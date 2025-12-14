Πως οι Κινέζοι δισεκατομμυριούχοι αποκτούν δεκάδες! μωρά που γεννήθηκαν στις ΗΠΑ μέσω παρένθετης μητέρας…

Μια ομοσπονδιακή έρευνα για εμπορία ανθρώπων εξετάζει ένα ζευγάρι Κινεζοαμερικανών που έχει πάνω από δύο δωδεκάδες παιδιά, σχεδόν όλα γεννημένα μέσω παρένθετης μητρότητας. Παραπάνω, η έπαυλή τους στην Αρκάντια της Καλιφόρνια

Μέσα σε μια κλειστή αίθουσα δικαστηρίου του Λος Άντζελες, κάτι δεν πήγαινε καλά.

Οι γραμματείς που εργάζονταν για τη δικαστή οικογενειακού δικαστηρίου Amy Pellman εξέταζαν αιτήσεις παρένθετης μητρότητας που υποβάλλονταν συνήθως όταν εντόπισαν ένα ασυνήθιστο μοτίβο: το ίδιο όνομα, ξανά και ξανά.

Ένας Κινέζος δισεκατομμυριούχος διεκδικούσε τα γονικά δικαιώματα για τουλάχιστον τέσσερα αγέννητα παιδιά και η πρόσθετη έρευνα του δικαστηρίου έδειξε ότι είχε ήδη αποκτήσει ή βρισκόταν στη διαδικασία να αποκτήσει τουλάχιστον οκτώ ακόμη παιδιά — όλα μέσω παρένθετων μητέρων.

Όταν η Πέλμαν κάλεσε τον Σου Μπο για μια εμπιστευτική ακρόαση το καλοκαίρι του 2023, δεν μπήκε ποτέ στην αίθουσα του δικαστηρίου, σύμφωνα με άτομα που παρευρέθηκαν στην ακρόαση. Ο κατασκευαστής βιντεοπαιχνιδιών φαντασίας ζούσε στην Κίνα και εμφανίστηκε μέσω βίντεο, μιλώντας μέσω διερμηνέα. Είπε ότι ήλπιζε να αποκτήσει περίπου 20 παιδιά που γεννήθηκαν στις ΗΠΑ μέσω παρένθετης μητρότητας – αγόρια, επειδή είναι ανώτερα από τα κορίτσια – για να αναλάβουν μια μέρα την επιχείρησή του.

Αρκετά από τα παιδιά του μεγάλωναν από νταντάδες στο κοντινό Ιρβάιν, καθώς περίμεναν τα απαραίτητα έγγραφα για να ταξιδέψουν στην Κίνα. Δεν τα είχε γνωρίσει ακόμα, όπως είπε στον δικαστή, επειδή η δουλειά ήταν φορτωμένη.

Η Πέλμαν ανησυχούσε, σύμφωνα με τα άτομα που παρευρέθηκαν στην ακρόαση. Η παρένθετη μητρότητα ήταν ένα εργαλείο που βοηθούσε τους ανθρώπους να χτίσουν οικογένειες, αλλά αυτό που περιέγραφε ο Ξου δεν φαινόταν σαν γονική μέριμνα.

Η δικαστής απέρριψε το αίτημά του για αναγνώριση πατρότητας —το οποίο συνήθως εγκρίνεται γρήγορα για τους μελλοντικούς γονείς ενός μωρού που γεννιέται μέσω παρένθετης μητρότητας, λένε οι ειδικοί. Η απόφαση άφησε τα παιδιά για τα οποία είχε πληρώσει να γεννηθούν σε νομικό αδιέξοδο.

Το δικαστήριο αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση του Xu.