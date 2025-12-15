Δήμας: Ένταξη του τμήματος Κίσσαμος – Χανιά στη σύμβαση παραχώρησης του ΒΟΑΚ

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών σημείωσε ότι η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης έξι μήνες νωρίτερα από το σχετικό περιθώριο που προβλέπεται στη σύμβαση.

Την απόφαση για την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης του Κίσσαμος – Χανιά στο πλαίσιο της σύμβασης παραχώρησης για τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευσης του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) στο τμήμα Χανιά – Ηράκλειο, υπέγραψε σήμερα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, παρουσία του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου και του Γενικού Γραμματέα Υποδομών Δημήτριου Αναγνώπουλου.

Κατά την τελετή υπογραφή της απόφασης ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, δήλωσε: «Με την ενεργοποίηση για το τμήμα της προαίρεσης Κίσσαμος-Χανιά, ο Β.Ο.Α.Κ. επεκτείνεται στα δυτικά, όπως ακριβώς είχαμε προαναγγείλει τον Μάιο, όταν και υπεγράφη σύμβαση παραχώρησης για το βασικό τμήμα του Β.Ο.Α.Κ., Χανιά – Ηράκλειο. Έτσι, η σχετική σύμβαση συμπεριλαμβάνει πλέον την κατασκευή του νέου οδικού άξονα, του πρώτου με χαρακτηριστικά αυτοκινητόδρομου σε νησί, από τη Χερσόνησο Ηρακλείου μέχρι τον Κίσσαμο των Χανίων, συνολικού μήκους, πλέον, 187 χλμ, με την προσθήκη και των 30 χλμ της προαίρεσης».

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών σημείωσε ότι η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης έξι μήνες νωρίτερα από το σχετικό περιθώριο που προβλέπεται στη σύμβαση, καλύπτει μια βασική προϋπόθεση για την εκκίνηση της παραχώρησης, για να ξεκινήσει, δηλαδή, η κατασκευή του έργου στο συγκεκριμένο τμήμα, το οποίο είναι και το μεγαλύτερο.

Συμπλήρωσε δε, ότι «ο Βόρειος Οδικός Άξονας της Κρήτης είναι ένα έργο το οποίο υλοποιείται, καθώς ήδη εκτελούνται εργασίες στο δημόσιο έργο από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι τη Νεάπολη και στο ΣΔΙΤ, από τη Νεάπολη μέχρι τη Χερσόνησο.

Σχετικά, ο κ. Δήμας είπε: «Στο κομμάτι της παραχώρησης, στο Χανιά – Ηράκλειο, τις περασμένες ημέρες είχαμε τα πρώτα εργοτάξια στην παράκαμψη των Χανίων και του Ρεθύμνου, ενώ ακολουθεί και η παράκαμψη του Ηρακλείου.

Εκτελούνται, επίσης, τα οδικά έργα οδικής ασφάλειας σε δύο σημεία: Χανιά – Κολυμπάρι και Ηράκλειο – Λινοπεράματα και το 2026, θα έχουμε έργα οδικής ασφάλειας σε πέντε σημεία. Παράλληλα, έχουμε χρηματοδοτήσει τις μελέτες για να φτάσουμε μέχρι τη Σητεία.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Δήμας δήλωσε: «Έχουμε μια συνολική στρατηγική για το ΒΟΑΚ, με διαφορετική ωριμότητα ανάλογα με το έργο. Όμως, ο κοινός τόπος και η βούληση της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού είναι να μπορέσουμε να τηρήσουμε και τα χρονοδιαγράμματα και τους προϋπολογισμούς, ώστε να έχουμε έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο που θα συνδέει τη μία άκρη της Κρήτης με την άλλη».

Ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος τόνισε: Με την υπογραφή της απόφασης για την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης δίνεται στην πράξη το εναρκτήριο λάκτισμα για να «τρέξει» σε πλήρεις ρυθμούς το έργο του ΒΟΑΚ και συγκεκριμένα, η σύμβαση Χερσόνησος–Καστέλι. Μπορεί αυτό το τμήμα να εντάχθηκε συμβατικά στο αντικείμενο του έργου ως προαίρεση, όμως πρακτικά, η άσκηση αυτού του δικαιώματος σηματοδοτεί την επίσημη εκκίνηση της κατασκευής ενός από τα πιο κρίσιμα και ενδιαφέροντα τμήματα του ΒΟΑΚ που υλοποιείται ως Παραχώρηση.

Πρόκειται για το κομμάτι που προσδίδει μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο στο συνολικό έργο και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, ήταν καθοριστικό για τη χρηματοδότησή του. Με τη σημερινή υπογραφή ο παραχωρησιούχος αποκτά τη δυνατότητα να κλείσει τις εκκρεμότητές του με τις τράπεζες, διασφαλίζοντας τόσο τη δική του χρηματοδοτική συμμετοχή όσο και τη συμμετοχή του Δημοσίου σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές του υποχρεώσεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να δούμε εργοτάξια σε όλη την Κρήτη.

Αυτό είναι, ουσιαστικά, το στοίχημα των επόμενων ημερών. Πέρα από τα εργοτάξια οδικής ασφάλειας, πέρα από τις ενεργές συμβάσεις, πέρα από τα νέα εργοτάξια στις παρακάμψεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και πέρα από τη σήραγγα στα Άπτερα, πλέον ανοίγει ο δρόμος ώστε η Κρήτη να γίνει αυτό που έχει δεσμευτεί από την αρχή ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης: «ένα απέραντο εργοτάξιο».

Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτριος Αναγνώπουλος είπε: «Η σημερινή μέρα θεμελιώνει τη μακρά ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας ενός μεγάλου έργου και σύντομα θα έρθει η ημερομηνία έναρξης παραχώρησης, που δηλώνει τη χρονική διάρκεια υλοποίησης της πενταετίας. Είναι ένα έργο μήκους περίπου 187 χιλιομέτρων, στο οποίο κατά τη διάρκεια κατασκευής του δίνεται η δυνατότητα να παραδοθούν νωρίτερα αυτοτελή τμήματα στους χρήστες».

Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και Βουλευτής Χανίων Σέβη Βολουδάκη υπογράμμισε: «Η ενεργοποίηση της προαίρεσης για το τμήμα Κίσσαμος – Χανιά συνιστά μια κομβική εξέλιξη για τα Χανιά και συνολικά για την Κρήτη. Ένα τμήμα μήκους περίπου 30 χιλιομέτρων εντάσσεται, πλέον, με θεσμικά κατοχυρωμένο τρόπο στον συνολικό σχεδιασμό του ΒΟΑΚ, με σαφές και συγκεκριμένο πλαίσιο υλοποίησης.

Ο ΒΟΑΚ περνά έτσι σε ουσιαστική φάση υλοποίησης, ενισχύοντας την ασφάλεια των μετακινήσεων, τη λειτουργικότητα του οδικού άξονα και δημιουργώντας ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές, ιδιαίτερα για τη Δυτική Κρήτη. Πρόκειται για έργο εθνικής και στρατηγικής σημασίας, που ανταποκρίνεται σε διαχρονικές ανάγκες και συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην ασφάλεια των πολιτών σε ολόκληρο το νησί».

Η Βουλευτής Χανίων Ντόρα Μπακογιάννη ανέφερε: «Η ενεργοποίηση της προαίρεσης για το τμήμα Κίσσαμος – Χανιά του ΒΟΑΚ αποτελεί ένα ουσιαστικό και αναγκαίο βήμα για την ολοκλήρωση του έργου.

Αξίζουν συγχαρητήρια στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την πρωτοβουλία και την ταχεία κινητοποίηση, ώστε να ασκηθεί η προαίρεση χωρίς καθυστερήσεις.

Ευχαριστώ τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρίστο Δήμα, τον Υφυπουργό Υποδομών κ. Νίκο Ταχιάο και τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών κ. Αναστάσιο Αναγνώπουλο για τη συμβολή και τη συνεργασία τους».

Ο Βουλευτής Χανίων Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης σημείωσε: «Σήμερα έγινε ακόμα ένα βήμα για την ολοκλήρωση του μεγάλου αναπτυξιακού έργου του ΒΟΑΚ με την υπογραφή του τμήματος της προαίρεσης Χανιά – Καστέλι. Το έργο προχωράει στην πράξη και επιτέλους γίνεται πραγματικότητα για την Κρήτη και τα Χανιά που το είχαν ανάγκη εδώ και δεκαετίες. Η δουλειά η οποία γίνεται από τον Υπουργείο και η σωστή συνεργασία όλων των μεταξύ τους φέρνουν αποτελέσματα και μας φέρνουν ολοένα και πιο κοντά στην απόκτηση ενός υπερσύγχρονου και ασφαλούς αυτοκινητόδρομου που θα καλύπτει πραγματικά τις κυκλοφοριακές ανάγκες της Κρήτης».

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης δήλωσε: «Η σημερινή υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης αποτελεί την κατάληξη συζητήσεων ετών. Συμφωνήσαμε στην προαίρεση για την Κίσσαμο, αναγνωρίζοντας την υψηλή καθημερινή επισκεψιμότητα της περιοχής.

Την ίδια στιγμή, τα τμήματα Χερσόνησος – Νεάπολη και Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος εξελίσσονται με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς. Επισκέπτομαι τα εργοτάξια σχεδόν κάθε εβδομάδα και διαπιστώνω ότι η πρόοδος είναι σημαντική.

Ωστόσο, θέλω να επαναλάβω πως για εμάς ΒΟΑΚ σημαίνει Κίσσαμος – Σητεία. Σας καλώ να δώσετε προτεραιότητα και στο υπόλοιπο τμήμα, ξεκινώντας από την παράκαμψη της Παχιάς Άμμου, προϋπολογισμού 56 εκατ. ευρώ, ώστε και οι πολίτες της Ιεράπετρας και της Σητείας να δουν το έργο να υλοποιείται και να κατανοήσουν πώς ο ΒΟΑΚ φτάνει στην περιοχή τους. Θέλω να ευχαριστήσω την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών, διότι αποδεικνύεται στην πράξη ότι όταν συνεργαζόμαστε και μιλάμε την ίδια γλώσσα, μπορούν να υλοποιηθούν ακόμη και τα πιο απαιτητικά έργα, όπως ο ΒΟΑΚ».

Από την πλευρά του παραχωρησιούχου ο Γενικός Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και εκτελεστικό μέλος του ΔΣ του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Μάνος Μουστάκας δήλωσε: «Είναι αξιέπαινη και αξιοσημείωτη η προσπάθεια του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που ότι μέσα σε μόλις έξι μήνες κατάφερε να φέρει εις πέρας αυτό το δύσκολο έργο.

Το γεγονός ότι έχετε τώρα τη δυνατότητα να εξασκήσετε το δικαίωμα της προαίρεσης, δηλαδή πρακτικά να προσθέσετε το τμήμα Κίσσαμος – Χανιά στην υπόλοιπη χάραξη της παραχώρησης. Δεν είναι μόνο απαραίτητο συμβατικά και τυπικά, αλλά και ουσιαστικά και συγκοινωνιακά. Ολοκληρώνει το έργο και την πρόσβαση που έπρεπε αυτό να έχει και προς δυσμάς.

Είναι δύσκολο έργο, με τη συνεργασία όλων, μπορούμε να το πετύχουμε».

Παρόντες στη τελετή υπογραφής της σύμβασης ήταν επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων Νίκος Καλογερής και ο Δήμαρχος Πλατανιά Ιωάννης Μαλανδράκης.