι θετικές αυτές οικονομικές εξελίξεις συμβαίνουν «ενώ η παγκόσμια συγκυρία χαρακτηρίζεται από οικονομική αστάθεια και γεωπολιτική αβεβαιότητα, οι περισσότερες κυβερνήσεις δεν έχουν πλεόνασμα, αυξάνουν φόρους, περικόπτουν δαπάνες».

Ο κ. Παπασταύρου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ομόφωνη εκλογή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκου Πιερρακάκη ως επικεφαλής του Eurogroup, την οποία χαρακτήρισε ως ιστορική στιγμή για τη δημοσιονομική μας αυτογνωσία και την εθνική μας αυτοπεποίθηση.

«Σε αυτή τη σύνθετη, δαιδαλώδη γεωπολιτική πραγματικότητα, η χώρα μας αναβαθμίζει τη θέση της. Ο ενισχυμένος ρόλος που διαδραματίζει πλέον η Ελλάδα περνάει μέσα και από την ενέργεια, η οποία, ειδικά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη και πολυδιάστατη σημασία: γεωστρατηγική, οικονομική, τεχνολογική» ανέφερε ο κ. Παπασταύρου από το Βήμα της Βουλής, διευκρινίζοντας ότι η κυβέρνηση οικοδομεί «συστηματικά μία στρατηγική ενίσχυσης της ενεργειακής μας ασφάλειας, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εθνική ασφάλεια».

Και αναφέρθηκε στην παρουσία στη χώρα μας διεθνών ενεργειακών κολοσσών, όπως η Chevron και ExxonMobil, αλλά και στην πρώτη υπεράκτια γεώτρηση μετά από 40 χρόνια. «Η ενεργός δραστηριοποίηση στην ελληνική Επικράτεια των δύο μεγαλύτερων διεθνώς εισηγμένων ενεργειακών κολοσσών αυξάνει τη σταθερότητα, επιβεβαιώνει την αξιοπιστία της χώρας και δημιουργεί ένα ευρύτερο δίχτυ ενεργειακής προστασίας», είπε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας ότι εφόσον το κοίτασμα είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμο, θα αυξηθεί ο εθνικός μας πλούτος.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε στις ενεργειακές συμφωνίες που συνήφθησαν τον Νοέμβριο στην Αθήνα, στο πλαίσιο της συνόδου της Σύμπραξης για την Διατλαντική Συνεργασία στην Ενέργεια (P-TEC), στον Κάθετο Διάδρομο, που συνδέει 100 εκατ. ανθρώπους και το σχήμα 3+1 με τη σύμπραξη Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και ΗΠΑ.

«Η Ελλάδα βρίσκεται στην καρδιά αυτής της αλληλουχίας, αποτελώντας τον συνδετικό κρίκο, το σημείο αναφοράς όπου διασταυρώνονται δρόμοι ενέργειας, υποδομές, αγωγοί, λιμάνια, σιδηρόδρομοι και οδικοί άξονες. Και αυτή είναι η νέα εθνική στρατηγική», ανέφερε, προσθέτοντας ότι εθνικός στόχος είναι η εξασφάλιση άφθονης, προσιτής ενέργειας σε κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση.

Διευκρίνισε παράλληλα, ότι η επένδυση στον ενεργειακό τομέα δεν σηματοδοτεί σε καμία περίπτωση υπαναχώρηση από τις δεσμεύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά υλοποίησή τους, όπως το Antinero, τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, την αποθήκευση άνθρακα, την καθολική αντικατάσταση της παραγωγής ρεύματος από λιγνίτη με Ανανεώσιμες και άλλες πηγές ενέργειας.

Ως προς τη χωροταξία και την πολεοδομία, υπογράμμισε ότι στόχος είναι να διαμορφώσουμε ένα σαφές, λειτουργικό πλαίσιο. «Ολοκληρώνεται και αναμένεται να υποβληθεί στη Βουλή προς ψήφιση η κωδικοποίηση της χωροταξικής – πολεοδομικής νομοθεσίας, ένα πενταετές, μεγαλόπνοο έργο που θα αποσαφηνίσει το κανονιστικό πλαίσιο, θα μειώσει τη γραφειοκρατία, θα ενισχύσει την ασφάλεια δικαίου και τη διαφάνεια. Με τη νέα μεταρρύθμιση που παρουσιάσαμε με τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών συγκροτείται ο Εθνικός Οργανισμός Κτηματολογίου και Ελέγχου Δόμησης. Ένας ενιαίος ψηφιακός φορέας εθνικής εμβέλειας, για όλα τα θέματα που αφορούν στο ακίνητο, με στόχο την καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών που σχετίζονται με την ιδιοκτησία και τη δόμηση», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι ήδη εναρμονίστηκε ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός στις αποφάσεις του ΣτΕ.

«Στη συνέχεια προχωρούμε με το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού, της βιομηχανίας και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας», είπε.