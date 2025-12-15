Αύριο-η-ομιλία-Μητσοτάκη-στη-Βουλή-στο-πλαίσιο-της-συζήτησης-για-τον-προϋπολογισμό

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα της Τρίτης θα μιλήσει στη Βουλή, στη συζήτηση για την κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2026.

- sofokleous10.gr

Τσιάρας: Πέντε παρεμβάσεις για την ανακούφιση των αγροτών

Παπασταύρου: Προχωρούμε αποφασιστικά για άφθονη και προσιτή ενέργεια για όλους

Μητσοτάκης: Στρατηγική προτεραιότητα για την Ελλάδα η ένταξη της Μολδαβίας στην ΕΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.