Γαλλία: Ο Μακρόν απειλεί να «θάψει» τη συμφωνία ΕΕ – Mercosur

Οι ισχυρές αντιστάσεις από το Παρίσι απειλούν να τινάξουν στον αέρα τη συμφωνία ΕΕ – Mercosur όπως επισημαίνει το -.

Οι ισχυρές αντιστάσεις από το Παρίσι απειλούν να τινάξουν στον αέρα τη συμφωνία ΕΕ – Mercosur όπως επισημαίνει το -. Ο Εμανουέλ Μακρόν, ανησυχεί για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι Γάλλοι αγρότες και πιστεύει ότι η συμφωνία, στην τρέχουσα μορφή της, δεν παρέχει επαρκείς εγγυήσεις, ως εκ τούτου, ζήτησε από την Κομισιόν, να αναβάλει την υπογραφή του deal.

Μετά από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων που έχουν φτάσει σε αδιέξοδο πολλές φορές, η ΕΕ βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση του συμφώνου – ορόσημου αυτή την εβδομάδα με 4 κράτη – Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη – που στοχεύουν στη διαφοροποίηση των δεσμών της Γηραιάς Ηπείρου με οικονομίες πλούσιες σε πόρους στη Νότια Αμερική.

Παρόλο που ο Μακρόν είναι γενικά υπέρμαχος του ελεύθερου εμπορίου και η συμφωνία θα ενισχύσει τη γεωπολιτική επιρροή της Ευρώπης έναντι των δασμολογικών απειλών των ΗΠΑ και των κρίσιμων πρώτων υλών από την Κίνα, η χρονική στιγμή για αυτόν δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερη. Οι αγρότες στη νοτιοδυτική Γαλλία έχουν μπλοκάρει δρόμους ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη σφαγή ζώων για την πρόληψη της ευλογιάς.

Η συμφωνία ΕΕ – Mercosur θεωρείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως στρατηγικό εργαλείο για την πρόσβαση των ευρωπαϊκών βιομηχανιών σε μια αγορά περίπου 260 εκατομμυρίων καταναλωτών και για την ενίσχυση της γεωπολιτικής παρουσίας της Ευρώπης στην ήπειρο, απέναντι στην αυξανόμενη επιρροή της Κίνας. Ωστόσο, πολιτικά και κοινωνικά, πρόκειται για ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα σχέδια εμπορικής πολιτικής.

Η γαλλική κυβέρνηση έχει κατ’ επανάληψη καταστήσει σαφές ότι δεν πρόκειται να δεχτεί μια συμφωνία που, κατά την άποψή της, θα οδηγούσε σε αθέμιτο ανταγωνισμό για τους Ευρωπαίους αγρότες και θα άφηνε «παραθυράκια» για αποψίλωση του Αμαζονίου και απαιτεί δεσμευτικές ρήτρες για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα, ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου ώστε τα προϊόντα που εισέρχονται στην ευρωπαϊκή αγορά να συμμορφώνονται με τα ίδια πρότυπα παραγωγής.

Το Παρίσι επιμένει ότι, χωρίς σαφείς και εφαρμόσιμες ρήτρες που να συνδέουν τις εμπορικές παραχωρήσεις με σεβασμό συγκεκριμένων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων εκ μέρους των χωρών της Mercosur, ο κίνδυνος υπονόμευσης της ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας είναι υπαρκτός. Η μη υπογραφή της συμφωνίας έως το τέλος του έτους κινδυνεύει να ρίξει στον κάλαθο των αχρήστων πολλά έτη σκληρής δουλειάς και διαβουλεύσεων, προειδοποίησαν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.