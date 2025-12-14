rockette-έγινε-viral-γιατί-έκανε-πιρουέτες-με-τακούνια-σε-οντισιόν-ενώ-ήταν-έγκυος

Ένα παλιό βίντεο από οντισιόν της Αλίνα Σίλβερ, πρώην μέλος του γυναικείου συγκροτήματος Rockettes, στο οποίο χορεύει επτάμισι μηνών έγκυος φορώντας ψηλοτάκουνα, συγκέντρωσε συνολικά 11,7 εκατομμύρια προβολές σε TikTok και Instagram και έγινε viral μέσα σε λίγες ημέρες.

Στα σχόλια, χρήστες χαρακτήρισαν το επίτευγμά της «υπεράνθρωπο», «εντυπωσιακό» και «παράδειγμα του πόσο δυνατές είναι οι γυναίκες». «Εγώ δεν είμαι καν έγκυος και σκοντάφτω περπατώντας. Απίστευτο που το έκανε αυτό έγκυος και με τακούνια», έγραψε χαρακτηριστικά μία γυναίκα.

Δείτε το βίντεο

Η Αλίνα Σίλβερ, 43 ετών σήμερα, μητέρα τριών παιδιών και μέλος των Rockettes επί 12 χρόνια, δηλώνει πως δεν περίμενε σε καμία περίπτωση την απήχηση που θα είχε το βίντεο. «Δεν φανταζόμουν ότι θα απογειωνόταν έτσι», είπε στην New York Post. «Είναι απλώς γυναίκες που λένε “μπράβο, κορίτσι μου”. Ως χορεύτριες έχουμε μάθει να είμαστε αποφασισμένες και τότε δεν ένιωθα πως έκανα κάτι γενναίο. Τώρα όμως, κοιτώντας πίσω, λέω: “Ουάου, πραγματικά το τόλμησα”».

Η νοσταλγία που έφερε την έκρηξη

Η Σίλβερ, γεννημένη στο Νάσβιλ και μόνιμη κάτοικος Upper West Side στη Νέα Υόρκη, ανέβασε το σχεδόν δεκαετίας βίντεο έπειτα από την παρουσία της στην πρεμιέρα του φετινού «Christmas Spectacular», τον Νοέμβριο. Περισσότερες από 500 νυν και πρώην Rockettes συγκεντρώθηκαν στο Radio City Music Hall για να γιορτάσουν τα 100 χρόνια του θρυλικού χορευτικού σχήματος.

«Ήμουν πολύ συγκινημένη. Έβλεπα γυναίκες με τις οποίες μεγάλωσα και είχα να τις δω χρόνια», εξηγεί. Το συγκεκριμένο βίντεο της οντισιόν τής είχε δοθεί το 2016 από τη σκηνοθέτιδα της παράστασης, η οποία της είχε πει: «Θέλω να το δείξεις κάποια μέρα στην κόρη σου».

Ήταν απόφαση της τελευταίας στιγμής

Η Αλίνα Σίλβερ χορεύει από την ηλικία των τριών ετών και έγινε Rockette το 2005. Κατά τη διάρκεια του «Christmas Spectacular» του 2015 έμεινε έγκυος, έχοντας σχεδιάσει τον χρόνο έτσι ώστε να μπορεί να επιστρέψει την επόμενη σεζόν. Ωστόσο, επειδή οι Rockettes περνούν από νέα οντισιόν κάθε χρόνο, έπρεπε να δοκιμαστεί ξανά επτάμισι μηνών έγκυος.

«Ήταν κυριολεκτικά απόφαση της τελευταίας στιγμής. Αλλά ήξερα πως αν ήθελα συμβόλαιο, έπρεπε να εμφανιστώ», λέει. Με την ενθάρρυνση του συζύγου της ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη για την οντισιόν του Μαΐου και τελικά επελέγη ξανά. «Δεν είχα νιώσει ποτέ πιο ήρεμη σε οντισιόν. Ήξερα ότι έπρεπε να είμαι ήρεμη για το μωρό μου», θυμάται. «Και το πιο όμορφο ήταν ότι, όπως ακούγεται και στο βίντεο, οι Rockettes με χειροκροτούσαν».

Από τη σκηνή στο θηλασμό

Η κόρη της, Αμάντα, γεννήθηκε την 1η Αυγούστου 2016 και σήμερα είναι 9 ετών, φοιτώντας σε σχολή μπαλέτου. Εννέα εβδομάδες μετά τη γέννα, η Σίλβερ επέστρεψε στις πρόβες για τη χριστουγεννιάτικη παράσταση. «Την πρώτη μέρα σκέφτηκα: “Ουάου, δεν περίμενα να είναι τόσο δύσκολο”. Και σε κάθε διάλειμμα αντλούσα γάλα», λέει γελώντας.

Εκείνη ήταν η τελευταία της σεζόν με τις Rockettes, καθώς ήθελε να μεγαλώσει την οικογένειά της, η οποία πλέον περιλαμβάνει και τα δύο μικρότερα παιδιά της, τη Μόλι, 7 ετών, και τον Βινγκ, 4 ετών. Σήμερα έχει ιδρύσει το Tribe by Alina, μια κοινότητα fitness με στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών.