Τελευταία κίνηση η σύμπραξη nrg-NOVA, μετά τη «συμμαχία» Protergia-Cosmote, τα σχέδια της ΔΕΗ για τα προϊόντα ΔΕΗ Fiber και την είσοδο της Volton στην κινητή τηλεφωνία.

Δυναμική αποκτά πλέον και στην Ελλάδα η σύγκλιση της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών, μίας τάσης που στο εξωτερικό αποτελεί καθιερωμένη πρακτική εδώ και χρόνια. Όλο και περισσότερες εταιρείες επιχειρούν να συνδυάσουν προϊόντα από τους δύο κλάδους και να αλλάξουν το τοπίο – και για την αγορά και για τους καταναλωτές.

Στο νέο μοντέλο, οι πελάτες μπορούν να επωφεληθούν από σημαντικές εκπτώσεις σε κάποιο από τα δύο προϊόντα (τα οποία δεν λείπουν από κανένα σπίτι), ή και στα δύο, απολαμβάνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις και επιπλέον προνόμια. Την ίδια στιγμή, τόσο για τους προμηθευτές ρεύματος όσο και για τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών, οι συνδυαστικές προσφορές αποτελούν «όχημα» ώστε να ενισχύσουν το πελατολόγιό τους και να διαφοροποιηθούν από τον ανταγωνισμό.

Έτσι κι αλλιώς, αρκετοί προμηθευτές ρεύματος υποστηρίζουν πως πολύ σύντομα οι χρεώσεις των εταιρειών θα συγκλίνουν σε τέτοιο βαθμό, ώστε τελικά η εξοικονόμηση μερικών ευρώ κάθε μήνα να μην αποτελεί κίνητρο για τους καταναλωτές για να αποφασίσουν πάροχο. Επομένως, το κριτήριο επιλογής εταιρείας θα είναι πλέον το επίπεδο εξυπηρέτησης, αλλά και η ποικιλία (καθώς και το κόστος) των πρόσθετων υπηρεσιών που αυτό θα προσφέρει. Υπηρεσίες στις οποίες, όπως είναι φυσικό, η επικοινωνία κατέχει από τις πρώτες θέσεις.

Από την άλλη πλευρά, και για τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών ο συνδυασμός τηλεφωνίας – ίντερνετ με την ενέργεια μπορεί να «ανακατέψει την τράπουλα» στον κλάδο, δίνοντας άλλη δυναμική. Μάλιστα, αν ο συνδυασμός αυτός μπορεί να εξασφαλίζει υπολογίσιμη μείωση στα κόστη ενός νοικοκυριού, δημιουργούνται σημαντικές προϋποθέσεις για ανταπόκριση των καταναλωτών, ακόμη κι αν αυτό δεν σημαίνει πως πλέον θα εξυπηρετούνται μέσα από ένα «κανάλι» και θα καλύπτουν μέσω ενός λογαριασμού και τα δύο αυτά έξοδα.

Η σύμπραξη nrg με Nova

Πιο πρόσφατη απόδειξη, για το ότι η τάση αυτή κερδίζει έδαφος και στη χώρα μας, αποτελεί η συνεργασία που ανακοίνωσαν πριν από λίγα 24ωρα η nrg, μέλος του Ομίλου Motor Oil, και η Nova, μέλος της United Group. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, οι πελάτες που συνδυάζουν προγράμματα Nova Fiber και nrg μπορούν πλέον να απολαμβάνουν ταχύτητες 300Mbps ή υψηλότερες, με έκπτωση 10 ευρώ ανά μήνα στο πάγιο της σταθερής τους σύνδεσης για 24 μήνες.

Επομένως, το συνολικό όφελος για τους καταναλωτές φτάνει τα 240 ευρώ. Έτσι, όλοι οι δικαιούχοι μπορούν να αποκτήσουν τα προγράμματα Nova Fiber από 17,22 ευρώ ανά μήνα, με Gigabit Voucher.

Η προσφορά ισχύει για όλα τα συμβόλαια προμήθειας ρεύματος ή φυσικού αερίου της nrg, τόσο για οικιακούς καταναλωτές όσο και για επιχειρήσεις. Αφορά νέους ή υφιστάμενους πελάτες nrg, που ενεργοποιούν νέα προγράμματα Nova σταθερής & Internet Fiber με ταχύτητα 300Mbps ή υψηλότερη.

«Πακέτα» ρεύματος και τηλεφωνίας από τη ΔΕΗ

Η προσφορά συνδυαστικών προϊόντων ενέργειας και τηλεπικοινωνιών αποτελεί τη δεύτερη φάση που δρομολογεί η ΔΕΗ, όπως έχει γράψει το -, στο πλαίσιο της ανάπτυξης του ιδιόκτητου δικτύου της οπτικών ινών. Σύμφωνα με όσα είχε αναφέρει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της επιχείρησης, Γιώργος Στάσσης, κατά την παρουσίαση του business plan 2026-2028, η πρώτη φάση αφορά την προσφορά υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας σε συνδυασμό με τα προϊοντα ΔΕΗ Fiber.

Οι υπηρεσίες φωνής θα προσφέρονται μέσω της τεχνολογίας VoIP (Voice over Internet Protocol, VOIP). Σύμφωνα με πληροφορίες, θα πρόκειται για προαιρετική υπηρεσία, που θα έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του πελάτη αν θα την επιλέξει ή όχι, ενώ θα λανσαριστεί το αργότερο στις αρχές του 2026. Όσον αφορά τα «πακέτα» ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, δεν υπάρχει ενδεικτικός χρονικός ορίζοντας για το πότε θα λανσαριστούν.

Σύμφωνα με το πλάνο που παρουσίασε η ΔΕΗ στο Λονδίνο για την επόμενη τριετία, οι επενδύσεις στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα θα ανέλθουν σε 420 εκατ., με στόχο η λειτουργική κερδοφορία του συγκεκριμένου business unit να ενισχυθεί στα 100 εκατ. από το 2030. Ο Όμιλος, μέσω της 100% θυγατρικής του ΔΕΗ FiberGrid θα προχωρήσει ακόμα πιο γρήγορα την κατασκευή και εκμετάλλευση του πανελλαδικού δικτύου Fiber-To-The-Home, με στόχο τα 3 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα στο τέλος του 2028.

Η ΔΕΗ εκτιμά ότι το δίκτυο της ΔΕΗ Fiber Grid θα χρησιμοποιείται από 590.000 χρήστες το 2028. Υπολογίζει να προσθέτει μηνιαίως 5.000 συνδρομητές, ανά 1 εκατ. συνδεδεμένα σπίτια.

Η «συμμαχία» της Protergia με την Cosmote

Στη λογική συνδυασμού ενέργειας και τηλεπικοινωνιών εδράζεται και η «συμμαχία» της Protergia με την Cosmote Telekom, η οποία ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο. Η σύμπραξη με την Cosmote μετατρέπει τα προϊόντα Protergia Picasso σε ολιστικές λύσεις για την κάλυψη των αναγκών των νοικοκυριών και στην επικοινωνία, πέρα από το ρεύμα.

Πιο συγκεκριμένα, ο συνδυασμός του Protergia Picasso με το MagentaΟΝΕ δημιουργεί μία πλήρη (και οικονομικά ανταγωνιστική) πρόταση που ενσωματώνει ενεργειακά και τηλεπικοινωνιακά προϊόντα. Έτσι, όλοι οι οικιακοί πελάτες σταθερής Cosmote Telekom, που θα κάνουν νέα σύνδεση στο Protergia Picasso μέσω ενός καταστήματος Cosmote ή Γερμανός ή Cosmote.gr, θα κερδίσουν έκπτωση 5 ευρώ στον λογαριασμό σταθερής τους, κάθε μήνα, για δύο χρόνια.

Μέσω της προσφοράς, το «κέρδος» για όλους τους πελάτες της Cosmote είναι προφανώς η μείωση των εξόδων τους για ίντερνετ, μέσα από μία πρόταση «2 σε 1» που ενσωματώνει και την προμήθεια ρεύματος (ή και φυσικού αερίου). Από την άλλη πλευρά, για την Protergia γίνεται «δίαυλος» για την πρόσβαση σε μία πολύ μεγάλη δεξαμενή δυνητικών πελατών, με δεδομένο ότι η Cosmote τη μεγαλύτερη εταιρεία τεχνολογίας στην Ελλάδα.

Volton: Ενέργεια και κινητή τηλεφωνία

Με εντελώς διαφορετική «φόρμουλα», στο πάντρεμα της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών έχει προχωρήσει η Volton, εξελισσόμενη μέσω της Orizon στον τέταρτο πάροχο στην κινητή τηλεφωνία (MVNO). Έτσι, οι καταναλωτές που συνδυάζουν προγράμματα κινητής τηλεφωνίας Orizon με υπηρεσίες ενέργειας της Volton απολαμβάνουν επιπλέον εκπτώσεις και στο λογαριασμό ενέργειας.

Με μόλις τέσσερα απλά και ξεκάθαρα οικονομικά προγράμματα που έχουν μελετηθεί και δημιουργηθεί για να καλύψουν κάθε διαφορετική ανάγκη, οι συνδρομητές της Orizon θα απολαμβάνουν απεριόριστη ομιλία & SMS και ακόμα περισσότερα data.

Η Orizon προσφέρει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα στα προγράμματα συμβολαίου, δωρεάν τη δυνατότητα Data Rollover, που επιτρέπει τη μεταφορά στον επόμενο μήνα των δεδομένων που δεν καταναλώθηκαν, ενώ παράλληλα, παρέχει πλήρη έλεγχο κόστους με την υπηρεσία Data Protect. Τα μηνιαία προγράμματα συμβολαίου της orizon ξεκινούν από τα 18 ευρώ για όλους και από 15 ευρώ για τους συνδρομητές ενέργειας Volton.