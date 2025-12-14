volkswagen:-Λουκέτο-σε-γραμμή-παραγωγής-στη-Γερμανία-για-πρώτη-φορά-στην-88χρονη-ιστορία-της

Για πρώτη φορά στα 88 χρόνια λειτουργίας της, η Volkswagen σταματά την παραγωγή οχημάτων σε εργοστάσιο στη Γερμανία.

Από την Τρίτη, η αυτοκινητοβιομηχανία βάζει «λουκέτο» στη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου της στη Δρέσδη, σε μια κίνηση που αποτυπώνει τις αυξανόμενες πιέσεις που δέχεται ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων της Ευρώπης.

Η απόφαση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πιέσεων στις ταμειακές ροές της Volkswagen, καθώς οι πωλήσεις στην Κίνα παραμένουν αδύναμες, η ζήτηση στην Ευρώπη υποχωρεί και οι αμερικανικοί δασμοί επιβαρύνουν τις επιδόσεις του ομίλου στις ΗΠΑ.

Σφίγγει το επενδυτικό πρόγραμμα

Η Volkswagen βρίσκεται εδώ και μήνες αντιμέτωπη με δύσκολες αποφάσεις για την κατανομή του επενδυτικού της προγράμματος, ύψους περίπου 160 δισ. ευρώ για την επόμενη πενταετία. Το ποσό αυτό είναι ήδη μειωμένο σε σχέση με το προηγούμενο πλάνο της περιόδου 2023-2027, το οποίο ανερχόταν στα 180 δισ. ευρώ.

Παρά το γεγονός ότι ο οικονομικός διευθυντής του ομίλου, Άρνο Άντλιτς, είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο το καθαρό ταμειακό αποτέλεσμα του 2025 να διαμορφωθεί ελαφρώς θετικά, αναλυτές προειδοποιούν ότι οι πιέσεις θα συνεχιστούν.

«Υπάρχει σαφής πίεση στις ταμειακές ροές για το 2026», σημειώνει ο Στίβεν Ράιτμαν, αναλυτής της Bernstein στους FT, τονίζοντας ότι ο όμιλος αναζητά τρόπους να μειώσει τις δαπάνες και να ενισχύσει την κερδοφορία του.

Ακριβή μετάβαση και «δεύτερη ζωή» για τους κινητήρες εσωτερικής καύσης

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η Volkswagen καλείται να επενδύσει εκ νέου και στους κινητήρες εσωτερικής καύσης, καθώς η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση αποδεικνύεται πιο αργή και σύνθετη από τις αρχικές εκτιμήσεις.

«Η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των οχημάτων με ορυκτά καύσιμα απαιτεί νέες επενδύσεις σε τεχνολογίες βενζινοκινητήρων», επισημαίνει ο Ράιτμαν, προσθέτοντας ότι ο όμιλος αντιμετωπίζει «ευρείας κλίμακας προκλήσεις».

Από την πλευρά του, ο Μόριτς Κρόνεμπεργκερ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Union Investment, εκτιμά ότι η Volkswagen θα αναγκαστεί να περικόψει περαιτέρω έργα από το επενδυτικό της πλάνο προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της.

Ένα εργοστάσιο-σύμβολο όπου «δεν έβγαιναν οι αριθμοί»

Το εργοστάσιο της Δρέσδης ξεκίνησε την παραγωγή το 2002 και συνολικά έχει κατασκευάσει λιγότερα από 200.000 οχήματα – αριθμός μικρότερος από το μισό της ετήσιας παραγωγής του κεντρικού εργοστασίου της Volkswagen στο Βόλφσμπουργκ.

Αρχικά είχε σχεδιαστεί ως «βιτρίνα» της τεχνολογικής υπεροχής του ομίλου, με την παραγωγή του πολυτελούς VW Phaeton. Μετά τη διακοπή του μοντέλου το 2016, το εργοστάσιο μετατράπηκε σε σύμβολο της στροφής της Volkswagen στην ηλεκτροκίνηση, με τελευταία παραγωγή το ηλεκτρικό ID.3.

REUTERS/Axel Schmidt

Μείωση δυναμικότητας και απώλειες θέσεων εργασίας

Η παύση της παραγωγής στη Δρέσδη αποτελεί ένα ακόμη βήμα στο σχέδιο μείωσης της παραγωγικής δυναμικότητας της Volkswagen στη Γερμανία. Η απόφαση εντάσσεται σε συμφωνία με τα συνδικάτα που επιτεύχθηκε πέρυσι και προβλέπει συνολικά έως 35.000 περικοπές θέσεων εργασίας στη VW στη Γερμανία.

Ο επικεφαλής της μάρκας Volkswagen, Τόμας Σέφερ, τόνισε ότι η απόφαση δεν ελήφθη «ελαφρά τη καρδία», αλλά χαρακτήρισε το κλείσιμο της γραμμής παραγωγής «απαραίτητο από οικονομική σκοπιά».

Στροφή στην έρευνα και την τεχνολογία

Το εργοστάσιο δεν θα εγκαταλειφθεί πλήρως. Η Volkswagen θα το εκμισθώσει στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Δρέσδης, προκειμένου να δημιουργηθεί ερευνητικό campus με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική και τα μικροτσίπ.

Ο όμιλος και το πανεπιστήμιο έχουν δεσμευτεί να επενδύσουν 50 εκατ. ευρώ τα επόμενα επτά χρόνια, ενώ η Volkswagen θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τον χώρο για παραδόσεις οχημάτων σε πελάτες και ως τουριστικό αξιοθέατο.

Τι σηματοδοτεί για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία

Η απόφαση της Volkswagen να διακόψει για πρώτη φορά την παραγωγή σε γερμανικό έδαφος λειτουργεί ως καμπανάκι για το σύνολο της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής της Ευρώπης δεν κλείνει απλώς μια γραμμή παραγωγής· αναγκάζεται να παραδεχθεί ότι το μέχρι πρότινος μοντέλο ανάπτυξης, βασισμένο σε υψηλό όγκο, ισχυρή κινεζική ζήτηση και σταδιακή μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, έχει πάψει να λειτουργεί.

Οι ευρωπαϊκοί όμιλοι βρίσκονται πλέον στριμωγμένοι ανάμεσα σε τρεις ταυτόχρονες πιέσεις: την επιθετική πολιτική τιμών των κινεζικών κατασκευαστών ηλεκτρικών οχημάτων, το αυξημένο κόστος παραγωγής στην Ευρώπη – ιδίως ενέργειας και εργασίας – και ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που απαιτεί τεράστιες επενδύσεις χωρίς να εγγυάται αντίστοιχη ζήτηση.

Την ίδια στιγμή, η επιβράδυνση της ηλεκτροκίνησης υποχρεώνει τις αυτοκινητοβιομηχανίες να επενδύσουν εκ νέου σε κινητήρες εσωτερικής καύσης, διπλασιάζοντας ουσιαστικά το επενδυτικό βάρος. Το αποτέλεσμα είναι πιέσεις στις ταμειακές ροές, αναθεώρηση επενδυτικών σχεδίων και, ολοένα συχνότερα, αποφάσεις περιορισμού της παραγωγικής βάσης στην ίδια την Ευρώπη.

Η περίπτωση της Volkswagen δείχνει ότι η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία εισέρχεται σε μια περίοδο δύσκολων επιλογών, όπου η προσαρμογή δεν θα είναι ανώδυνη – ούτε πολιτικά ούτε κοινωνικά.