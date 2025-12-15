Ένταξη του τμήματος Κίσσαμος – Χανιά στη σύμβαση παραχώρησης του ΒΟΑΚ, ανακοίνωσε ο Χρίστος Δήμας

Την απόφαση για την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης του Κίσσαμος – Χανιά στο πλαίσιο της σύμβασης παραχώρησης για τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευσης του Βόρειου Οδικού ‘Αξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) στο τμήμα Χανιά – Ηράκλειο, υπέγραψε σήμερα ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας.

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου, κατά την τελετή υπογραφή της απόφασης ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, δήλωσε: «Με την ενεργοποίηση για το τμήμα της προαίρεσης Κίσσαμος-Χανιά, ο Β.Ο.Α.Κ. επεκτείνεται στα δυτικά, όπως ακριβώς είχαμε προαναγγείλει τον Μάιο, όταν και υπεγράφη σύμβαση παραχώρησης για το βασικό τμήμα του Β.Ο.Α.Κ., Χανιά – Ηράκλειο. Έτσι, η σχετική σύμβαση συμπεριλαμβάνει πλέον την κατασκευή του νέου οδικού άξονα, του πρώτου με χαρακτηριστικά αυτοκινητόδρομου σε νησί, από τη Χερσόνησο Ηρακλείου μέχρι τον Κίσσαμο των Χανίων συνολικού μήκους, πλέον, 187 χλμ με την προσθήκη και των 30 χλμ της προαίρεσης».

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών σημείωσε ότι η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης έξι μήνες νωρίτερα από το σχετικό περιθώριο που προβλέπεται στη σύμβαση, καλύπτει μια βασική προϋπόθεση για την εκκίνηση της παραχώρησης, για να ξεκινήσει, δηλαδή, η κατασκευή του έργου στο συγκεκριμένο τμήμα, το οποίο είναι και το μεγαλύτερο.

Συμπλήρωσε δε, ότι «ο Βόρειος Οδικός ‘Αξονας της Κρήτης είναι ένα έργο το οποίο υλοποιείται, καθώς ήδη εκτελούνται εργασίες στο δημόσιο έργο από τον ‘Αγιο Νικόλαο μέχρι τη Νεάπολη και στο ΣΔΙΤ, από τη Νεάπολη μέχρι τη Χερσόνησο.

Σχετικά, ο κ. Δήμας είπε: «Στο κομμάτι της παραχώρησης, στο Χανιά – Ηράκλειο, τις περασμένες ημέρες είχαμε τα πρώτα εργοτάξια στην παράκαμψη των Χανίων και του Ρεθύμνου, ενώ ακολουθεί και η παράκαμψη του Ηρακλείου.

Εκτελούνται, επίσης, τα οδικά έργα οδικής ασφάλειας σε δύο σημεία: Χανιά – Κολυμπάρι και Ηράκλειο – Λινοπεράματα και το 2026, θα έχουμε έργα οδικής ασφάλειας σε πέντε σημεία. Παράλληλα, έχουμε χρηματοδοτήσει τις μελέτες για να φτάσουμε μέχρι τη Σητεία.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Δήμας δήλωσε: «Έχουμε μια συνολική στρατηγική για το ΒΟΑΚ, με διαφορετική ωριμότητα ανάλογα με το έργο. Όμως, ο κοινός τόπος και η βούληση της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού είναι να μπορέσουμε να τηρήσουμε και τα χρονοδιαγράμματα και τους προϋπολογισμούς, ώστε να έχουμε έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο που θα συνδέει τη μία άκρη της Κρήτης με την άλλη».

Ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος τόνισε: Με την υπογραφή της απόφασης για την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης δίνεται στην πράξη το εναρκτήριο λάκτισμα για να «τρέξει» σε πλήρεις ρυθμούς το έργο του ΒΟΑΚ και συγκεκριμένα, η σύμβαση Χερσόνησος-Καστέλι. Μπορεί αυτό το τμήμα να εντάχθηκε συμβατικά στο αντικείμενο του έργου ως προαίρεση, όμως πρακτικά, η άσκηση αυτού του δικαιώματος σηματοδοτεί την επίσημη εκκίνηση της κατασκευής ενός από τα πιο κρίσιμα και ενδιαφέροντα τμήματα του ΒΟΑΚ που υλοποιείται ως Παραχώρηση.

Πρόκειται για το κομμάτι που προσδίδει μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο στο συνολικό έργο και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, ήταν καθοριστικό για τη χρηματοδότησή του. Με τη σημερινή υπογραφή ο παραχωρησιούχος αποκτά τη δυνατότητα να κλείσει τις εκκρεμότητές του με τις τράπεζες, διασφαλίζοντας τόσο τη δική του χρηματοδοτική συμμετοχή όσο και τη συμμετοχή του Δημοσίου σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές του υποχρεώσεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να δούμε εργοτάξια σε όλη την Κρήτη.

Αυτό είναι, ουσιαστικά, το στοίχημα των επόμενων ημερών. Πέρα από τα εργοτάξια οδικής ασφάλειας, πέρα από τις ενεργές συμβάσεις, πέρα από τα νέα εργοτάξια στις παρακάμψεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και πέρα από τη σήραγγα στα ‘Απτερα, πλέον ανοίγει ο δρόμος ώστε η Κρήτη να γίνει αυτό που έχει δεσμευτεί από την αρχή ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης: «ένα απέραντο εργοτάξιο».