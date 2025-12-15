ΣΚΑΪ
Αύριο η ομιλία Μητσοτάκη στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης για τον προϋπολογισμό
Ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Βουλή, στη συζήτηση για την κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2026 το απόγευμα της Τρίτης
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα της Τρίτης θα μιλήσει στη Βουλή, στη συζήτηση για την κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2026.
- Τσιάρας: Πέντε παρεμβάσεις για την ανακούφιση των αγροτών
- Παπασταύρου: Προχωρούμε αποφασιστικά για άφθονη και προσιτή ενέργεια για όλους
- Μητσοτάκης: Στρατηγική προτεραιότητα για την Ελλάδα η ένταξη της Μολδαβίας στην ΕΕ
