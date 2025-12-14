Τσιάρας-σε-αγρότες:-Αξιοποιήστε-τη-μοναδική-ευκαιρία-να-θέσετε-τα-αιτήματά-σας-σε-ανώτατο-επίπεδο

Του Γιάννη Ανυφαντή

Κάλεσμα στους αγρότες να αναθεωρήσουν τη στάση τους και να αξιοποιήσουν την ευκαιρία να θέσουν τα προβλήματά τους στην κυβέρνηση απηύθυνε από το βήμα της Βουλής ο Κώστας Τσιάρας.

«Ο διάλογος είναι απαραίτητος. Οι λύσεις δίνονται όταν και οι δύο πλευρές κάθονται στο τραπέζι. Όχι με αντιπαραθέσεις στις εθνικές οδούς. Καλώ τους αγρότες να ξανασκεφτούν τη στάση τους, να αξιοποιήσουν την ευκαιρία ώστε να θέσουν τα προβλήματά τους στο ανώτερο πολιτικό επίπεδο», τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, προσθέτοντας πως παρά τις δυσκολίες μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ το 2025, «το 2026 θα είναι η χρονιά της μεγάλης επανεκκίνησης στον αγροτικό τομέα».

Μάλιστα ο Υπουργός διαβεβαίωσε πως «οτιδήποτε οφείλεται στους αγρότες, μέχρι το τέλος του χρόνου, πλην μικρών εκκρεμοτήτων, θα έχουν τακτοποιηθεί όλα. Γι’ αυτό μιλάμε για ένα ποσό που φτάνει τα 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ».

«Ποιους προσπαθείτε να πείσετε; Εκείνους που λέτε ότι έχετε ικανοποιήσει τα αιτήματα;» διερωτήθηκε ο Παύλος Χρηστίδης από το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για κοινωνικό αυτοματισμό και «καταστολή» εκ μέρους της κυβέρνησης. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκα κατήγγειλε την κυβέρνηση πως συμπεριφέρεται «στους αγρότες λες και είναι επαίτες». «Για να ξεκινήσει ένα διάλογος πρέπει να σταματήσουν οι διώξεις», υποστήριξε από την πλευρά του ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ.

