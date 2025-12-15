Έτοιμο-για-εν-μέρει-υποχωρήσεις-το-Κίεβο:-Ο-Ζελένσκι-«καίει»-την-ένταξη-στο-nato,-αλλά-δεν-υποχωρεί-από-το-Ντονέτσκ

Ανοικτός στο ενδεχόμενο εγκατάλειψης της ουκρανικής φιλοδοξίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ εμφανίστηκε την Κυριακή ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι το Κίεβο δεν πρόκειται να παραχωρήσει κανένα έδαφος στη Ρωσία, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη διεργασίες για την αναζήτηση ειρηνευτικής λύσης στον πόλεμο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, λίγο πριν από συνάντησή του με τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, τον γαμπρό του πρώην Αμερικανού προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι, δεδομένου πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες έχουν απορρίψει την προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, αναμένει αντ’ αυτού ουσιαστικές εγγυήσεις ασφαλείας. «Αυτές οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι μια ευκαιρία να αποτραπεί ένα νέο κύμα ρωσικής επιθετικότητας και αυτό αποτελεί ήδη έναν συμβιβασμό από την πλευρά μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι οποιεσδήποτε εγγυήσεις θα πρέπει να είναι νομικά δεσμευτικές και να έχουν τη στήριξη του αμερικανικού Κογκρέσου, προσθέτοντας ότι αναμένει ενημέρωση από την ομάδα του μετά τη συνάντηση Ουκρανών και Αμερικανών στρατιωτικών αξιωματούχων στη Στουτγάρδη της Γερμανίας. Η τοποθέτησή του θεωρείται σημαντική διπλωματική νίκη για τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος εδώ και χρόνια υποστηρίζει ότι η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ συνιστά απειλή για την ασφάλεια της Ρωσίας. Υπενθυμίζεται ότι μόλις τρεις ημέρες πριν από την εισβολή στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, ο Ρώσος πρόεδρος είχε δηλώσει δημόσια ότι μια τέτοια εξέλιξη θα έθετε σε κίνδυνο τη Μόσχα.

Μετά από πεντάωρη συνάντηση, η αμερικανική κυβέρνηση ανέφερε σε ανάρτηση στον λογαριασμό του Στιβ Γουίτκοφ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «σημειώθηκε σημαντική πρόοδος». Η Ουάσινγκτον επιχειρεί εδώ και μήνες να ισορροπήσει ανάμεσα στις απαιτήσεις των δύο πλευρών, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για ταχεία λήξη του πολέμου, εκφράζοντας ολοένα και μεγαλύτερη δυσαρέσκεια για τις καθυστερήσεις.

Δεν υποχωρούν για το Ντονέτσκ

Ωστόσο, η αναζήτηση συμβιβασμών προσκρούει σε σοβαρά εμπόδια, με κυριότερο τον έλεγχο της ανατολικής περιφέρειας του Ντονέτσκ, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή. Η Μόσχα απαιτεί, μεταξύ άλλων, την απόσυρση των ουκρανικών δυνάμεων από τα τμήματα της περιοχής που παραμένουν υπό τον έλεγχο του Κιέβου, όρο που η ουκρανική πλευρά απορρίπτει κατηγορηματικά. Ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι οι ΗΠΑ πρότειναν την αποχώρηση της Ουκρανίας από το Ντονέτσκ και τη δημιουργία αποστρατιωτικοποιημένης ελεύθερης οικονομικής ζώνης, ιδέα την οποία χαρακτήρισε ανεφάρμοστη. «Δεν το θεωρώ δίκαιο, γιατί ποιος θα διαχειρίζεται αυτή την οικονομική ζώνη;» διερωτήθηκε, επισημαίνοντας ότι αν αποσυρθούν οι ουκρανικές δυνάμεις κατά 5 έως 10 χιλιόμετρα, τότε θα πρέπει να πράξουν το ίδιο και οι ρωσικές δυνάμεις εντός των κατεχόμενων εδαφών.

Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε το ζήτημα «πολύ ευαίσθητο» και επέμεινε σε πάγωμα της κατάστασης κατά μήκος της γραμμής επαφής, τονίζοντας ότι «μια δίκαιη και ρεαλιστική επιλογή σήμερα είναι να μείνουμε εκεί όπου βρισκόμαστε». Από ρωσικής πλευράς, ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε στην εφημερίδα Kommersant ότι η ρωσική αστυνομία και η εθνοφρουρά θα παραμείνουν σε τμήματα του Ντονέτσκ ακόμη και αν αυτά μετατραπούν σε αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη. Προειδοποίησε δε ότι η αναζήτηση συμβιβασμού μπορεί να διαρκέσει πολύ, υποστηρίζοντας ότι προτάσεις των ΗΠΑ που λάμβαναν υπόψη ρωσικά αιτήματα «επιδεινώθηκαν» μετά από τροποποιήσεις της Ουκρανίας και των Ευρωπαίων συμμάχων της. Σε δηλώσεις του στη ρωσική κρατική τηλεόραση, σημείωσε ότι η συμβολή Ουκρανών και Ευρωπαίων «δύσκολα θα είναι εποικοδομητική», προσθέτοντας ότι η Μόσχα θα έχει «πολύ σοβαρές ενστάσεις».

Στο διπλωματικό πεδίο, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν λίγο πριν από τις συνομιλίες με τους απεσταλμένους του Τραμπ, ευχαριστώντας τον δημόσια για τη στήριξή του και τονίζοντας ότι οι δύο χώρες «συντονίζονται στενά για την κοινή τους ασφάλεια». Ο Μακρόν, από την πλευρά του, δεσμεύτηκε ότι «η Γαλλία είναι και θα παραμείνει στο πλευρό της Ουκρανίας για την οικοδόμηση μιας ισχυρής και διαρκούς ειρήνης που θα εγγυάται την ασφάλεια και την κυριαρχία της Ουκρανίας και της Ευρώπης».

Ο Πούτιν θέλει να αποκαταστήσει τη Σοβιετική Ένωση, λένε στο Βερολίνο

Παράλληλα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος μαζί με τον Μακρόν και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ ηγείται των ευρωπαϊκών προσπαθειών στήριξης της Ουκρανίας, προειδοποίησε ότι «οι δεκαετίες της Pax Americana έχουν σε μεγάλο βαθμό τελειώσει για την Ευρώπη και τη Γερμανία». Όπως δήλωσε σε κομματικό συνέδριο στο Μόναχο, ο στόχος του Πούτιν είναι «μια θεμελιώδης αλλαγή των συνόρων στην Ευρώπη και η αποκατάσταση της Σοβιετικής Ένωσης», εκτιμώντας ότι «αν πέσει η Ουκρανία, δεν θα σταματήσει εκεί». Η Μόσχα, πάντως, διαψεύδει ότι επιδιώκει την αναβίωση της ΕΣΣΔ ή επιθέσεις κατά ευρωπαϊκών χωρών.

Την ίδια ώρα, οι εχθροπραξίες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε τη νύχτα βαλλιστικούς πυραύλους και 138 επιθετικά drones, εκ των οποίων τα 110 αναχαιτίστηκαν ή καταρρίφθηκαν, ενώ πλήγματα καταγράφηκαν σε έξι περιοχές. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στον νότο, την ανατολή και τα βορειοανατολικά της χώρας, μετά από εκτεταμένη επίθεση, σημειώνοντας ότι την τελευταία εβδομάδα η Ρωσία εκτόξευσε περισσότερα από 1.500 drones, σχεδόν 900 κατευθυνόμενες βόμβες και 46 πυραύλους διαφόρων τύπων.

Από ρωσικής πλευράς, το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι αντιαεροπορικά συστήματα κατέρριψαν 235 ουκρανικά drones το βράδυ του Σαββάτου και τις πρώτες ώρες της Κυριακής. Στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ, drone τραυμάτισε έναν άνδρα και προκάλεσε πυρκαγιά στο σπίτι του στο χωριό Γιασνίε Ζόρι, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ. Παράλληλα, ουκρανικά drones έπληξαν πετρελαϊκή αποθήκη στο Ουριούπινσκ της περιφέρειας Βολγκογκράντ, προκαλώντας φωτιά, ενώ στην περιφέρεια Κρασνοντάρ σημειώθηκαν εκρήξεις στην πόλη Αφίπσκι, όπου βρίσκεται διυλιστήριο, με τις Αρχές να αναφέρουν ζημιές σε κατοικίες αλλά όχι στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου.