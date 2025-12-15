Βουλή: Πολιτική αντιπαράθεση για τις αγροτικές κινητοποιήσεις – Στο επίκεντρο ο προϋπολογισμός και οι παρεμβάσεις υπουργών

Το 2026 επίσης η οικογένεια αυτή, θα έχει μια ακόμη υπηρεσία για το μωρό της: Θα λάβει, εφόσον χρειασθεί, οικονομική στήριξη που φτάνει έως και 800Euro τον μήνα για να εντάξει το νεογέννητο της στο πρόγραμμα της «Πρώιμης Παρέμβασης», για να βελτιώσει τον λόγο του, να καλλιεργήσει τις δεξιότητές του και γενικότερα να αξιοποιήσει κάθε δυνατότητα και κάθε μέσο για να φτάσει στην βέλτιστη σωματική και νοητική του κατάσταση.

Επίσης με την επιστροφή των γονέων στην εργασία τους, η Πολιτεία τους στηρίζει οικονομικά με vouchers ώστε το νεογέννητο να φιλοξενηθεί σε βρεφικό σταθμό και αργότερα σε βρεφονηπιακό ή παιδικό σταθμό. Όπως σημείωσε η αρμόδια υπουργός, από φέτος αυξήθηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια για συμμετοχή στο πρόγραμμα και έτσι η στήριξη αυτή δίνεται πλέον σε 6.000 περισσότερες οικογένειες. Ωστόσο για την οικογένεια αυτή, ο βρεφονηπιακός δεν είναι η μόνη λύση, αφού από το 2026, όποιος κι αν είναι ο τόπος κατοικίας, οι γονείς θα μπορούν, να αναθέσουν τη φροντίδα του παιδιού στη «Νταντά της γειτονιάς» που υπό προϋποθέσεις μπορεί να είναι και συγγενικό πρόσωπο (ο παππούς ή η γιαγιά), ενώ το 2026 το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» επεκτείνεται σε όλη την Επικράτεια

Όπως είπε η κυρία Μιχαηλίδου, αυτή η οικογένεια, με τη γέννηση και του τρίτου παιδιού θα λάβει το επίδομα γέννησης που φτάνει σήμερα στις 3.000Euro. Υπενθύμισε δε, ότι η κυβέρνηση θέσπισε επίδομα μητρότητας και για τις μητέρες, ελεύθερες επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενες, οπότε αν η μητέρα είναι ελεύθερη επαγγελματίας θα λαμβάνει για εννέα συνεχόμενους μήνες επίδομα μητρότητας ύψους 880Euro. Κι έτσι αυτή η οικογένεια τους πρώτους εννέα μήνες θα λάβει πάνω από 10.000Euro, (περίπου 1100Euro το μήνα), για να καλυφθούν τα πρώτα έξοδα του παιδιού, για να μπορεί η μητέρα να μένει στο σπίτι να φροντίζει το μωρό, ή εναλλακτικά ο πατέρας αν κάνει χρήση της άδειας πατρότητας – που επίσης θεσπίστηκε από αυτή την κυβέρνηση.

Ως Υπουργός Κοινωνικής συνοχής και Οικογένειας, μίλησε γι αυτό με ένα πρακτικό παράδειγμα απαντώντας στις ανησυχίες ενός ζευγαριού με δύο παιδιά, το οποίο περιμένει μέσα στο 2026 και το τρίτο παιδί της: Θα είναι το 2026 καλύτερο γι αυτήν την οικογένεια; Θα μπορέσουν οι γονείς να αντιμετωπίσουν τα έξοδα της γέννας και να φροντίσουν το νεογέννητο μωρό, τους πρώτους κρίσιμους μήνες; Θα μπορέσουν να επιστρέψουν και οι δύο στην δουλειά τους, ή κάποιος πρέπει να μείνει για να φροντίζει το παιδί; Τι θα γίνει με τις υποχρεώσεις απέναντι στα μεγαλύτερα παιδιά αν σπουδάζουν ή αν έχουν κάποιες συγκεκριμένες ανάγκες; Το εκκαθαριστικό στο τέλος του χρόνου θα είναι μια ανάσα ανακούφισης; Και με τη Στέγη; Θα καταφέρουν να αποκτήσουν ένα δικό τους σπίτι ή έστω να βρουν αξιοπρεπή κατοικία με προσιτό ενοίκιο;

Η κυρία Μιχαηλίδου, αφού υπογράμμισε ότι ο φετινός Προϋπολογισμός είναι δίκαιος, ρεαλιστικός, αναπτυξιακός, κοινωνικός και έχει «καλά νέα» για όλους, επιχείρησε να καταδείξει “πως τα αφηρημένα νούμερα και μεγέθη του προϋπολογισμού προδιαγράφουν μια καλύτερη και ευκολότερη ζωή για τους πολίτες” αναφερομένη ιδιαιτέρως, στην αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους – η οποία απελευθέρωσε δημοσιονομικό χώρο για κοινωνικές και αναπτυξιακές πολιτικές – αλλά και στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας και επισήμανε ότι μεταξύ των άλλων επιτευγμάτων της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης τα δύο αυτά στοιχεία αφήνουν το θετικό αποτύπωμά στην καθημερινή ζωή των πολιτών.

“Ο Προϋπολογισμός αποτυπώνει μια ξεκάθαρη πολιτική επιλογή: Η οικονομική ανάπτυξη να επιστρέφει στην κοινωνία, στις οικογένειες με ή χωρίς παιδιά, στα παιδιά, στα άτομα με αναπηρία, στους ηλικιωμένους, στους άνεργους, στους πιο ευάλωτους. Και γι’ αυτό, ο Προϋπολογισμός του 2026 δεν είναι απλώς ισοσκελισμένος, είναι κοινωνικά δίκαιος και δημογραφικά συνειδητός” τόνισε η υπουργός Κοινωνικής συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου μιλώντας στην Ολομέλεια.

Η συζήτηση αναμένεται να ολοκληρωθεί το βράδυ της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου 2025, με τις παρεμβάσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, των αρχηγών των κοινοβουλευτικών ομάδων και την τελική ονομαστική ψηφοφορία.

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη τόνισε ότι η Παιδεία αποτελεί εθνική προτεραιότητα, παρουσιάζοντας αυξημένο προϋπολογισμό, νέες προσλήψεις εκπαιδευτικών, αναβάθμιση σχολικών υποδομών και την έναρξη εθνικού διαλόγου για το «σχολείο του 2040».

Στο πεδίο του Πολιτισμού, η υπουργός Λίνα Μενδώνη ανέφερε ότι υλοποιούνται πάνω από 850 έργα προϋπολογισμού 1,3 δισ. ευρώ, υπογραμμίζοντας τη συμβολή του Πολιτισμού στην οικονομική ανάπτυξη.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό «κοινωνικά δίκαιο», παρουσιάζοντας μέτρα στήριξης οικογενειών, όπως επιδόματα γέννησης, ενισχύσεις για βρεφονηπιακούς σταθμούς, προγράμματα για άτομα με αναπηρία και φοροελαφρύνσεις.

Η πολιτική αντιπαράθεση για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ παραμένει έντονη, ενώ στη Βουλή συνεχίζεται η συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας ανακοίνωσε ότι οι αγρότες θα λάβουν 3,8 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους, καλώντας τους να επανεξετάσουν τη στάση τους. Κριτική άσκησε το ΠΑΣΟΚ, ενώ εντάσεις σημειώθηκαν και ανάμεσα σε υπουργούς και στελέχη της αντιπολίτευσης για τις κινητοποιήσεις.

Συνεχίζοντας η κυρία Μιχαηλίδου, είπε ότι η ίδια οικογένεια επίσης θα στηριχθεί οικονομικά αν το μεγαλύτερο παιδί της είναι φοιτήτρια σε μια άλλη πόλη, καθώς θα λαμβάνει κάθε χρόνο το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα που μπορεί να φτάσει και μέχρι τα 1500 ευρώ και κάθε χρόνο θα παίρνει την επιστροφή ενός ενοικίου που φτάνει μέχρι και 800 ευρώ.

Στήριξη επίσης θα λαμβάνει το παιδί – φοιτήτρια αν συμβαίνει να είναι άτομο με αναπηρία, που θα μπορεί να φοιτήσει κανονικά και να ολοκληρώσει τις σπουδές της έχοντας δίπλα της τον Προσωπικό Βοηθό. “Αυτό είναι ένα από τα πιο εμβληματικά προγράμματα του Υπουργείου μας που ολοκληρώνει την πιλοτική εφαρμογή του με 1700 ‘Ατομα να λαμβάνουν ήδη τις υπηρεσίες του” τόνισε η υπουργός και προσέθεσε ότι το καλό νέο κι εδώ είναι ότι ο Προσωπικός Βοηθός από 2026 υλοποιείται πανελλαδικά.

Εξάλλου, η οικογένεια με τα τρία παιδιά και πάλι μέσα στο 2026 θα πληρώσει σημαντικά λιγότερους φόρους και θα δει να αυξάνεται το καθαρό εισόδημά της που πάει για τις ανάγκες του νοικοκυριού. “Το καταφέραμε επειδή η οικονομική πολιτική της κυβέρνησής μας δημιούργησε τον αναγκαίο δημοσιονομικό χώρο που φτάνει στο 1,7δισ. ευρώ” σημείωσε και εξήγησε ότι αυτό σημαίνει πως αν το ετήσιο εισόδημα του κάθε γονιού είναι στις 20.000Euro τότε ο συντελεστής φορολογίας μειώνεται από 22% στο 9%, ο κάθε γονιός εξοικονομεί από φόρους 1300 ευρώ, σύνολο 2.600 ευρώ, δηλαδή τρεις κατώτατοι μισθοί πάνω. Αντίστοιχα αν οι ετήσιες αποδοχές τους φτάνουν τις 30.000 ευρώ κάθε γονιός θα έχει όφελος 2.100 ευρώ ετησίως, συνολικό όφελος 4.200Euro, που αντιστοιχούν σε 4,5 κατώτατους μισθούς.

Σχετικώς δε με τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας, η κυρία Μιχαηλίδου είπε ότι η απάντηση βρίσκεται στα 43 ενεργά στεγαστικά προγράμματα που συγκροτούν την στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης:

– Με το πρόγραμμα Σπίτι μου ΙΙ, η οικογένεια ως τρίτεκνη, μπορεί να αποκτήσει πρώτη κατοικία εξασφαλίζοντας ένα δάνειο με επιδότηση επιτοκίου που φτάνει στο 75%.

“Η κοινωνική αντιπαροχή και η αξιοποίηση σε πρώτη φάση τριών στρατοπέδων είναι δύο νέα εργαλεία που μπαίνουν το 2026 σε εφαρμογή με διπλό στόχο: Πρώτον, να αυξηθεί η συνολική διαθεσιμότητα ακινήτων ώστε να πέσουν οι τιμές και τα ενοίκια να γίνουν προσιτά στα μικρά και μεσαία νοικοκυριά. Δεύτερον, θα δημιουργηθεί ένα πρώτο απόθεμα κοινωνικών κατοικιών” εξειδίκευσε.

– Με το πρόγραμμα Ανακαινίζω – Νοικιάζω, δίνεται ακόμα μία δυνατότητα για την οικογένεια αυτή να ενισχύσει το εισόδημά της, αφού μπορεί να ανακαινίσει ένα κλειστό σπίτι, που κληρονόμησε, και να το νοικιάσουν με μακροχρόνια μίσθωση. Το πρόγραμμα θα καλύψει το 60% της ανακαίνισης που μπορεί να φτάσει μέχρι και 8.100Euro.

“Η τρίτεκνη οικογένεια της ιστορίας μας αναπαριστά μια πραγματική ζωή με δυσκολίες, με ανάγκες και αγωνίες. Το ερώτημα είναι αν το κράτος είναι παρόν ή όχι; Η απάντηση είναι Ναι: Είναι παρών από την πρώτη μέρα που γεννιέται ένα παιδί. Είναι παρών όταν οι γονείς επιστρέφουν στην εργασία. Είναι παρών στο σχολείο, στη φροντίδα, στη στέγη, στις σπουδές. Είναι παρών όταν υπάρχει αναπηρία. Είναι παρών όταν το εισόδημα πιέζεται” είπε η υπουργός Κοινωνικής συνοχής και Οικογένειας, ολοκληρώνοντας την ομιλία της ως προς τον τομέα της ευθύνης της.

Η κυρία Μιχαηλίδου, τέλος αφού υπογράμμισε ότι ο Προϋπολογισμός αποτελεί πάντα μια ακτινογραφία της συνολικής πορείας της χώρας το συνέδεσε με την “εθνική επιτυχία” – όπως την χαρακτήρισε – της εκλογής του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Οικονομίας στην θέση του Προέδρου του Eurogroup και υπογράμμισε: “Μαζί λοιπόν με τα θερμά συγχαρητήρια στον κ. Πιερακάκη, αξίζει να αναλογιστούμε πόσο μεγάλη είναι η απόσταση που έχουμε διανύσει ως χώρα. Από τον εφιάλτη του Grexit στη καθολική αναγνώριση και εμπιστοσύνη των εταίρων μας”.

Λίνα Μενδώνη: «Για περισσότερο από έξι χρόνια ο Πολιτισμός έχει μετατραπεί σε προσοδοφόρο πρωταγωνιστή της ανάπτυξης»

“Ποτέ άλλοτε ο Πολιτισμός δεν είχε τόσους πόρους, οι οποίοι μετουσιώνονται σε απτά έργα σε όλη την επικράτεια, από τον Έβρο μέχρι τη Γαύδο και αφορούν κάθε πτυχή του”, τόνισε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, παρουσιάζοντας στην Ολομέλεια τα έργα και τις δράσεις που υλοποιούνται ή έχουν προγραμματιστεί και υπογραμμίζοντας την καθοριστική συμβολή του Πολιτισμού στην εθνική προσπάθεια μετασχηματισμού του οικονομικού μας προτύπου.

Όπως σημείωσε η Λίνα Μενδώνη «ο Πολιτισμός και οι υπηρεσίες του δεν είναι απλοί δέκτες πιστώσεων. Για περισσότερο από έξι χρόνια, ο Πολιτισμός, στη θεσμική του διάσταση και στις εφαρμοζόμενες πολιτικές, έχει μετατραπεί από παθητικό και στατικό υποδοχέα των όποιων πόρων που παραλάβαμε, σε προσοδοφόρο πρωταγωνιστή της ανάπτυξης. Κινητοποιεί πόρους, δημόσιους και ιδιωτικούς, δημιουργεί απασχόληση, προσελκύει έσοδα μέσω των υποδομών του -τα οποία διοχετεύει σε νέα έργα και δράσεις- συρρικνώνει, σταθερά, γεωγραφικές και κοινωνικές ανισότητες, οξύνει την εξωστρέφεια της οικονομίας και πρωταγωνιστεί στα διεθνή fora”.

“Ο Πολιτισμός δημιουργεί Οικονομία. Και, το κυριότερο, αποτελεί παράγοντα κοινωνικής συνοχής, αποτελώντας σημαντικό δίαυλο μεγέθυνσης και ανακατανομής του εθνικού πλούτου. Αποτελεί μήτρα απασχόλησης, και μηχανισμό βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών και ανοδικής κοινωνικής κινητικότητας”, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Μενδώνη και τόνισε προς το Σώμα ότι το υπουργείο Πολιτισμού «με πόρους -κυρίως ευρωπαϊκούς- στο Υπουργείο Πολιτισμού υλοποιεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα πολιτιστικών υποδομών και δράσεων που είχε γίνει ποτέ.

“Σήμερα είναι ενεργά περισσότερα από 850 έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω του 1,3 δισ. ευρώ, εκτός από αυτά τα οποία έγιναν τα προηγούμενα χρόνια και παραδόθηκαν. Ποτέ άλλοτε ο Πολιτισμός δεν είχε τόσους πόρους, οι οποίοι μετουσιώνονται σε απτά έργα σε όλη την επικράτεια, από τον Έβρο μέχρι τη Γαύδο και αφορούν κάθε πτυχή του: Την πολιτιστική κληρονομιά -στη μεγάλη ιστορική της διαχρονία και σε όλο το εύρος των μορφών της- τη σύγχρονη δημιουργία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό” εξειδίκευσε.

Συγκεκριμένα τόνισε ότι ο προϋπολογισμός του Υπουργείου βαίνει σταθερά αυξανόμενος, επισημαίνοντας ότι το 2026, προβλέπονται 653 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 575 εκατομμυρίων, το 2025, και 295 εκατομμυρίων, το 2019.

Επίσης, ιδιαίτερα αυξημένες είναι οι Δημόσιες Επενδύσεις και ειδικότερα: 375 εκατομμύρια για το 2026, έναντι 318 εκατομμυρίων το 2025, και έναντι 28 μόλις εκατομμυρίων ευρώ το 2018.

Εξάλλου, η υπουργός τόνισε ότι η ποσοστιαία μεταβολή της συμβολής του ΟΔΑΠ στον προϋπολογισμό του Πολιτισμού μεταξύ του 2018 και του 2025 ανέρχεται στο 92,29%. Η ποσοστιαία μεταβολή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μεταξύ του 2018 και του 2026 ανέρχεται στο 911%.

“Κάθε σχόλιο περιττεύει”, σχολίασε η κυρία Μενδώνη, έχοντας παραθέσει τα στοιχεία του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2026 για το υπουργείο Πολιτισμού.

Τέλος, όπως υπογράμμισε η υπουργός: «Ο Πολιτισμός διαπερνά και επηρεάζει σχεδόν όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής και της παραγωγικής δραστηριότητας. Διακρίνεται από ισχυρή κοινωνικοοικονομική δυναμική. Είναι ένα εξέχον κοινωνικό αγαθό, αλλά και ένας πολύτιμος αναπτυξιακός πόρος, που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη οριζόντια στη χάραξη πολιτικών, που είναι καθοριστικές για την κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη. Ιδιαίτερα σήμερα, που η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και η αειφορία αποτελούν καίρια ζητούμενα».

Σοφία Ζαχαράκη: «Η χώρα χρειάζεται μια Εθνική Συμφωνία για το σχολείο του 2040»

«Υπάρχουν στιγμές στη Βουλή που δεν κρίνονται από την ένταση της αντιπαράθεσης, αλλά από το βάθος της ευθύνης», τόνισε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, επισημαίνοντας ότι η Παιδεία αποτελεί την πλέον μακροπρόθεσμη επένδυση εθνικής συνοχής, κοινωνικής δικαιοσύνης και αναπτυξιακής προοπτικής.

Η κ. Ζαχαράκη, τόνισε ότι η συζήτηση γίνεται σε μια συγκυρία που φαίνεται πλέον ξεκάθαρα η πορεία που έχει διανύσει η χώρα μας, ανακτώντας κύρος, αξιοπιστία, προοπτική. Σημείωσε δε, ότι η κυβέρνηση επωμίζεται το βάρος της ευθύνης των αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων, της σύγκρουσης με τις κακές πρακτικές του παρελθόντος, ακόμη και με τον κακό μας εαυτό.

Σε ότι αφορά τον τομέα της ευθύνης της, υπογράμμισε ότι ο συζητούμενος προϋπολογισμός αποτυπώνει όχι απλώς μια αύξηση πόρων, αλλά το σχέδιο «για μια στέρεη αρχιτεκτονική αλλαγής της δημόσιας εκπαίδευσης».

«Σήμερα, δεν συζητάμε απλώς έναν ακόμη προϋπολογισμό του υπουργείου Παιδείας. Ανοίγουμε την συζήτηση για το ποιο σχολείο έχει ανάγκη η χώρα. Συζητάμε αν η Ελλάδα θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει την Παιδεία αποσπασματικά, ως άθροισμα μέτρων και αντιδράσεων, ή αν έχει το πολιτικό θάρρος να χτίσει ένα δημόσιο σχολείο που αντέχει στον χρόνο, στις κρίσεις και στις κοινωνικές ανισότητες. Για όλα αυτά, από το 2019 η κυβέρνησή μας αύξησε κατά σχεδόν 22% τον προϋπολογισμό του Υπουργείο Παιδείας. Φέτος ο προϋπολογισμός μας είναι 6,87 δις. ευρώ, αυξημένος κατά 700 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρω ότι η αντιπολίτευση θα πει ότι δεν φτάνουν. Ωστόσο οι πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι, αλλά η κατανομή τους θα πρέπει να είναι ορθολογική και δίκαιη».

Η κυρία Ζαχαράκη, τόνισε ότι ύψιστη προτεραιότητα της κυβέρνησης αποτελεί το δημόσιο σχολείο, μια καθημερινή πρόκληση αναγκών, προτεραιοτήτων, προβλεψιμότητας και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των προβλημάτων.

Η υπουργός Παιδείας, ανακοίνωσε την λειτουργία εντός του 2026 ψηφιακής πλατφόρμας EduPlan, η οποία θα αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη, για την πρόβλεψη των αναγκών και την έγκαιρη και ορθολογική στελέχωση των σχολείων και κάλυψη των κενών.

Ο μεγαλύτερος αριθμός προσλήψεων μόνιμων εκπαιδευτικών

Υπογράμμισε, επίσης, ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, υλοποίησε τον μεγαλύτερο αριθμό διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών με 48.548 εκπαιδευτικούς να έχουν αποκτήσει οργανικές θέσεις στα σχολεία από το 2020 έως σήμερα. Ενώ το 2025 έγιναν 8.900 νέοι μόνιμοι διορισμοί και περίπου 45.000 προσλήψεις αναπληρωτών. Το 2026 αποτελεί χρονιά-ορόσημο για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, καθώς στα σχολεία τοποθετήθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός ειδικών παιδαγωγών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και σχολικών νοσηλευτών. Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε πως ιδρύθηκαν και λειτουργούν 3.448 νέα Τμήματα Ένταξης, μια αύξηση σχεδόν 90%, 8 νέα σχολεία Ειδικής Αγωγής, 600 Σχολικά Δίκτυα Υποστήριξης με 1.200 ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς σε περίπου 3.000 σχολεία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αναδιάρθρωση των ΚΕΔΑΣΥ με 700 νέες οργανικές θέσεις, νέα ψηφιακά εργαλεία που θα προσφέρουν ενιαίες και γρήγορες διαδικασίες διάγνωσης και υποστήριξης.

Παράλληλα, η Υπουργός σημείωσε ότι το Ψηφιακό Φροντιστήριο την Ενισχυτική Διδασκαλία «χτυπούν στον πυρήνα της ανισότητας» και, ανακοίνωσε τη διεύρυνση των ζωντανών μαθημάτων του Ψηφιακού Φροντιστηρίου στην Α και Β Λυκείου. Ο στόχος είναι να μειωθεί το βάρος της πρόσθετης ιδιωτικής διδασκαλίας και να ενισχυθεί η ισότιμη πρόσβαση στη γνώση, ανεξαρτήτως τόπου και οικονομικών δυνατοτήτων.Συνολικά, πέρυσι 146.000 μαθητές από την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό παρακολούθησαν τα μαθήματα του Ψηφιακού Φροντιστηρίου ενώ φέτος από τον Σεπτέμβρη ως σήμερα, ήδη 62.000 παιδιάπαρακολουθούν και υποστηρίζονται από

Στο πεδίο των αλλαγών στο περιεχόμενο της διδασκαλίας, η Υπουργός Παιδείας ανέφερε ότι προχωρούν 123 νέα Προγράμματα Σπουδών, με έμφαση στη γλώσσα, τα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες, καθώς και στην κριτική σκέψη και τις δεξιότητες ζωής, υποστηρίζοντας ότι η στόχευση είναι η μετάβαση «από το σχολείο της αποστήθισης στο σχολείο της κατανόησης».

Για την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών, η κ. Ζαχαράκη ανέφερε ότι την επόμενη τριετία μέσα από το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», θα αναβαθμιστούν επιπλέον 2.500 σχολεία, με συνολικό προϋπολογισμό 650 εκατ. ευρώ. Ήδη 431 σχολεία έχουν ανακαινιστεί. Στο ίδιο πλαίσιο έκανε λόγο για τη δημιουργία 13 Κέντρων Καινοτομίας και για εξοπλισμό σχολείων με τεχνολογία, εργαστήρια και αθλητικό και μουσικό υλικό.

«Το δημόσιο σχολείο είναι η κεντρική μας προτεραιότητα. Όμως στο πλαίσιο του δημόσιου σχολείου χτίζουμε πολλαπλές επιλογές με κοινό παρονομαστή την ποιότητα της μάθησης», τόνισε, επισημαίνοντας ότι τα Πρότυπα, Πειραματικά Σχολεία και Ωνάσεια Σχολεία «δεν είναι σχολεία ελίτ». Εκεί εφαρμόζονται πρώτα παιδαγωγικές καινοτομίες, νέα προγράμματα, νέες μέθοδοι διδασκαλίας και εργαλεία μάθησης, με συστηματική παρακολούθηση των αποτελεσμάτων. Και αυτό δεν θέλουμε να αποτελεί προνόμιο των μεγάλων πόλεων. Γι’ αυτό επεκτείνουμε τα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία και στην Περιφέρεια: Αλεξανδρούπολη, Φλώρινα, ‘Αρτα, Ζάκυνθο, Κέρκυρα. Με πρόσφατη απόφαση που υπέγραψα και μέχρι το 2028 τα Πειραματικά Σχολεία αυξάνονται από 120 σήμερα σε 133». Μίλησε, επίσης, για την επαγγελματική εκπαίδευση και τη μαθητεία ως «διαφορετική διαδρομή», αλλά και για πολιτικές «δεύτερης ευκαιρίας».

Για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η Υπουργός μίλησε για ενίσχυση των δημόσιων ΑΕΙ με πόρους και διεθνοποίηση, ενώ αναφέρθηκε και στην ανάγκη θεσμικής τάξης, σημειώνοντας ότι η διαγραφή των «αιώνιων» φοιτητών αποτελεί επιλογή που σχετίζεται με «θεσμική αξιοπιστία». Παράλληλα, ανέφερε ότι η συζήτηση για μη κρατικά πανεπιστήμια γίνεται «με κανόνες, αξιολόγηση και διαφάνεια».

Κλείνοντας, η κ. Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση προχωρά με σχέδιο και συναίσθηση της ευθύνης σε έναν Εθνικό Διάλογο για μια νέα Παιδαγωγική και Κοινωνική Συμφωνία για το σχολείο του 2040 με αιχμή το Εθνικό Απολυτήριο.

«Ο Εθνικός Διάλογος που προτείνουμε δεν είναι άλλοθι καθυστέρησης. Δεν είναι επικοινωνιακή άσκηση. Δεν είναι χώρος για εύκολες αρνήσεις και ιδεολογικά ταμπού. Είναι πρόσκληση ευθύνης. Με ανοιχτές διαδικασίες, τεκμηρίωση, δημόσια λογοδοσία και στόχο να καταλήξουμε σε δεσμεύσεις που θα αντέχουν στον χρόνο. Να μιλήσουμε με ειλικρίνεια για όσα δεν λειτούργησαν. Να διαφυλάξουμε όσα πέτυχαν. Να συμφωνήσουμε, επιτέλους, σε έναν κοινό πυρήνα ποιότητας και δικαιοσύνης που δεν θα αλλάζει με κάθε κυβέρνηση. Έναν πυρήνα που θα περιλαμβάνει και το επόμενο μεγάλο βήμα: ένα σύγχρονο, αξιόπιστο Εθνικό Απολυτήριο, με κανόνες, διαφάνεια και ισοτιμία, ώστε το Λύκειο να ξαναγίνει η καρδιά της εκπαίδευσης» σημείωσε η κ. Ζαχαράκη.

«Γιατί το πραγματικό δίλημμα δεν είναι “διάλογος ή όχι”. Το δίλημμα είναι άλλο: θα συνεχίσουμε να διαφωνούμε για να μην αλλάξει τίποτα ή θα τολμήσουμε να συμφωνήσουμε για να αλλάξουν όλα όσα κρατούν πίσω το σχολείο; Θα εγκλωβιστούμε ξανά στη μικροπολιτική του σήμερα ή θα επενδύσουμε συνειδητά στο μέλλον των παιδιών μας;” έθεσε το ερώτημα.

Καταλήγοντας η Υπουργός Παιδείας, ανέφερε εμφατικά: «Αν θέλουμε μια Ελλάδα που να αντέχει στον χρόνο, πρέπει να τολμήσουμε ένα σχολείο που να αντέχει στον χρόνο. Αν θέλουμε ανάπτυξη με δικαιοσύνη, πρέπει να επενδύσουμε στη γνώση με διάρκεια. Αν θέλουμε να κρατήσουμε τα παιδιά μας εδώ, πρέπει να τους δώσουμε λόγο να πιστέψουν σε αυτόν τον τόπο. Και σήμερα, εδώ, το δίλημμα είναι καθαρό: απλή διαχείριση ή Παιδεία που ενώνει, εμπνέει και προετοιμάζει το αύριο. Εμείς επιλέγουμε ξεκάθαρα το δεύτερο. Και καλούμε όλους να σταθούν στο ύψος αυτής της εθνικής ευθύνης. Το Υπουργείο Παιδείας αναλαμβάνει να οργανώσει αυτόν τον διάλογο άμεσα, με θεσμικό τρόπο και συμμετοχή όλων όσοι έχουν λόγο στην Παιδεία , ώστε μέσα από τη σύνθεση να γεννηθεί το νέο σχολείο: ανοιχτό, απαιτητικό, δίκαιο – σχολείο που προετοιμάζει το 2040».