    Tuesday, December 16
    Αύριο η ομιλία Μητσοτάκη στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης για τον προϋπολογισμό

    Πολιτική 2 Mins Read

    ΣΚΑΪ

    Αύριο η ομιλία Μητσοτάκη στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης για τον προϋπολογισμό

    Ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Βουλή, στη συζήτηση για την κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2026 το απόγευμα της Τρίτης

    Μητσοτάκης

    Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα της Τρίτης θα μιλήσει στη Βουλή, στη συζήτηση για την κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2026.

    - sofokleous10.gr

    TAGS: προυπολογισμός Κυριάκος Μητσοτάκης Βουλή

