Τσουκαλάς:-Είναι-ύβρις-να-μιλά-για-έμπρακτη-στήριξη-στους-συνταξιούχους-o-πρωθυπουργός

Για εμπαιγμό των συνταξιούχων από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, κάνει λόγο ο εκπρόωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς.

Ο κ. Τσουκαλάς σχόλιασε την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού, σημειώνοντας ότι « η κυβέρνηση του εφάρμοσε με φανατισμό τον νόμο Κατρούγκαλου, αύξησε το 2022 τα όρια ηλικίας των δημοσίων υπαλλήλων, κατάργησε βοηθήματα χαμηλοσυνταξιούχων, διατήρησε μέχρι κεραίας τη βαθιά αναχρονιστική και άδικη εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, κράτησε το επαχθές 6% εισφορά ασθένειας σε επικουρικές συντάξεις και συντάξεις χηρείας όπως το θέσπισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, κράτησε παγωμένες τις επικουρικές συντάξεις και δεν εφαρμόζει τις δικαστικές αποφάσεις».

Η δήλωση Τσουκαλά

«Ο Πρωθυπουργός ομολογεί πίσω από τις λέξεις ότι αν περνούσε από το χέρι του και δεν τον είχε ξεβολέψει η ευρωπαϊκή εισαγγελία με το πόρισμα της, το πλιάτσικο στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα συνεχιζόταν με τις ευλογίες του.

Όσον αφορά τον ισχυρισμό του για τη μείωση της προσωπικής διαφοράς, ο Πρωθυπουργός επιμένει να μην αναγνωρίζει ότι αναγκάστηκε να υιοθετήσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, την οποία απέρριπτε μέχρι χθες ως λαϊκισμό.

Το να δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι η κυβέρνηση του «στηρίζει έμπρακτα τους συνταξιούχους» είναι ο απόλυτος εμπαιγμός. Η κυβέρνηση του εφάρμοσε με φανατισμό τον νόμο Κατρούγκαλου, αύξησε το 2022 τα όρια ηλικίας των δημοσίων υπαλλήλων, κατάργησε βοηθήματα χαμηλοσυνταξιούχων, διατήρησε μέχρι κεραίας τη βαθιά αναχρονιστική και άδικη εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, κράτησε το επαχθές 6% εισφορά ασθένειας σε επικουρικές συντάξεις και συντάξεις χηρείας όπως το θέσπισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, κράτησε παγωμένες τις επικουρικές συντάξεις και δεν εφαρμόζει τις δικαστικές αποφάσεις.

Είναι ύβρις να μιλά για έμπρακτη υποστήριξη στους συνταξιούχους, όταν και οι πενιχρές αυξήσεις που δόθηκαν βάσει του ν.4387/2016 είναι χαμηλότερες του πληθωρισμού.

Όπως εξαπάτησε τους συνταξιούχους όταν τους προέτρεπε να μην κάνουν αγωγές για να μην τους πληρώσει μετά τα αναδρομικά, έτσι σήμερα εμπαίζει τους αγρότες».

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.