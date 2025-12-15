Άγρια κόντρα στη Βουλή: «Ο εκκαθαριστής που ανέλαβε σάς έστειλε στον εξώστη» είπε ο Φλωρίδης σε Φάμελλο – Χαρίτση

Του Γιάννη Ανυφαντή

«Άνω – κάτω» έγινε η αίθουσα της Ολομέλειας κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού με τον Γιώργο Φλωρίδη να εκτοξεύει φαρμακερά βέλη κατά του Σωκράτη Φάμελλου και του Αλέξη Χαρίτση με φόντο τις εξελίξεις στο χώρο της κεντροαριστεράς.

«Εκτιμώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι δύο πολιτικοί αρχηγοί, οι οποίοι τιμήθηκαν με μία θέση στον εξώστη ήρθαν σήμερα εδώ» ανέφερε στην αρχή, σχολιάζοντας δηκτικά τη χωροταξία στην εκδήλωση του Παλλάς.

«Κύριε Φάμελλε δεν υπάρχει προηγούμενο ηγεσία κόμματος να το θέσει σε διαδικασία διάλυσης, προκειμένου να συνεργαστεί με άλλο κόμμα που δεν υπάρχει ακόμα. Θέσατε τον ΣΥΡΙΖΑ σε διαδικασία πτωχευτικής εκκαθάρισης. Αλλά ο εκκαθαριστής που ανέλαβε, είπε ότι τα στοιχεία της πτωχευτικής περιουσίας δεν έχουνε καμία αξία. Γι’ αυτό σας έβαλε στον εξώστη!» τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης, προκαλώντας ένταση στα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ.

«Έχετε το θράσος να μιλάτε για την περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ. Το πρώτο είναι ότι ήταν η πιο τίμια κυβέρνηση. Το δεύτερο είναι ότι είμαστε εδώ όρθιοι να σας ξεσκονίζουμε για σκάνδαλα και διαφθορά. Μην τον πιάνετε τον ΣΥΡΙΖΑ στο στόμα σας που έχετε αλλάξει τόσα καπέλα, γιλέκα και πουκάμισα!» απάντησε ο Σωκράτης Φάμελλος με το πινγκ – πονγκ να μαίνεται για αρκετή ώρα.

«Κύριο Φάμελλε, η πιο έντιμη κυβέρνηση έχει 2 καταδικασμένους υπουργούς για τα πιο ατιμωτικά αδικήματα; Για παράβαση καθήκοντος καταπάτησαν τον όρκο τους. Δεύτερον, σας θυμίζει κάτι η σκευωρία Novartis; Που την στήσατε για να βάλετε φυλακή πολιτικούς αντιπάλους; Σε ποια καθεστώτα γίνονται αυτά; Αυτά που λατρεύετε, τα αυταρχικά και δικτατορικά καθεστώτα» ανταπάντησε ο κ. Φλωρίδης, θυμίζοντας ότι ο πρώτος νόμος που ψήφισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015 αποφυλάκισε «όλο το βαρύ έγκλημα της χώρας».

Μάλιστα, στρεφόμενος εκ νέου προς τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα σχολίασε: «Ο εκκαθαριστής είναι ο πρώην αρχηγός σας που έγραψε ένα ολόκληρο βιβλίο, για να εκκαθαρίσει τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Τα πολιτικά περιουσιακά του στοιχεία. Αυτός το καθάρισε. Σάς πέταξε στον εξώστη και δεν πήρατε χαμπάρι. Τι είναι αυτό; Όλα αυτά μπορώ να τα αποδώσω στο ότι το κόμμα σας είναι μη υφιστάμενο και εκλιπαρείτε μόνιμα τον διαχειριστή μήπως σας δεχθεί στο νέο κόμμα που θα κάνει».

«Καταλαβαίνουμε τον ίλιγγο, στον οποίο βρίσκεται ο κ. Φλωρίδης» ανταπάντησε ο Σωκράτης Φάμελλος με τον Αλέξη Χαρίτση να δηλώνει ειρωνικά: «Θα στριφογυρνάει ο… Μοντεσκιέ στον τάφο του, που θα μας πείτε εσείς για διάκριση εξουσιών…».

Ένταση με τον Πολάκη – Αιχμές στον Μάντζο για τις δημοσκοπήσεις

Το θερμόμετρο πάντως χτύπησε «κόκκινο», όταν ο υπουργός Δικαιοσύνης υποστήριξε πως η ζωή των καρκινοπαθών στην Κρήτη βρέθηκε σε κίνδυνο την περασμένη εβδομάδα, λόγω του αποκλεισμού του αεροδρομίου από τους αγρότες.

– Πολάκης: Μπούρδες λες! Ο άσχετος! Ο άσχετος!

– Φλωρίδης: Αν δεν τα λέγατε αυτά, δεν θα ήσουν Πολάκης!

– Πολάκης: Και εσύ δεν θα ήσουν γενίτσαρος!

– Φλωρίδης: Αυτό που είπα είναι η ανακοίνωση του διευθυντή. Είκοσι καρκινοπαθείς καθυστέρησαν να κάνουν τη θεραπεία τους και τώρα η αγωνία του γιατρού είναι πότε θα την κάνουν.

– Πολάκης: Είσαι ψεύτης!

Λίγο αργότερα, ο υπουργός Δικαιοσύνης απευθύνθηκε και στον Δημήτρη Μάντζο, με αφορμή όσα είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για τη θεσμική λειτουργία της Δικαιοσύνης. «Η πραγματικότητα είναι ξεροκέφαλη…και όσο αγνοείτε τα στοιχεία τόσο η βελόνα δεν θα κουνιέται» ανέφερε ο υπουργός με τον Δημήτρη Μάντζο να απαντά: «Αν υπάρχει μία βελόνα που έχει κωλύσει είναι η βελόνα του Γ. Φλωρίδη που επαναλαμβάνει τα τσιτάτα!»

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.