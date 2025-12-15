Ένα βήμα πιο κοντά στα 1 τρισ. δολάρια – Ο πρώτος άνθρωπος «των 600 δισ. δολαρίων» έγινε γεγονός – Και νικητής είναι ο Μασκ

Μόλις έκανε ένα ακόμη τεράστιο βήμα προς το να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Ο Έλον Μασκ είναι πλέον ο πρώτος άνθρωπος που έχει περιουσία 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων, πιθανό και περισσότερο. Κανείς άλλος δεν έχει φτάσει ποτέ τα 500 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η εταιρεία κατασκευής πυραύλων του Μασκ, SpaceX, προχώρησε σε δημόσια προσφορά (IPO), αποτιμώντας την σε 800 δισεκατομμύρια δολάρια, από 400 δισεκατομμύρια δολάρια τον Αύγουστο, όπως δήλωσαν δύο επενδυτές της εταιρείας στο Forbes.

Αυτό αύξησε την περιουσία του – κατέχει περίπου το 42% της SpaceX- κατά 168 δισεκατομμύρια δολάρια, φτάνοντας τα 677 στις 12 μ.μ. της Δευτέρας (ώρα Ανατολικής Ακτής) – 7 μ. μ. στην Ελλάδα- δισεκατομμύρια δολάρια.

Η δημόσια προσφορά έρχεται καθώς η SpaceX στοχεύει σε δημόσια εγγραφή το 2026 που θα μπορούσε να αποτιμήσει την εταιρεία σε περίπου 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια, όπως επιβεβαίωσε ένας από τους επενδυτές της εταιρείας στο Forbes.

To μερίδιο του Μασκ στην SpaceX, που εκτιμάται σε 336 δισεκατομμύρια δολάρια, είναι πλέον το πιο πολύτιμο περιουσιακό του στοιχείο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Forbes.

Παράλληλα, το μερίδιό του 12% στην Tesla αξίζει 197 δισεκατομμύρια δολάρια, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών που του χορηγείτο ως CEO Performance Award το 2018 και τα οποία ακυρώθηκαν από δικαστή του Delaware τον Ιανουάριο του 2024.

Το Forbes έχει μειώσει την αξία των συγκεκριμένων δικαιωμάτων προαίρεσης κατά 50%, στα 69 δισεκατομμύρια δολάρια, εν αναμονή του αποτελέσματος της εν εξελίξει έφεσης του Μασκ στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ντελαγουέρ.

Εάν χάσει την έφεση, η Tesla θα μπορεί να του προσφέρει μια εναλλακτική οδό για να γίνει τρισεκατομμυριούχος. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τον Νοέμβριο, οι μέτοχοι της Tesla ενέκριναν πακέτο αμοιβών που σπάει κάθε ρεκόρ και θα μπορούσε να του αποφέρε έως και 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε επιπλέον μετοχές ( προ φόρων και κόστους απελευθέρωσης των κλειδωμένων μετοχών), εάν η Tesla επιτύχει τους στόχους του «Mars shot» όπως η αύξηση της κεφαλαιοποίησής της σε οκταπλάσια επίπεδα τα επόμενα δέκα χρόνια.