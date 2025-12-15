Γιουβέντους:-Ράλι-13%-της-μετοχής-μετά-την-απόρριψη-εξαγοράς-από-την-tether

Η εταιρεία έκδοσης stablecoins υπέβαλε πρόταση εξαγοράς σε μετρητά αργά την Παρασκευή για να αποκτήσει το 65,4% του μεριδίου της Exor στα 2,66 ευρώ/ μετοχή.

Διψήφια άνοδο σημειώνει η μετοχή της Γιουβέντους την Δευτέρα στο Χρηματιστήριο του Μιλάνου, μετά την απόρριψη από την Exor NV, το επενδυτικό όχημα της πανίσχυρης οικογένειας Ανιέλι, πρότασης εξαγοράς από τον όμιλο κρυπτονομισμάτων Tether Holdings.

Η εταιρεία έκδοσης stablecoins υπέβαλε πρόταση εξαγοράς σε μετρητά αργά την Παρασκευή για να αποκτήσει το 65,4% του μεριδίου της Exor στα 2,66 ευρώ ανά μετοχή, αποτιμώντας την Γιουβέντους σε περίπου 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ.

Η Exor κινήθηκε γρήγορα για να απορρίψει την πρόταση, συγκαλώντας μια συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου το Σαββατοκύριακο που απέρριψε ομόφωνα την προσφορά και επιβεβαίωσε ότι ο σύλλογος δεν ήταν προς πώληση.

Η μετοχή της Γιουβέντους σημειώνει άνοδο 13% στο Μιλάνο, η μεγαλύτερη ημερήσια άνοδος εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο.

«Η Γιουβέντους, η ιστορία μας και οι αξίες μας δεν πωλούνται», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Exor, Τζον Έλκαν, σε βιντεοσκοπημένη δήλωση το Σάββατο.

«Η Γιουβέντους είναι μέρος της οικογένειάς μου εδώ και 102 χρόνια», είπε. «Κατά τη διάρκεια ενός αιώνα, τέσσερις γενιές την έχουν μεγαλώσει, την έχουν ενισχύσει, την έχουν φροντίσει σε δύσκολες στιγμές και έχουν γιορτάσει γι’ αυτή σε χαρούμενες».

Η Tether, περισσότερο γνωστή για την έκδοση του stablecoin USDT, αποκάλυψε νωρίτερα φέτος ότι είχε αποκτήσει μερίδιο 10,7% στη Γιουβέντους, καθιστώντας την ομάδα μία από τις πρώτες μεγάλες ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές ομάδες που έχουν μια εταιρεία κρυπτονομισμάτων μεταξύ των μεγαλύτερων μετόχων της.

Η εταιρεία έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμη να επενδύσει έως και 1 δισεκατομμύριο ευρώ για να υποστηρίξει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της ιταλικής ομάδας.

Ο αναλυτής της Kepler Cheuvreux, Μάρκο Μπακάλιο, δήλωσε ότι η απορριφθείσα προσφορά των 2,66 ευρώ αντιπροσώπευε ένα premium περίπου 20% σε σχέση με την προηγούμενη τιμή της μετοχής, αλλά παραμένει «πολύ κάτω από την κορυφαία τιμή της μετοχής της Γιουβέντους τους τελευταίους 12 μήνες (3,56 ευρώ).»