Τσιάρας:-Η-προσχηματική-άρνηση-στον-διάλογο-δεν-συνεισφέρει-στην-επίλυση-των-αγροτικών-προβλημάτων

Την αντίθεσή του στη λογική των τελεσιγράφων διατύπωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, σε συνέντευξή του στην εκπομπή Mega Σαββατοκύριακο, με τον Ντίνο Σιωμόπουλο και τη Στέλλα Γκαντώνα.

«Η λογική “εμείς δίνουμε τα αιτήματά μας και, ανάλογα αν ικανοποιούνται ή δεν ικανοποιούνται, θα δούμε αν έλθουμε στον διάλογο”, δεν είναι λογική προσπάθειας επίλυσης των προβλημάτων», τόνισε ο κ. Τσιάρας.

Αναγνώρισε ότι υπάρχουν προβλήματα στον αγροτικό χώρο, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «όταν υπάρχει πρόβλημα, καθόμαστε στο τραπέζι του διαλόγου και το λύνουμε».

Πρόσθεσε ότι και μόνο η προσέλευση στον διάλογο συνεισφέρει στην προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων, καλώντας εκ νέου τους αγρότες να ανταποκριθούν στην πρόσκληση του Πρωθυπουργού και να προσέλθουν στον διάλογο, σημειώνοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση αδικούν τον ίδιο τον αγώνα που οι ίδιοι δίνουν.

«Αυτή τη στιγμή μια κυβέρνηση και ένας Πρωθυπουργός απευθύνουν πρόσκληση και λένε: ελάτε να καθίσουμε στο τραπέζι του διαλόγου και να λύσουμε τα προβλήματα. Το ποιος, με προσχηματικό τρόπο, επιχειρεί να μη βρεθεί σε αυτό το τραπέζι της συζήτησης, είναι κάτι που το κρίνουν οι πολίτες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ότι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεκαθάρισε ότι η μεταρρύθμιση στον Οργανισμό «είναι μια δύσκολη μεταρρύθμιση, η οποία όμως θα συνεχιστεί». Υπογράμμισε ότι η απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στη μετάβαση σε μια νέα εποχή διαφάνειας και δικαιοσύνης είναι αδιαπραγμάτευτη, εκφράζοντας την αντίθεσή του στο αίτημα μη υπαγωγής του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ.

«Δεν γίνεται από τη μία πλευρά να λέμε ότι έχουμε ένα φαύλο σύστημα, στο οποίο κάποιοι επιτήδειοι παίρνουν χρήματα, και από την άλλη, όταν πάμε να διορθώσουμε αυτό το σύστημα, οι ίδιοι άνθρωποι να λένε “μην προχωρήσετε”», ανέφερε. Αναγνώρισε ότι υπάρχουν συνέπειες από τη μεταρρύθμιση, όπως οι καθυστερήσεις στις πληρωμές, σημειώνοντας ότι η πολιτική ευθύνη έχει αναληφθεί. Τόνισε, ωστόσο, ότι η προσπάθεια να εμποδιστεί μια αναγκαία και αυτονόητη αλλαγή συνιστά αντίφαση και υποκρισία.

Αναφερόμενος στο τιμολόγιο του ηλεκτρικού ρεύματος, σημείωσε ότι μέσω του προγράμματος ΓΑΙΑ είναι κλειδωμένη η τιμή για 2+8 χρόνια στα 9,2 λεπτά, υπενθυμίζοντας την εντολή του Πρωθυπουργού να εξεταστεί η χρονική επέκταση του προγράμματος. Παράλληλα, τόνισε ότι το πρόγραμμα παραμένει ανοιχτό, ώστε να ενταχθούν και όσοι αγρότες δεν έχουν ακόμη ενταχθεί.

Για το πετρέλαιο αγροτικής χρήσης, υπενθύμισε ότι η παρούσα κυβέρνηση νομοθέτησε την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Αναγνώρισε ότι υπάρχουν ζητήματα τόσο στην ενσωμάτωση τιμολογίων όσο και στον υπολογισμό της κατανάλωσης ανά στρέμμα και ανά καλλιέργεια.

Σε ό,τι αφορά το πρώτο, ανέφερε ότι η ΑΑΔΕ εξετάζει τρόπους υπολογισμού και των τιμολογίων που δεν έχουν γίνει αποδεκτά, ενώ για το δεύτερο σημείωσε ότι η ΕΘΕΑΣ προχωρά σε επανυπολογισμό της κατανάλωσης πετρελαίου ανά στρέμμα και ανά καλλιέργεια, καθώς ο υφιστάμενος υπολογισμός έχει πραγματοποιηθεί προ δεκαετίας. Το τελικό ποσό επιστροφής προς τους αγρότες μπορεί να φτάσει έως και τα 150 εκατ. ευρώ, μετά την καταβολή των δύο δόσεων που υπολείπονται και τον συνυπολογισμό της αύξησης κατά 50% του ορίου επιστροφής του ΕΦΚ, κατόπιν εντολής του Πρωθυπουργού.

Αναφερόμενος στην ευλογιά, επισήμανε ότι η αποτελεσματική αντιμετώπισή της προϋποθέτει στενή συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ, των ΔΑΟΚ των Περιφερειών και των ίδιων των κτηνοτρόφων, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες, όπου η νόσος βρίσκεται σε ύφεση.

Κλείνοντας, απηύθυνε εκ νέου πρόταση διαλόγου, υπογραμμίζοντας: «Είμαστε εδώ για να λύσουμε τα προβλήματα. Αν δεν προσέλθει η άλλη πλευρά, η ευθύνη βαραίνει το κάθε μέρος».

