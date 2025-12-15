Αγρότες: «Δυσπιστία» στα μπλόκα για τα μέτρα Τσιάρα- Την Τρίτη η απόφαση για διάλογο ή κλιμάκωση

«Γενικόλογες», αν και «θέτουν κάποια βάση για διάλογο», χαρακτηρίζουν οι αγρότες τις ανακοινώσεις Τσιάρα, ζητώντας συγκεκριμένα μέτρα, γεγονός που καταδεικνύει ότι υπάρχει ακόμη απόσταση μέχρις ότου υπάρξει συντονισμένος διάλογος.

Οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας, μετά τέλος της σύσκεψης ,επανέλαβαν πως ζητούν σταθερή τιμή ρεύματος στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα. Θεωρούν πως τα αδιάθετα χρήματα των ενισχύσεων δεν είναι επιπλέον ενίσχυση, αφού θεωρούν πως τους αναλογούν ούτως ή άλλως και έπρεπε να έχουν ήδη δοθεί.

«Δεν μιλάμε πλέον ως μπλόκο Νίκαιας, η απόφασή μας θα είναι ενιαία για όλη την Ελλάδα» δήλωσε ο εκπρόσωπος τους, σημειώνοντας ότι θα παρθεί από την Πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων. Εκτιμάται ότι μέχρι αύριο, (16/12) θα υπάρξει η απάντηση των αγροτών για το αν θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση του υπουργού κ. Τσιάρα.

«Ασπιρίνες»

Ιδιαίτερα δύσπιστοι στα μέτρα που εξήγγειλε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, εμφανίζονται και οι αγρότες στο μπλόκο των Μαλγάρων, με τους αγρότες να εμφανίζονται ιδιαίτερα δύσπιστοι. Οι συντονιστές των κινητοποιήσεων χαρακτήρισαν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις «ασπιρίνες», ενώ ορισμένοι εξέφρασαν την εκτίμηση ότι διαφαίνεται πρόθεση της κυβέρνησης να διασπάσει το μέτωπο των μπλόκων και των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Αντίστοιχο είναι το κλίμα και στα υπόλοιπα μπλόκα της Θεσσαλονίκης. Στη Νέα Χαλκηδόνα πραγματοποιήθηκε επίσης σύσκεψη, όπου επισημάνθηκε ότι, παρά ορισμένες ενδείξεις που θα μπορούσαν να εκληφθούν ως «πράσινο φως», οι κυβερνητικές εξαγγελίες παραμένουν αόριστες, χωρίς σαφή αναφορά στο ποιος και με ποιον τρόπο θα εφαρμόσει τα μέτρα, γεγονός που – όπως τονίζουν οι αγρότες – δεν επιτρέπει επί του παρόντος ουσιαστική συζήτηση.

Τα μέτρα Τσιάρα

Νωρίτερα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας παρουσίασε τους τέσσερις άξονες οι οποίοι μπορούν να μειώσουν το κόστος παραγωγής άμεσα και να ενισχύσουν τη ρευστότητα των αγροτών, καλώντας τους ξανά σε διάλογο.

Όπως ανέφερε στο μήνυμά του ο κ. Τσιάρας περιθώρια όπου μπορούν να εξεταστούν παρεμβάσεις αφορούν:

στην ενέργεια, με τη διασφάλιση σταθερής και χαμηλής τιμής για το αγροτικό ρεύμα,

στα καύσιμα, και συγκεκριμένα στο ζήτημα του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία

στον ΕΛΓΑ, με άμεσες αλλαγές στον κανονισμό, ώστε οι αποζημιώσεις να καλύπτουν το 100% της ασφαλιζόμενης ζημίας

και στην ενίσχυση των κλάδων που πιέζονται περισσότερο, όπως η κτηνοτροφία και συγκεκριμένες καλλιέργειες. Η νέα ενίσχυση θα προκύψει από την αξιοποίηση αδιάθετων ποσών της βασικής ενίσχυσης. Τα ποσά αυτά είναι αποτέλεσμα της εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και των στοχευμένων διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΑΔΕ.

Τι ζητούν οι αγρότες

Την Κυριακή, οι αγρότες απέστειλαν στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη τη λίστα με αιτήματά τους. Μεταξύ άλλων, ζητούν κατώτερες εγγυημένες τιμές, ρεύμα στα 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα, ενώ απορρίπτουν την ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Κεντρικό σημείο των αιτημάτων αποτελεί η κατηγορηματική αντίθεση στη μεταφορά της διαχείρισης και του ελέγχου των αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, παρόλο που ο Οργανισμός πληρωμών βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλου σκανδάλου με τις επιδοτήσεις κλοπές επιδοτήσεων και ενώ έχουν ήδη απαγγελθεί κακουργηματικές κατηγορίες σε 15 εμπλεκόμενους.