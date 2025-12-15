Ασιατικές-αγορές:-Αρνητικό-γύρισμα-μετά-την-πτώση-της-wall-street

Οι αγορές της Ασίας υποχώρησαν τη Δευτέρα (15/12), μετά την πτώση της Wall Street την Παρασκευή (12/12) στις ΗΠΑ, καθώς οι επενδυτές έκαναν ένα διάλειμμα από το ράλι της τεχνητής νοημοσύνης.

«[Η Παρασκευή] ήταν μια ημέρα όπου οι μετοχές αξίας υπεραπέδωσαν έναντι των μετοχών ανάπτυξης», δήλωσε ο Jed Ellerbroek, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Argent Capital Management. «Οι επενδυτές είναι ξεκάθαρα νευρικοί σε ό,τι αφορά την AI – όχι ξεκάθαρα απαισιόδοξοι, αλλά περισσότερο επιφυλακτικοί, ανήσυχοι και διστακτικοί».

Στην Ασία οι traders στρέφουν επίσης την προσοχή τους σε βασικά οικονομικά στοιχεία από την Κίνα, η οποία θα ανακοινώσει τα στοιχεία Νοεμβρίου για τις λιανικές πωλήσεις, τις επενδύσεις παγίων και τη βιομηχανική παραγωγή.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας υποχώρησε κατά 2,16%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε πτώση 1,17%. Μετοχές-βαρόμετρα του δείκτη, όπως η κατασκευάστρια μνημών SK Hynix, υποχώρησαν πάνω από 4%, ενώ η Samsung Electronics σημείωσε πτώση 3,3%.

Η Ιαπωνία ανακοίνωσε τα στοιχεία Tankan για το τέταρτο τρίμηνο. Ο δείκτης επιχειρηματικής αισιοδοξίας για τους μεγάλους Ιάπωνες κατασκευαστές αυξήθηκε στο +15 για το τέταρτο τρίμηνο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Η τελευταία μέτρηση συγκρίνεται με το +14 του προηγούμενου τριμήνου και ευθυγραμμίστηκε με τις προσδοκίες των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters. Ο δείκτης μη μεταποιητικών επιχειρήσεων για το τέταρτο τρίμηνο διαμορφώθηκε στο +34.

Σημειώνεται ότι η έρευνα Tankan, που διεξάγεται από την Τράπεζα της Ιαπωνίας, μετρά το επιχειρηματικό κλίμα μεταξύ των εταιρειών της τέταρτης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου.

Συνοπτική εικόνα των βασικών δεικτών

S&P/ASX 200 (Αυστραλία): 8.635,00 (-0,72%)

Hang Seng (Χονγκ Κονγκ): 25.623,24 (-1,36%)

KOSPI (Νότια Κορέα): 4.090,59 (-1,84%)

Nikkei 225 (Ιαπωνία): 50.168,11 (-1,31%)

NIFTY 50 (Ινδία): 26.022,05 (-0,10%)

Shanghai Composite: 3.867,921 (-0,55%)

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,66%. Την Κυριακή, η χώρα βίωσε τη χειρότερη ένοπλη επίθεση των τελευταίων 30 και πλέον ετών, με τουλάχιστον 15 νεκρούς.

Ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας υποχώρησε κατά 1,3%, ενώ ο Topix σημείωσε πτώση 0,27%.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ έχασε 0,79%, ενώ ο κινεζικός δείκτης CSI 300 παρέμεινε αμετάβλητος, μετά τη δημοσίευση σειράς σημαντικών οικονομικών στοιχείων από την Κίνα. Οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1,3% τον περασμένο μήνα σε ετήσια βάση, σημαντικά χαμηλότερα από την πρόβλεψη του Reuters για άνοδο 2,8%, και επιβραδύνθηκαν από την αύξηση 2,9% του προηγούμενου μήνα.

Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 4,8% τον Νοέμβριο σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, ελαφρώς χαμηλότερα από το 4,9% του προηγούμενου μήνα και κάτω από τις εκτιμήσεις για άνοδο 5%.